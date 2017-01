RDS.ca

Lucian Bute favorise James DeGale lors de son combat d'unification des titres IBF et WBC des super moyens contre Badou Jack, samedi à New York.

Dans un entretien au magazine spécialisé The ring, l'ancien champion du monde estime que les amateurs assisteront à un combat stratégique. « Les deux boxeurs seront prudents et ne prendront pas trop de risque. Je pense que ça va se rendre jusqu'à la décision et je crois que DeGale en sortira vainqueur lors d'un combat serré, mais ça pourrait aussi se terminer par un draw. »

Bute est bien placé pour analyser les pugilistes puisqu'il a croisé le fer avec les deux. Bute (32-3-1, 25 K.-O.) s'était incliné devant DeGale en novembre 2015 avant d'être impliqué dans un draw cinq mois plus tard contre Jack.

« C'est un combat intéressant avec deux ceintures à l'enjeu. Je pense que le gagnant devra être considéré comme le meilleur boxeur chez les 168 livres. »

Bute reconnaît que DeGale possède de grandes habiletés et il connaît les faiblesses qu'il devrait exploit chez son adversaire. « Je pense que Jack est un très bon boxeur. Il est rapide et il sait garder ses distances, mais il ne frappe pas très fort et demeure souvent près des cordes. »

« Jack possède un bon jab, qui pourrait donner des ennuis à DeGale, qui devrait tirer avantage du fait que son adversaire ne bouge pas bien. »

Bute, dont le dernier combat remonte à avril dernier contre Jack, remontera sur le ring le 24 février à Québec alors qu'il se battra face à Eleider Alvarez. Après sa dernière bagarre, Bute a été condamnée à une amende de 50 000 dollars et suspendu six mois après que des traces d'ostarine eurent été retrouvées dans son organisme après le combat.