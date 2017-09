Listen to "Boxe : En route vers « Canelo » Alvarez contre Gennady Golovkin" on Spreaker.

Gennady Golovkin n’a jamais craint personne dans sa vie. Et pourtant, une peur bleue le hantait depuis sa plus tendre enfance. C’était le fond de la mine, où il voyait son père s’y rendre jour après jour et revenir le visage tout noir de suie.

C’est cette peur qui l’a poussé vers la boxe. Il n’avait que dix ans quand ses frères ont décidé de l’amener au gymnase.

Ce samedi, au lieu de travailler dans un trou noir, il sera le centre d’attraction dans la ville la plus éclairée du monde, mieux connue sous le nom de Las Vegas. On verra bien si ses 25 ans d’expérience lui permettront de vaincre le Mexicain Saul « Canelo » Alvarez, le jour de l’Indépendance de son pays.

Il existe des milliers et des milliers de kilomètres entre le Mexique et le Kazakhstan et pourtant, Golovkin est fier de dire qu’il a du sang mexicain dans les veines. « Je mange des plats mexicains pratiquement tous les jours. J’adore la tradition mexicaine et plusieurs de mes amis sont Mexicains. Quand je dis que je boxe comme un Mexicain, c’est parce que je me sens vraiment comme un Mexicain. »

GGG, comme l’appellent les intimes, ne se cache pas pour dire qu’il était un très bon batailleur de rue. Mais devant lui, se dresse un autre pugiliste qui a appris pratiquement tout son art dans la rue à cogner les gars du quartier de Guadalajara. On en a eu une preuve en octobre 2011 quand « Canelo » a fracturé la mâchoire du boxeur Ulises Solis lors d’une bataille de rue entre eux.

Comment se comporteront les deux têtes d’affiche samedi soir au T-Mobile Arena de Las Vegas, dans ce qui est considéré comme le combat de l’année sinon de la décennie?

Supposément que nous allons revivre les beaux moments des combats entre Marvin Hagler et Thomas Hearns, de Sugar Ray Leonard et Roberto Duran, de Sugar Ray Robinson et Jake Lamotta ou encore de Tony Zale et Rocky Graziano.

Trente-six ans plus tard

Verrons-nous un duel aussi endiablé que celui que Sugar Ray Leonard avait gagné au 14e round contre Thomas Hearns, le 16 septembre 1981? Eh oui, il y a 36 ans, Leonard coiffait alors les deux couronnes WBC et WBA des mi-moyens.

Si tel est le cas, vite sortez votre porte-monnaie et achetez le gala qui sera présenté à la télé payante. On devrait avoir un meilleur spectacle que celui entre Floyd Mayweather fils et Connor McGregor et aussi nous faire oublier le duel entre Mayweather et Manny Pacquiao.

Supposément que ce sera de la vraie boxe, une bataille spectaculaire, avec GGG qui part favori pour remporter la victoire.

Golovkin n’a jamais perdu un combat chez les professionnels, où il évolue depuis l’âge de 24 ans. Chez les amateurs, il a compilé une fiche de 345-5, bien que certains prétendent qu’il a été vaincu 8 fois au lieu de 5.

En somme, sa dernière défaite remonte aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes en Grèce, alors qu’il avait dû se contenter de la médaille d’argent après avoir été battu en finale par le Russe Gaydarbekov.

Comment va se dérouler le combat?

Comment va se dérouler le combat? Y aura-t-il un K.-O.? Deux questions difficiles à répondre. Si le match est court, il pourrait tourner à la faveur de Golovkin. S’il se prolonge, Alvarez devrait avoir le meilleur bien qu’il cogne moins fort que son rival.

Jusqu’ici, GGG a conservé une moyenne de 89 % de K.-O. au cours de ses 37 victoires. Quant à Canelo, sa moyenne de K.-O. est de 69 % en 51 combats. Golovkin n’a jamais perdu un duel tandis que Canelo a baissé pavillon une seule fois devant Floyd Mayweather.

Le Kazakh a été impliqué dans 18 matchs de championnat et il les a tous gagnés. Le Mexicain, 8 ans plus jeune que son rival, détient un record de 10 triomphes contre 1 revers en matchs pour une couronne.

Personnellement, j’opte pour une victoire de GGG à cause surtout de sa force de frappe. Mais attention... Tous deux ont connu des matchs bien ordinaires à leur dernière sortie. Pour la première fois en 9 ans, Daniel Jacobs a poussé GGG à la limite de 12 rounds. Certains prétendent que Golovkin avait montré des signes de ralentissement dans ce match.

