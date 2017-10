David Lemieux affrontera le champion des poids moyens de la WBO Billy Joe Saunders le 16 décembre prochain à la Place Bell de Laval, a confirmé le promoteur Camille Estephan à RDS.ca.

La nouvelle avait d’abord été rapportée par le président de la WBO Paco Varcarcel sur Twitter mardi après-midi, expliquant qu’une entente avait été conclue entre le détenteur de la ceinture et son aspirant obligatoire, évitant ainsi un appel d’offres prévu au cours des prochains jours.

I'm pleased that Saunders vs Lemieux have reached an agreement, there will be no purse bid this Friday.@frankwarren_tv @GoldenBoyBoxing