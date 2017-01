De tous les champions mondiaux entre les catégories poids mouche et poids lourd, c’est notre Adonis Stevenson qui est le plus âgé du groupe à 39 ans.

Mais il prétend que l’âge ne le dérange pas du tout et qu’il est toujours aussi en forme que lorsqu’il avait 20 ans. Et si jamais vous assistiez à ses séances d’entraînement, vous le croiriez sur parole.

C’est avec plaisir que j’ai pris connaissance de son intention d’affronter le tombeur de Bernard Hopkins, nul autre que le miraculé Joe Smith fils, même si l’affrontement devait être présenté à New York, le château fort du boxeur cendrillon de 2016.

Smith recherche quelques bonnes bourses avant de laisser tomber son pic et sa pelle. Car en dépit de sa victoire-surprise sur Bernard Hopkins, il est toujours au service de la voirie de Long Island où il travaille comme journalier.

Disons qu’avant d’assommer Andrzej Fonfara dès le premier round et ensuite d’avoir fait planer « l’Extraterrestre » entre les câbles, Smith était un boxeur inconnu ou presque.

Prendre au sérieux

Aujourd’hui, il faut commencer à le prendre au sérieux, surtout grâce à ses deux derniers triomphes par K.-O. contre des boxeurs de réputation.

Il a été capable de réaliser dès le premier round contre Fonfara ce que Stevenson n’a pu faire en douze rounds.

Ne rêvons pas en couleur : je doute qu’un jour Stevenson se mesure à Sergey Kovalev, non pas parce qu’il a peur de lui, mais tout simplement parce que les deux clans, celui de Kathy Duva et celui d’Yvon Michel, ne sont tout simplement pas sur la même longueur d’onde. Pas plus que les deux réseaux de télévision Showtime et HBO. D’ailleurs, vous allez constater au cours des prochaines semaines que le réseau HBO s’éloigne de plus en plus de la boxe, ce qui est de mauvais augure pour les pugilistes.

Quant à Andre Ward, il n’est pas fou. Il y a deux boxeurs qu’il craint comme la peste. Ce sont Artur Beterbiev et Adonis Stevenson.

J’ai l’impression qu’il menace de se retirer de la compétition et d’abandonner ses titres justement pour ne pas se mesurer à ces deux réputés cogneurs. Et de la manière dont vont les choses, Ward ne semble pas vouloir rencontrer Sergey Kovalev dans un match revanche.

Ward donne l’impression d’être le triple champion WBA, IBF et WBO qui veut se retirer un jour et qui donne toutes sortes de raisons pour ne plus affronter les plus durs cogneurs de sa division. Il va même jusqu’à dire qu’il pourrait éventuellement poursuivre sa carrière chez les lourds. Wow...

Un superbe boxeur

Ward a déjà été un superbe boxeur, mais il aura 33 ans en février prochain, et admettons-le, il a ralenti considérablement. On l’a constaté dans sa victoire par un cheveu chanceux sur Kovalev lors de leur affrontement. Disons qu’on a réalisé qu’il avait visiblement ralenti.

Dans un combat revanche contre Krusher, que pourrait-il faire de mieux? Il n’a pas la force de frappe pour lui passer le K.-O.. D’ailleurs, ses trois derniers combats se sont terminés par des triomphes par décision.

Ward n’a pas à se vanter à gauche et à droite qu’il a gagné son combat contre Kovalev. Plusieurs croient que les trois juges américains ont été injustes à l’égard du Russe dans leur décision unanime et je suis un de ceux-là.

Admettons que Ward garde la même stratégie dans un match revanche, il est certain que Kovalev changerait la sienne. Il ne se laisserait plus bousculer ou barrer les bras par celui qui lui a ravi ses trois titres. De plus, un autre arbitre, disons Kenny Bayless, n’endurerait pas ces agissements que Robert Byrd a laissé passer tout au long du combat. Bayless sévirait et enlèverait même des points à Ward pour ses stratégies à la Bernard Hopkins.

Des tactiques déloyales

Les tactiques de Ward ont fonctionné contre Kovalev, mais je doute qu’elles auraient réussi contre Superman ou bien Artur Beterbiev. Ces deux pugilistes sont trop forts physiquement pour permettre ce petit jeu.

Même chose pour Joe Smith. Bernard Hopkins a bien tenté de le contrôler en accrochant et en barrant ses bras, mais « Cendrillon » a été capable de résister, si bien qu’aujourd’hui, son nom est inscrit dans les livres de records de la boxe comme le seul homme qui soit parvenu à vaincre Hopkins par K.-O. au cours de son illustre carrière.

C’est bien pour dire ce que deux victoires sur de bons boxeurs peuvent faire dans la carrière d’un pugiliste bien ordinaire jusque-là.

Jusqu’à ce qu’il surprenne tout le monde, y compris lui-même, en assommant Fonfara, Smith n’avait jamais battu personne d’autre que des pieds de céleri et des cannes de tomates.

D’ailleurs, disons qu’il boxait pour son plaisir, pour des bourses pratiquement ridicules, et c’est justement pour cette raison qu’il devait travailler comme journalier au pic et à la pelle pour faire vivre sa famille.

Smith est devenu une vedette, bien qu’il ne veuille l’admettre. Il veut affronter Stevenson et Superman prétend qu’un match est possible, même s’il doit être disputé à New York. Alors allons-y...

Smith est négociable par les temps qui courent. Il n’a pas perdu un combat depuis le 7 août 2010. Il a gagné ses 17 dernières rencontres dont 12 ont été le résultat de K.-O..

Un combat Stevenson-Smith pourrait changer l’opinion de certains détracteurs de Stevenson. Il faut toujours comprendre que ce n’est pas lui, mais ses gérants et promoteurs, qui choisissent ses rivaux. Malgré tout, Superman est reconnu dans le monde entier comme le plus dur cogneur chez les mi-lourds, même en avance sur Beterbiev, à cause de son peu d’expérience.

Ce que l’on voudrait voir

Tout le monde voudrait voir Stevenson affronter Sergey Kovalev, ou encore Andre Ward, Jean Pascal et Artur Beterbiev, mais pour le moment, c’est le gagnant du match entre Eleider Alvarez et Lucian Bute qui aura ce privilège.

Il y a bien le Cubain Sullivan Barrera qui s’est déjà montré intéressé à se mesurer à Superman, mais dans le moment, son clan est calme comme une huître.

Or, si Smith le veut bien, pourquoi pas? Sans être le meilleur boxeur, il a tout de même une force de frappe qu’il faut respecter.

Smith veut gagner une couple de bonnes bourses avant de se retirer. Il est très populaire à New York et nul doute que le réseau Showtime serait intéressé à présenter l’affrontement entre lui et Superman. Allons-y au plus vite!

Je ne crois pas que Smith soit en mesure de vaincre Stevenson, mais sait-on jamais? Il ne devait pas battre Bernard Hopkins et pourtant il a réussi!

Personnellement, j’achète un affrontement entre Stevenson et Joe Smith. Un tel affrontement permettrait au champion linéaire de redorer son blason auprès de ses détracteurs, naturellement à condition qu’il remporte la victoire.

Bonne boxe!