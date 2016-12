GATINEAU, Qc - Depuis l’annonce de la rupture entre Jean Pascal et InterBox tôt vendredi matin, plusieurs ont vitement suggéré la possibilité que le Lavallois retourne avec Groupe Yvon Michel (GYM), avec qui il a commencé sa carrière avant de devenir champion des mi-lourds du WBC.



Si le promoteur ne ferme pas complètement la porte à ce scénario, il reconnaît en contrepartie qu’il serait très peu probable qu’il se concrétise, étant donné que les deux hommes ont connu leur part de différends dans le passé et il n’est pas acquis qu’ils aient les mêmes objectifs.

Rappelons que le refus du propriétaire d’InterBox Camille Estephan de cautionner un deuxième combat entre Pascal et Lucian Bute aurait vraisemblablement été à l’origine du schisme entre les deux parties. Estephan aurait tout simplement jugé que le jeu n’en valait pas la chandelle.



« C’est une chose de tenter d’organiser un combat entre Pascal et Bute et c’en est une autre de s’entendre sur les termes d’un contrat à long terme, a mentionné Michel, vendredi soir, en marge d’un événement de son organisation présentée au Théâtre du Casino du Lac-Leamy.



« Nous devons avoir les mêmes ambitions et regarder dans la même direction. Nous devons faire ça avec beaucoup de plaisir et beaucoup de cordialité. C’est certain que je ne conclurai jamais une entente avec quelqu’un si c’est pour amener de la chicane et des contrariétés. »



« Si nous pouvons nous aider en ayant du plaisir, je vais regarder ça avec intérêt. Nous avons déjà fait un bon bout de chemin ensemble, ç’a été plaisant, mais à la fin, nous étions usés, c’était difficile, et nous ne parlions plus le même langage. Mais qui sait maintenant? On verra. »



Cela dit, Pascal ne se retrouverait pas nécessairement le bec à l’eau s’il ne parvenait pas à trouver un terrain d’entente avec Michel. Ce dernier croit qu’il y aura toujours une place pour un athlète de sa trempe tant et aussi longtemps qu’il décidera d’y consacrer l’effort nécessaire.



« Pascal est une célébrité et il n’aura pas de difficulté à trouver un promoteur pour travailler avec lui, a expliqué Michel. Il va toujours y avoir quelqu’un qui va vouloir lui offrir un combat contre l’un de ses gars en espérant qu’il l’emporte pour ensuite utiliser la notoriété de Pascal.

« Sinon, un boxeur comme [le champion régulier de la WBA] Nathan Cleverly pourrait être à sa portée. Ça ne serait pas impossible que Pascal soit invité par Andre Ward. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire potentiellement avec lui. Mais ça va dépendre de sa vision. »



En coulisses, Michel se plaît souvent à dire qu’à l’âge où il est rendu, il n’a plus envie de perdre temps et énergie à gérer des crises et qu’il préfère se consacrer à l’essentiel. En se basant sur le passé récent, il serait donc extrêmement étonnant qu’il renoue avec son ancien protégé.



Deux nouvelles recrues bientôt présentées



GYM annoncera en début de semaine prochaine la mise sous contrat de deux nouveaux boxeurs et l’un des deux est le Français d’origine camerounaise Christian M’billi-Assomo, a appris RDS.ca.



M’billi-Assomo a participé au dernier tournoi des moyens des Jeux olympiques de Rio en 2016, s’inclinant en quart de finale contre l’éventuel vainqueur de la médaille d’or, le Cubain Arien Lopez. Le Français s’établira à Montréal prochainement et sera entraîné par Marc Ramsay.