Listen to "Le compte de 8 - 11 oct. 2017 - Est-ce que Lemieux doit affronter Saunders?" on Spreaker.

Pour voir si ce n’est pas déjà assez malheureux de voir ce qui se passe chez nous dans le monde du sport.



L’hiver approche à grands pas. Le Canadien ne gagne pas. On n’a pas de marqueur, Carey Price ne peut pas faire tout le travail tout seul. Encore pire : les Alouettes sont éliminés pour une troisième année de suite, même chose pour l’Impact, et pour achever le plat, on n’a pas de boxe de calibre majeur depuis belle lurette.



Le comble de la patience va à Eleider Alvarez qui n’est toujours pas certain d’affronter Adonis Stevenson et David Lemieux qui attend toujours pour voir qui lui fera face.

Essayez de comprendre! Alvarez est l’aspirant logique à la couronne d’Adonis Stevenson. Mais il n’est pas certain d’affronter Superman à brève échéance. Durant ce temps, Bermane Stiverne, qui n’a pas boxé depuis près de deux ans, va monter sur le ring pour affronter le monarque de la WBC, Deontay Wilder et tenter de lui arracher sa couronne. Allô la logique...



Le cas d’Alvarez est tout le contraire de celui de Bermane Stiverne. Eleider a le droit et exige son combat de championnat contre le Superman. Mais il y a un os dans l’engrenage.



Je sais que ce n’est pas facile d’organiser un match entre un champion qui est pratiquement inconnu aux États-Unis et un aspirant qui ne l’est pas du tout... Ou presque.



Un de ces jours, il faudra bien qu’Al Haymon se décide. Ou bien Adonis affronte Eleider Alvarez ou bien on lui offre assez d’argent pour se tasser une autre fois et permettre à Badou Jack de prendre la relève. Au moins avec Jack, si le Centre Bell, la Place Bell ou le Centre Vidéotron ne sont pas disponibles aux dates exigées par le réseau Showtime, on peut toujours se rabattre quelque part aux États-Unis.



Par contre, il faut se souvenir qu’Adonis n’est pas le plus grand des voyageurs. Jusqu’ici, il a livré 30 combats en carrière dont 27 ont eu lieu au Québec. Il s’est rendu aux États-Unis à deux occasions et s’est battu en Ontario, une seule fois. Enfin, il n’a pas mis les pieds sur un ring américain depuis le 17 septembre 2011.

Plus loin de nous, il y a Bermane Stiverne qui revient dans le portrait. Comment un boxeur qui n’a pas monté sur le ring depuis près de deux ans peut-il encore être l’aspirant numéro un à la couronne de Deontay Wilder?



Wilder ne se cache pas pour dire qu’il ne veut pas de cette revanche contre Stiverne. Il y a maintenant près de deux ans que les deux boxeurs se sont fait face. C’était le 17 janvier 2015, au MGM Grand de Las Vegas et Le monarque de la WBC s’était moqué de son rival. D’ailleurs, si on compile la fiche des trois juges, Stiverne n’a gagné que deux rounds au total.



Le juge Craig Metcalfe, un Canadien de Lethbridge, en Alberta avait même remis une carte de pointage de 120/107 pour Wilder. Cela peut vous donner une idée de la performance de Stiverne.



Le pire dans tout cela, c’est que Stiverne avait supposément reçu une somme de 675 000 $ pour laisser le chemin libre à Lui Ortiz. On se souvient qu’Ortiz a été suspendu et mis à l’amende pour avoir fait usage d’un médicament défendu.



C’est vrai que Stiverne a été le premier boxeur à rester debout pendant douze assauts devant Wilder. Mais il a été tellement malmené durant le combat qu’il a dû se rendre à l’hôpital pour y subir des tests et demeurer en observation.



Depuis ce jour, Stiverne a livré un seul combat qu’il a gagné par décision contre Derric Rossy il y a un an.



Rossy est une sorte de faire-valoir de 37 ans, qui présente une fiche de 31-10 et qui a été gelé pas moins de six fois en carrière.



Imaginez si Stiverne n’a pu faire mieux qu’une décision unanime par 96/93-96/93 et 95/94 contre Rossy, que fera-t-il devant un boxeur de 33 ans, dont la fiche est toujours vierge 38-0-0—37 KO?

Personnellement, je ne donne pas cher pour sa peau surtout qu’il a pris le combat à un peu plus d’un mois d’avis.



Stiverne a subi un seul revers par mise hors de combat au cours de sa carrière. Il faut remonter aussi loin qu’au7 juillet 2007, à Bridgeport, au Connecticut alors que l’arbitre Johnny Callas avait mis fin au duel au quatrième assaut, une décision douteuse ou Stiverne n’est pas allé au plancher et continuait à donner des coups au moment où l’arbitre s’est interposé.



