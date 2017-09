Le grand duel au sommet de samedi entre les poids moyens Canelo Alvarez et Gennady Golovkin ravit au plus haut point les amateurs de boxe québécois.

« J’attends ce combat avec impatience », affirme l’ancien champion du monde David Lemieux, qui regardera le combat à son domicile. « Les deux sont au sommet de ma division de poids. Les deux sont aussi dans mon champ de vision. »

Le 6e aspirant au titre WBO chez les poids moyens, et 15e au titre IBF, Francis Lafrenière sera sur place à Las Vegas.

« C’est le plus gros combat que l’on puisse imaginer dans ma division de poids. »

« Ce qui est bien de ce grand combat, c’est qu’il arrive au bon moment », ajoute l’ancien boxeur olympien Jean-François Bergeron, en référence au combat entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, où les deux boxeurs étaient sur leur déclin.

GGG avantagé

Arrêté avant la limite par Gennady Golovkin lors de son combat d’unification il y a près de deux ans au Madison Square Garden, David Lemieux estime que le même sort attend Canelo Alvarez.

« Golovkin va l’emporter. Le combat pourrait se terminer autour du 7e ou 8e round. Canelo est un très bon boxeur. Mais Golovkin est supérieur techniquement et il s’adapte bien aux cogneurs. J’ai hâte de voir comment Canelo va réagir. Si Alvarez pense qu’il va entrer dans le ring et dominer avec la puissance, il va avoir une surprise. Golovkin se tient toujours à une distance parfaite. »

Lemieux considère qu’il a commis des erreurs lors de son combat du 17 octobre 2015 contre le boxeur du Kazakhstan. Il conseillerait ceci à Saul Alvarez : « Hésite pas, rentre et sors tes shots. Il doit attaquer. Attaquer au corps et à la tête. GGG est humain comme les autres. S’il le frappe à répétition, Golovkin va ralentir ».

Francis Lafrenière croit également que Golovkin pourrait l’emporter avant la limite.

« Je ne suis pas certain qu’Alvarez a un si gros menton que ça. Surtout s’il se fait toucher à la bonne place. Au début je favorisais Alvarez à cause de ses combinaisons. Mais Golovkin est un vrai poids moyen. Il a une très grande carrière en boxe amateur et c’est un puissant cogneur. Sauf qu’il n’est pas à l’abri d’une mauvaise soirée, comme il l’a montré contre Daniel Jacobs. »

Rappelons que Golovkin s’était imposé par décision unanime par des pointages de 115-112, 115-112 et 114-113 contre Jacobs, qui a été envoyé au tapis au 4e round.

Ce combat « difficile » de Golovkin contre Jacobs en mars dernier n’inquiète pas l’entraîneur Marc Ramsay, qui favorise lui aussi le protégé d’Abel Sanchez.

« C’était une mauvaise soirée pour Golovkin. De plus, on avait déjà vu chez les amateurs que GGG avait de la difficulté contre des boxeurs plus grands et rapides dans leurs déplacements, comme ce fut le cas contre Andre Dirrell. Je suis convaincu que Golovkin gagnerait facilement un deuxième combat contre Jacobs. »

« Je ne vois pas de quelle manière Canelo peut gagner ce combat », soutient Marc Ramsay. « GGG est trop gros et trop complet. Peut-être que Canelo a des mains plus rapides, mais tôt dans le combat il va se rendre compte de la domination de son adversaire, un peu comme Julio Cesar Chavez Junior l’avait constaté dans son combat contre Alvarez en mai dernier. »

L’entraîneur Jean-François Bergeron croit un peu plus aux chances du boxeur mexicain, même s’il se décrit comme un « fan » de GGG.

« Les deux boxeurs peuvent gagner. Je crois qu’Oscar De La Hoya et Golden Boy ont attendu le bon moment pour opposer Canelo à GGG, qui est rendu à 35 ans. Golovkin a montré des faiblesses contre Daniel Jacobs. Canelo était dans une catégorie de poids plus petite, mais il semble maintenant plus mûr physiquement. »

En ces temps où on assiste à une vulgaire surenchère de mots promotionnels tels que « combat de la décennie », « combat du siècle » ou même « combat du millénaire », on peut avoir la certitude que nous assisterons à un combat explosif, qui devrait couronner une fois pour toutes Gennady Golovkin comme le seul et unique monarque de la division des poids moyens.

Lafrenière amène ses gants

Francis Lafrenière réalisera un rêve en visitant Las Vegas pour la première fois. Il est sur place grâce à son commanditaire, Le Groupe Richer. Pour sa première visite dans la capitale mondiale de la boxe, Lafrenière amènera ses gants pour s’entraîner. Librado Andrade l’amènera visiter le gymnase de Floyd Mayweather, et il aimerait bien profiter de l’occasion pour disputer quelques rounds de sparring.