De son côté, « Canelo » n’a jamais été capable d’ébranler Julio Cesar Chavez fils. Là aussi les experts se sont posé des questions.

La Dia de la Independencia

Ce match est présenté le Jour de l’Indépendance mexicaine et il ne fait aucun doute que « Canelo » sera le grand favori de la foule à l’intérieur du T-Mobile Arena, rempli à craquer. Pourtant, GGG ne s’en fait pas. Il soutient toujours qu’il se bat comme un Mexicain. On devrait donc assister à un match mémorable.

Golovkin est issue d’une famille dont deux de ses frères, membres des forces armées de la Russie, ont été tués. Il reste quatre autres frères et l’un deux est son jumeau. Alors qu’il était adolescent, ses frères l’obligeaient pratiquement à se battre contre des adultes et malgré tout, chaque fois, il sortait victorieux.

Quant à « Canelo », il est le plus jeune d’une famille de huit enfants, tous des boxeurs dont les plus célèbres sont Ramon, Ricardo et Rigoberto.

Les experts

Quelques boxeurs se sont déjà prononcés sur l’issue de la rencontre. Par exemple, Daniel Jacobs, la dernière victime de GGG, prétend que « Canelo » va sortir victorieux. Quand on lui a parlé de la puissance des coups de Golovkin, il a répondu : « Quelle puissance? »

David Lemieux, qui a été vaincu par GGG, soutient que ce dernier devrait gagner, car il se tient toujours à la distance parfaite de son rival et sa technique est super.

Kell Brook, victime de Golovkin par retrait au cinquième engagement a lancé comme cela… « Je pense que les jours de GGG sont comptés. »

Mayweather, le seul à avoir battu « Canelo » en carrière lui a conseillé : « Attaque GGG au corps et tu vas gagner… »

Pour sa part, l’entraîneur Peter Fury a souligné : « J’entrevois un combat de 12 rounds. Si Golovkin boxe, il va gagner. S’il tente d’y aller pour le K.-O., ce sera alors la soirée de "Canelo". »

Monétairement, les deux pugilistes recevront une bourse garantie de 15 millions $ et ils toucheront 60 % des recettes de la télévision payante. Si on se fie au promoteur Oscar De La Hoya, il devrait y avoir aux environs de 1,5 million de personnes qui achèteront le gala et des recettes possibles de 100 millions $.

Les officiels

Dave Moretti : Un vétéran de 40 ans qui a commencé sa carrière en 1977. Il vit à Las Vegas et a déjà offficié dans 957 combats. Il était l’un des trois juges lors de l’affrontement entre Mayweather et McGregor.

Adalaide Byrd : Elle vit au Nevada et est l’épouse de l’arbitre Robert Byrd. Elle a déjà rendu sa décision dans 441 combats au cours des 20 dernières années.

Don Trella : Natif du Connecticut, il a été nommé juge en 2002 et a travaillé dans 734 combats. Il a donc une expérience de 15 ans.

Kenny Bayless : L’arbitre est natif du Nevada. Il a été impliqué dans 739 combats au cours de sa carrière de 25 ans, commencée en 1991. C’est lui qui était l’officiel lors de l’affrontement entre « Canelo » et Chavez.

Un long samedi de boxe

Tout comme la semaine dernière, ce sera un long samedi de boxe le 16 septembre. Alors que GGG et « Canelo » prendront la vedette en soirée, en direct de Las Vegas, la Super série mondiale de boxe débutera en Angleterre, en après-midi (heure du Québec) avec les super-moyens Callum Smith, légèrement favori pour disposer d’Erik Skoglund.

Ce combat aura lieu à Liverpool, en Grande-Bretagne, et sera retransmis sur les ondes de Super Chanel.

Tous deux sont pratiquement inconnus en Amérique bien qu’ils soient invaincus. Smith présente une fiche de 22-0, 17K.-O., tandis que Skoglund a un dossier de 26-0, 12 K.-O. Par contre, quand on regarde leur tableau de chasse, on constate qu’ils n’ont jamais affronté des boxeurs de grande renommée. Or, il est difficile d’établir d’avance un gagnant. Malgré tout, j’y vais avec Smith, par décision. Pourquoi? Parce qu’il est natif de Liverpool et se bat devant les siens.

Prédictions : Golovkin par décision et Smith par décision

Bonne boxe!