Je crois honnêtement que Stiverne aura de la difficulté à finir son combat debout contre Wilder. Mais passons. En sommes, ce que veulent les gens, c’est un affrontement entre Wilder et Anthony Joshua. Un jour ca viendra... Mais si jamais c’est Al Haymon qui est le promoteur, on devra attendre encore longtemps.



Le cas David Lemieux



On a aussi le cas de David Lemieux qui est assez épineux. Supposément qu’on négocie présentement pour l’opposer au champion de la WBO, Billy Joe Saunders.



Il paraît que Saunders demande une somme énorme pour affronter Lemieux. Et je le crois. Je sais aussi que Saunders est un autre Adonis Stevenson et qu’il déteste se battre ailleurs que chez lui en Grande Bretagne. De ses 25 combats, tous ont été disputés chez lui à l’exception d’un voyage en Écosse et un autre en Irlande.



Si jamais ce combat se matérialise, ce sera une grosse commande pour le premier aspirant à la couronne de la WBO. Saunders n’a jamais été battu en 25 combats, dont douze se sont terminés en sa faveur par mise hors de combat.



Ce n’est peut-être pas le plus puissant des cogneurs, mais il sait boxer. D’ailleurs, jetez un coup d’œil sur sa fiche et vous comprendrez tout de suite qu’il est un vrai champion. S’il a été capable de vaincre Chris Eubank, Andy Lee et Willie Monroe, c'est qu’il est un vrai de vrai.



Un de ces jours il y a de fortes chances que Lemieux se mesure à Saunders, mais je ne crois pas que ce sera d’ici la fin de 2017. À l’hiver ou au printemps 2018, c’est possible. Mais d’ici là, Lemieux pourrait livrer un combat de mise en forme. Ce serait son troisième duel de 2017, ce qui est près de sa moyenne annuelle. Parmi les boxeurs susceptibles de l’affronter, il y a Matt Korobov, Rob Brant, Andy Lee et Tureano Johnson. On verra bien.



La Super série se poursuit



C’est ce samedi que se poursuivra la Super Série de Boxe en provenance de Londres, en Angleterre, alors que George Groves se mesurera à Jamie Cox. Il s’agit du troisième match de quart de finale chez les super-moyens et le gagnant se mesurera ensuite, en demi-finale, à Chris Eubank.



Eubank sera présent à l’aréna de Wembley et ne manque pas de souligner qu’il veut que Groves l’emporte sur Cox car il existe une sorte de chimie entre lui et Groves.

Je doute que Cox soit en mesure de venir à bout de Groves. C’est vrai que Cox présente une fiche parfaite de 24-0-0 (13 K.-O.), mais presque toutes ses victimes ont été acquises contre des « nobody » tandis que Groves a affronté des boxeurs de meilleure qualité.



Groves a un record de 26-3-0 (19 K.-O.). Deux de ses trois défaites sont survenues par K.-O. technique aux mains de Carl Froch et par décision contre Badou Jack.



S’Il veut vraiment impressionner, il faudrait qu’il règle le cas de Cox en moins de trois rounds, pour ainsi égaler la marque d’Eubank, la semaine dernière contre Avni Yildirim. Je crois qu’il est capable de le faire, mais pas avant sept ou huit rounds.



Santa Cruz défend sa couronne

Leo San Cruz devrait défendre avec succès sa couronne WBA des plumes ce samedi, au StubHub de Carson, en Californie, contre Chris Avalos, qui commence à montrer des signes d’usure.

Avalos a déjà été un bon boxeur, mais avec trois défaites par K.-O. à ses quatre derniers combats, force est d’admettre qu’il n’est plus l’ombre de lui-même et El Terramoto ne devrait avoir aucune difficulté à venir à bout de lui.



Mais attention. Sur le plan boxe, Avalos n’est pas du calibre de Santa Cruz, mais il faut tout de même prendre en considération qu’il a 20 K.-O. à sa fiche de 27 victoires. Santa Cruz devrait remporter ce combat, organiser par le promoteur Al Haymon (il est plus vite qu’au Québec) et présenté à la télévision sur le réseau FOX.



Pendant ce temps à Brooklyn...



Durant ce temps, au Barclay Center de New York, le Cubain Erislandy Lara mettra son titre WBA des super-mi-moyens en jeu contre Terrell Gaucha, le 6e aspirant à sa couronne.



Lara a défendu avec succès son titre à ses cinq derniers combats et ses dernières victimes ont été Yuri Foreman et Vanes Martirosyan.



Encore là, Lara ne devrait avoir aucune difficulté à conserver sa ceinture qu’il détient depuis son triomphe par décision sur Ishe Smith en 2014.



Lara devrait l’emporter par décision.



Bonne boxe!