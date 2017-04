Avec sa nouvelle série « l’Antre du tigre », le promoteur Camille Estephan prend un pari audacieux, alors que l’industrie de la boxe est en pleine mutation au Québec et aux États-Unis.

Devant environ une centaine d’« invités » triés sur le volet, l’homme à la tête d’Eye of the Tiger Management a présenté le fruit de cette formule inédite jeudi soir au Métropolis de Montréal.

La série « l’Antre du tigre » permet aux spectateurs présents d’être collés à l’action comme jamais, mais elle a d’abord et avant tout été pensée pour sa plate-forme PunchingGrace.com afin que les amateurs du monde entier puissent regarder les combats en direct d’où ils soient.

« Je voulais faire boxer mes gars et l’idée c’était que cela soit beau à l’écran, a expliqué Estephan à RDS.ca. Je me concentre dorénavant à bâtir le réseau PunchingGrace.com. Les gens peuvent nous suivre sur leur téléphone intelligent, leur tablette, leur ordinateur portable, etc. »

Le promoteur n’est pas sans savoir que les réseaux américains investissent de moins en moins pour la présentation d’événements et des alternatives doivent absolument être trouvées.

Au Québec, la dernière présence de la télévision américaine - Spike TV - remonte à juillet 2016 pour le combat d’Adonis Stevenson contre Thomas Williams fils, tandis que la dernière visite de HBO date de janvier 2016 pour le deuxième duel opposant Sergey Kovalev à Jean Pascal.

Qui plus est, rien n’indique que la situation s’améliorera à court ou moyen terme, étant donné que les faibles cotes d’écoute aux États-Unis ont obligé Premier Boxing Champions à ralentir ses activités. Le choc entre Deontay Wilder et Gerald Washington a même été moins regardé que le match en plein air opposant les Penguins de Pittsburgh aux Flyers de Philadelphie le 25 février.

Événement Chaîne Cote d'écoute (en millions) Bulls de Chicago c. Cavaliers de Cleveland ABC 2,34 Flyers de Philadelphie c. Penguins de Pittsburgh NBC 2,02 Deontay Wilder c. Gerald Washington Fox 1,76 Source : http://tvbythenumbers.zap2it.com/daily-ratings/tv-ratings-saturday-feb-25-2017/

« La diffusion en continu (streaming), c’est le futur, prédit d’ailleurs Estephan. J’ai le câble chez moi et je ne regarde jamais la télévision. Les jeunes sont tous sur leurs appareils électroniques.

« Les gens peuvent nous suivre de partout dans le monde. Il y a eu beaucoup de ventes au Kazakhstan, parce que les amateurs voulaient voir un des leurs dans un combat international. Cela nous amène des revenus supplémentaires pour nos boxeurs et les payer encore plus. »

La semaine dernière, le promoteur Yvon Michel évoquait également la possibilité de ramener une série dans le genre de « Rapides et Dangereux » afin de permettre à ses athlètes de poursuivre leur progression, étant donné l’incertitude entourant Premier Boxing Champions.

Avec des foules de plus en plus petites et l’absence de la télévision américaine, la diffusion en continu sera-t-elle la planche de salut des intervenants du monde de la boxe québécoise? Chose certaine, ils n’auront pas vraiment le choix de se réinventer pour assurer leur pérennité.