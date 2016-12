Essayez de me dire rapidement qui a été le boxeur de l’année au Québec en 2016 ?

Je doute que vous ayez répondu rapidement à la question. Tout comme moi vous vous êtes grattez la tête et y avez songé deux fois avant de répondre. L’an qui se termine n’a pas été une année faste pour la boxe chez nous.

Personnellement, je crois que si jamais Artur Beterbiev fait belle figure en fin de semaine contre Ranoni Prieto, il a de bonnes chances de mériter le titre. Il n’a certainement pas fait pire que les autres même s’il n’aura livré que deux combats au cours de l’année qui se termine.

Selon le promoteur Yvon Michel, la route vers le gagnant entre Andre Ward et Sergey Kovalev passe par Prieto, une victime d’Eleider Alvarez. Mais attention, Prieto tout comme Beterbiev est reconnu comme un dur cogneur. Souvenez-vous du premier round contre le Colombien. Il a bien failli lui passer le K.-O..



Mais je me dis que si Alvarez a été capable de vaincre Prieto, Beterbiev devrait le mettre K.-O., ce que le Colombien ni personne d’autre n’est parvenu à faire jusqu’ici. Mais il y a toujours une première fois.

Si vous jetez un œil sur le record de Prieto, vous constaterez vite qu’il n’a jamais battu de boxeurs aussi bien classés que ceux vaincus par Beterbiev.

C’est vrai que l’Argentin a réussi à passer le K.-O. à huit de ses dix dernières victimes, mais regardez leurs fiches. Ce n’est pas de la très grande qualité d’opposition.

Si on se fie aux déclarations de Sergio Rodriguez, le gérant de Prieto, ce dernier s’est entrainé pendant quatre mois, dont les deux derniers aux États-Unis avec différents entraîneurs américains.

« Beterbiev a un style différent d’Alvarez, de souligner Rodriguez. Et il n’a jamais affronté un dur cogneur comme Prieto. Nous sommes confiants de lui faire subir son premier revers en carrière. »

Des paroles encourageantes pour le clan Prieto, mais face à Beterbiev, les paroles s’envolent et les actes restent.

Ma prédiction : Beterbiev par par K.-O. au cinquième

Le boxeur de l'année

Maintenant, jetons un coup d’œil sur les performances de nos pugilistes au cours de l’année qui se termine.

Qui d’autres que Beterbiev parmi nos meilleurs boxeurs pourrait se voir coiffer du titre du boxeur de l’année au Québec?

Adonis Stevenson, David Lemieux, Eleider Alvarez, Jean Pascal ou bien encore Lucian Bute ?

David Lemieux

David Lemieux a connu le succès dans ses deux combats qu’il a livrés en 2016. Au mois de mai, il a totalement éclipsé Glenn Tapia par T.-K.O./4e puis s’est payé le luxe d’une victoire par décision sur Christian Fabian Rios en juillet.

L’entraîneur de Lemieux Marc Ramsay voulait que son poulain accumule des rounds et c’est exactement ce que Rios lui a permis de faire. Quand est venu le temps de rendre la décision, les trois juges ont opté pour des scores de 100/90 100/90 et 99/91.

Je ne crois pas que ce soit suffisant pour être proclamé le boxeur de l’année, mais il est certes en avance sur les autres.

Adonis Stevenson



C’est dommage que notre champion WBC des lourds Adonis Stevenson n’ait livré qu’un seul combat en 2016. Car celui qu’il a gagné par K.-O./4e sur Thomas Williams a été spectaculaire au possible.

On a assisté à une vraie bataille de rue ce soir de janvier 2016. Le combat venait à peine de se mettre en branle que déjà Williams se retrouvait au tapis. Finalement, rendu au quatrième assaut, une foudroyante gauche de la part du champion a envoyé son rival au tapis et il n’a pu se relever avant la fin du compte.

