J’ignore si vous êtes comme moi, mais je commence à en avoir ras le bol de Floyd Mayweather/Conor McGregor. D’accord, leur cirque s’est bien déroulé. Tous deux sont maintenant riches et célèbres. Passons à autre chose. Comme la vraie boxe, s’il-vous-plaît.



Mais une chose me chicote. Pourquoi a-t-il fallu autant de rounds à Mayweather pour disposer de McGregor? Si vous voulez la réponse, allez voir la déclaration d’Oscar De La Hoya ou bien encore celle de Paulie Malignaggi. Il y a matière à réflexion!

Personnellement, Ménick le barbier m’a sécurisé. Il m’a dit que le spectacle avait été bon. Si Ménick l’a trouvé bon, c’est donc parce qu’il a été bon. Car lui, il n’est pas facile à impressionner.

Dans la vraie boxe, ce n’est pas tellement rose par les temps qui courent. Terence Crawford n’est plus le champion incontesté des super-légers. Il a tout simplement décidé de laisser tomber son titre IBF des super-légers et de conserver les trois autres. Imaginez, il venait à peine de coiffer les quatre couronnes que déjà l’IBF lui ordonnait d’affronter Sergey Lipinets. Wô les moteurs. Pas si vite!

Manny Pacquiao se dit incapable d’affronter Jeff Horn dans leur combat revanche en novembre prochain. Il paraît que monsieur le sénateur a d’autres engagements. Parlez-moi de cela, un sénateur qui a beaucoup d’engagements.

Si on prend la parole du promoteur Bob Arum, il s’agit simplement d’un changement de date. Horn et Pacquiao en viendront aux prises au début de 2018.

D’ici là, Jeff Horn devra se contenter d’un match contre Jessie Vargas, un ex-champion WBO des 147 livres, vers le milieu de décembre. Mais attention, il n’y a rien de définitif dans ce match.

Le clan d’Adonis Stevenson, par l’entremise d’Al Haymon, hésite à tenir parole et enfin donner à Eleider Alvarez le combat de championnat auquel il a droit.

Il me semble que cela fait assez longtemps que le Colombien attend sa chance, et qu’il serait tout à fait normal qu’il se mesure à Superman. Et n’oubliez pas, notre champion WBC aura 40 ans le 22 septembre prochain.

À part cela, tout va très bien madame La Marquise, sauf que la vraie boxe est de retour la semaine prochaine.

Alors que les Mexicains se gaveront de téquila pour célébrer leur Saint-Jean-Baptiste à eux, mieux connu sous le nom de El día de la Indepencia, le 16 septembre prochain, un des leurs et un Kazakh se taperont dessus pour savoir lequel des deux est le plus fort.

Alors que Money Mayweather et le Barbu Conor McGregor comptaient leurs millions gagnés en livrant un semblant de combat de boxe, Miguel Cotto, un vrai champion, devait se contenter d’un maigre chèque de 750 000 $, à la suite de sa victoire sur Yoshihiro Kamegai. Et pourtant, c’était un vrai match de championnat que Cotto a gagné.

Les sites porno

Mais le pire dans tout cela, si je me fie au site Men’s Health, les sites pornographiques ont connu une baisse considérable à la télé durant toute la durée du combat en raison de la popularité du duel entre Mayweather et McGregor. Non, mais c’est grave.

Enfin, le Cinderella man moderne, Dana White, prétend que plus de 6,5 millions de téléspectateurs ont vu la foire entre l’Américain et l’Irlandais pendant que 805 000 fidèles amateurs de boxe regardaient le match entre Cotto et Kamegai sur HBO. Vive les combats d’exhibition.

Cotto a l’intention de livrer un dernier combat avant de finalement prendre sa retraite. Il veut affronter le gagnant du duel entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin. C’est donc dire que David Lemieux ne verra peut-être pas son dernier rêve se réaliser, soit celui d’affronter Cotto et avoir une chance de coiffer une deuxième couronne en carrière.

La vraie boxe

Êtes-vous prêts pour l’affrontement entre GGG et Canelo? Vous reste-t-il encore assez d’argent pour vous payer ce vrai gala de boxe? Ça devrait être un réel combat pour hommes. Si je me fie aux déclarations du Golden Boy, ce sera le meilleur affrontement entre deux hommes dans l’histoire de la boxe chez les poids moyens.

Disons que De La Hoya veut vendre sa salade, mais s’il regarde le moindrement l’encyclopédie de la boxe, il trouvera des matchs extraordinaires dans cette catégorie de poids disputés entre Sugar Ray Robinson et Jake Lamotta, Carmen Basilio face à Sugar Ray Robinson, Marvin Hagler contre Sugar Ray Leonard, Tony Zale contre Rocky Graziano, et Roberto Duran face à Sugar Ray Leonard. Je pourrais vous en donner des dizaines d’autres, mais l’espace me manque.

Si seulement ce duel entre GGG et Canelo peut égaler l’action de n’importe quel combat que je viens de vous énumérer, je serai grandement satisfait. Pas surpris, mais satisfait.

Nous avons un olympien qui se plaît à dire qu’il se bat comme un Mexicain et on a un Mexicain qui devra se battre comme un olympien. Ça promet. Admettez-le.

Un penchant pour GGG

Lequel va sortir victorieux? Bonne question. Personnellement, j’ai un petit penchant pour GGG. La raison est bien simple. J’aime les boxeurs de puissance et GGG est un puissant cogneur. Encore plus fort que la force de frappe de Canelo.

Autre chose que j’ai hâte de voir, c’est le nombre de personnes qui vont acheter le combat sur les ondes de HBO. Golovkin est peut-être un très bon boxeur, mais il n’arrive pas à la cheville de Canelo pour le nombre de téléspectateurs à la télé payante.

Pendant que GGG se contentait de 170 000 acheteurs pour son match contre Daniel Jacobs, Canelo a réussi à attirer pas moins de 1,2 million de personnes pour le sien contre Julio Cesar Chavez.

Même si Oscar De La Hoya croit qu’il s’agit ici du combat du siècle, il n’y a pratiquement aucune chance que ce match puisse surpasser la marque de 6,5 millions de téléspectateurs que Mandrake le magicien, Dana White, a révélé il y a quelques jours sur la popularité de son cirque de la semaine dernière. Pour le moment, ces 6,5 millions d’amateurs demeurent un chiffre fictif qui n’a pas été confirmé par les firmes de sondage.

Je vais sûrement vous en reparler au cours des prochains jours.

Bonne boxe.