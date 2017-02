MONTRÉAL – Il y a plusieurs années, l’ancien boxeur Otis Grant a eu l’impression de s’être transformé en un personnage du dessin animé Bugs Bunny, mais c’était loin d’être amusant.

Aujourd’hui, l’homme de 49 ans peut en rire sauf que l’anecdote lui donne tout de même quelques frissons dans le dos quand il la raconte.

« C’est Dr J Scott Delaney, qui était mon médecin à l’époque, qui m’a rappelé ce souvenir. J’étais dans son bureau et je lui disais que j’avais été frappé si fort que j’avais entendu des oiseaux chanter au-dessus de ma tête comme dans Bugs Bunny. Ça m’est arrivé, je les ai entendus ces oiseaux », a confié Grant avec encore une dose d’étonnement.

La carrière de boxeur de Grant s’est échelonnée sur près de 20 ans et l’ancien champion du monde a toujours été reconnu pour son courage. Il a même recommencé à boxer à la suite d’un immense accident d’automobile qui a failli lui coûter la vie.

Grant n’était donc pas du style à abandonner durant un combat. Il a notamment repensé à un épisode en particulier allant dans ce sens.

« J’ai aussi déjà été frappé assez fort que je ne voyais plus rien devant moi même si mes yeux étaient encore ouverts », a témoigné le sympathique intervenant.

Après avoir accroché ses gants, Grant n’a pas tardé à s’impliquer en tant qu’entraîneur autant pour les athlètes amateurs que professionnels. Sa nouvelle position l’incite à une prudence nettement plus imposante qu’à son époque de boxeur.

« Les entraîneurs sont plus prudents, c’est vrai dans tous les sports », a admis Grant qui collabore à la préparation de Lucian Bute pour son prochain duel, le 24 février à Québec, contre Eleider Alvarez.

« Il y a une clinique tout près de notre lieu de travail et on a une entente avec eux. Si on pense qu’un boxeur a subi une commotion cérébrale, on l’envoie effectuer des tests dans une machine pour savoir si c’est le cas ou non. Ça n’existait pas avant », a-t-il raconté.

Du même souffle, Grant conserve toute sa franchise et ne peut qu’admettre que ces préoccupations ne vont pas pour autant pousser les entraîneurs à jeter l’éponge beaucoup plus rapidement.

« Je ne pense pas. Quand un des tes boxeurs est impliqué dans un combat, tu ne veux pas poser ce geste trop vite, tu veux donner la chance à ton gars de voir s’il peut rebondir », a-t-il reconnu.

Cette admission soulève une question inévitable. Tandis que le football et le hockey consacrent moult efforts à réduire les commotions cérébrales, est-ce que la boxe professionnelle en fait assez?

« Je ne sais pas. La raison pour laquelle je pense que la réponse est non, c’est parce que la nature du sport est de frapper ton adversaire. En quelque sorte, tu dois espérer que ton protégé se fasse moins frapper que son adversaire », a convenu celui n’avait pas craint de croiser le fer avec Roy Jones fils en 1998.

L’essence de la boxe complique donc la prévention des commotions cérébrales. De plus, ce sport est géré d’après différentes législations établies par les provinces, les États ou les pays qui accueillent les événements. Il faut ajouter un autre degré de complexité à l’équation alors que les boxeurs évoluent dans des centaines de petits clans à travers la planète comparativement aux 30 équipes dans la LNH et aux 32 formations dans la NFL. Les rigueurs de la boxe exigent aussi que les athlètes se soumettent à un point de presse quelques minutes après leur sortie du ring.

Au point de vue scientifique, le Dr Delaney a également constaté que les recherches sont moins nombreuses sur ce sport ce qui ne facilite en rien leurs démarches.

« Les connaissances n’étaient pas aussi avancées à mon époque, je suis fier de leur travail. Dans mon temps, après un combat, on me conseillait plus de prendre deux Tylenols et dormir », a exprimé Grant en vantant l’implication des sommités médicales qui étaient présentes à la conférence Heads Up à l'Université McGill.

Somme toute, Grant se considère chanceux puisqu’il s’en tire bien à la suite d’une carrière de 42 combats. Il ne craint pas ses vieux jours en dépit des cinq ou six commotions cérébrales qu’il a pu identifier dans son parcours.

« Non, je n’ai pas peur surtout que je suis à la retraite maintenant », a lancé, avec son sourire typique, Grant dont la fiche de 38-3-1 a favorisé sa cause.