Cet affrontement peut-être le combat de l’année, voir même le K.-O. de l’année, mais un combat ne remplit pas notre sélection de boxeur de l’année.

Eleider Alvarez

Eleider Alvarez a participé à deux combats en 2016 et il a été victorieux chaque fois. Sa dernière victoire sur Norbert Dawbrowski lui a valu le droit d’affronter Lucian Bute dans un match éliminatoire pour la couronne d’Adonis Stevenson.

Auparavant, en juillet, Alvarez avait eu raison de Robert Berridge, un remplaçant de dernière minute à la place de Chad Dawson.

Alvarez s’est bien comporté dans chacun de ses deux combats, mais son style ne me permet pas de lui conférer le titre du boxeur de l’année.

Jean Pascal

Après avoir subi une sévère correction contre Sergey Kovalev, au tout début de l’année, Jean Pascal a décidé de prendre un peu de recul. Et le 16 décembre dernier, son idée était faite. Il avait le gout de revenir à la compétition. Il s’est exilé à Trois Rivières pour livrer un combat baromètre, pour savoir s’il avait toujours le talent nécessaire pour aspirer un jour, encore une fois, aux grands honneurs, avec Stéphane Larouche comme entraîneur.

La bourse n’était pas comme celles d’autrefois, mais le résultat de sa performance contre un rival de deuxième classe lui a permis d’anticiper une dernière montée vers les sommets.

Malheureusement pour lui, ses deux combats ne lui confèrent pas le droit de faire partie de notre gamme d’aspirants.

Lucian Bute

Si j’ai mis son nom parmi les meilleurs de chez nous, c’est par respect pour le passé de Lucian Bute. Il n’a livré qu’un seul combat en 2016 et il a fait match nul avec Badou Jack.

Malheureusement pour lui, à la suite de cet affrontement, il a raté un test antidopage à l’ostarine par la Commission de boxe de Washington. Résultats : Il a été condamné à payer une amende de 50 000 $ et a été suspendu pour une période de six mois.

Dans son combat contre Jack, il a montré des signes encourageants qui lui vaudront le droit d’affronter Eleider Alvarez dans un duel éliminatoire pour devenir aspirant à la couronne d’Adonis Stevenson en février prochain.

Je ne peux le classer parmi les aspirants au titre du boxeur de l’année.

Custio Clayton et Steven Butler



Peut-être devrait –on se tourner vers nos deux jeunes Custio Clayton et Steven Butler pour savoir lequel des deux pourrait avoir livré la bataille de l’année. Mais ils sont encore jeunes et il est difficile d’évaluer le talent de leurs rivaux à ce stade-ci de leur carrière.

Mais il reste que tous deux ont livré d’excellents combats en 2016. Clayton y est allé de cinq victoires en autant d’affrontements dont quatre ont pris fin par des K.-O..

Quant à Butler, lui aussi a livré cinq combats au cours de l’année, et il les a tous gagnés, dont trois par K.-O..

Difficile de dire lequel des deux a le mieux réussi. 2017 devrait nous donner une meilleure idée.

Clayton devait se battre en sous-carte de l’affrontement Beterbiev Prieto, vendredi soir, mais l’Américain n’a pu obtenir son permis, car il est sous le coup d’une suspension aux États-Unis.

Son combat contre Lanardo Tyner a été remis au 24 février prochain, en demi-finale du match entre Bute et Alvarez.



Du côté de Butler, c’est le 28 janvier prochain qu’on le verra à l’œuvre contre l’Ontarien Brandon Cook, un boxeur qui n’a pas subi la défaite en 17 combats.

Comme vous le voyez, il est très difficile de faire un choix pour le boxeur de l’année. Nos pugilistes n’ont pas été tellement actifs. J’espère juste que 2017 nous amènera plus de matches de qualité et qui sait? Quelques nouveaux pugilistes qui un jour aspireront eux aussi aux grands honneurs.

Faites votre choix?

Bonne boxe