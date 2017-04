Si jamais vous avez l’intention de partir un argument, demandez à vos amis amateurs de boxe qui est le meilleur boxeur « livre pour livre » de la planète.

Vous serez surpris des réponses!

Même les meilleurs sites de boxe ne s’entendent pas sur le nom de ce boxeur par excellence.

En date du 29 mars, j’ai visité sept sites Internet différents : Boxingjunkie, BoxingScene, Boxing Society, SecondsOut, Boxing News 24, The Ring et BoxRec.

Ces sept sites présentent quatre choix différents pour le titre du plus talentueux pugiliste au monde. On y retrouve les noms de Roman « Chocolatito » Gonzalez, Gennady Golovkin et Andre Ward qui ont tous obtenu deux votes chacun et Saul « Canelo » Alvarez, le choix de BoxRec.

Qui est vraiment le meilleur?

Mais vraiment, qui est le meilleur boxeur de la planète, tous poids confondus, un pugiliste que l’on peut comparer à Sugar Ray Robinson, ou bien encore à Willie Pepp, Marvin Hagler, Muhammad Ali, Floyd Mayweather fils, Joe Louis, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran et qui encore?

C’est encore pire pour le choix de deuxième place. Boxing Society et BoxingScene optent pour Ward. Deux autres sites, Boxing News 24 et The Ring, donnent leur vote à Sergey Kovalev. Les autres présentent des candidats différents tels Manny Pacquiao, Golovkin et Gonzalez.

Ce n’est pas mieux pour le troisième rang où trois boxeurs se partagent les honneurs. Chacun de ce trio a reçu deux votes. Ce sont Terence Crawford, Ward et Gonzalez. Golovkin a reçu la faveur du vote de The Ring.

On pourrait continuer ainsi pour les 10 choix de chaque site. Les mêmes noms reviennent souvent, mais pas exactement au même rang.

Par exemple, Boxing News 24 et The Ring prétendent que Ward est le meilleur pugiliste sur cette basse terre. Pourtant, près de 50 % des amateurs de boxe qui ont assisté ou vu le combat contre Kovalev croit dur comme fer que c’est le Russe qui a gagné ce duel.

Remarquez qu’aucun de nos boxeurs québécois n’est en lice dans cette brochette sélecte. Il faut scruter aussi loin qu’à la 12e place chez BoxRec pour y retrouver le nom d’Adonis Stevenson. Rien sur Artur Beterbiev, ni David Lemieux.

Mon premier choix

Personnellement, mon choix s’arrête sur l’Ukrainien Vasyl Lomachenko à titre du meilleur boxeur « livre pour livre au monde ». Vous me direz qu’il n’a livré que huit combats chez les professionnels, mais pour l’avoir vu à l’œuvre dans presque tous ses duels, je suis encore ébahi par ses prouesses. Mieux que Sugar Ray Leonard ou encore Roy Jones fils à leurs débuts. Et pourtant, ils présentaient ce qu’il y avait de meilleur au monde après leurs prouesses olympiques.

Pour ceux qui prétendent que Lomachenko n’a pas assez de combats pour se hisser en tête de liste, n’oubliez pas qu’il est un double médaillé olympique, vainqueur du trophée Val Barker et qu’il a terminé sa carrière amateur avec une fiche de 396 victoires contre 1 seul revers.

Mes meilleurs boxeurs « livre pour livre »

1 - Vasyl Lomachenko

2 - Saul « Canelo » Alvarez

3 - Gennady « GGG » Golovkin

4 - Sergey Kovalev

5 - Andre Ward

6 - Terence Crawford

7 - Sinshuke Yamanaka

8- Leo Santa Cruz

9 - Guillermo Rigondeaux

10 - Erroll Spence fils

Si vous contestez mon deuxième choix, Alvarez, souvenez-vous que seul Mayweather est parvenu à le vaincre en carrière. Depuis ce revers, « Canelo » a collé six triomphes dont quatre par knock-out. Non seulement est-il la coqueluche des amateurs de boxe latinos, mais il est aussi le meilleur vendeur de galas à la télé payante.

Alors que le match entre GGG et Daniel Jacobs était vu par 170 000 spectateurs payants, celui entre « Canelo » et Miguel Cotto, en novembre 2015 n’attirait pas moins de 900 000 amateurs.

Contre Amir Khan en mai 2016, « Canelo » a réussi à attirer 600 000 téléspectateurs contre Amir Khan et 300 000 autres, en septembre 2017 contre Liam Smith.

Pourquoi Kovalev?

Vous me demanderez pourquoi je choisis Sergey Kovalev en avant d’Andre Ward, en quatrième place? C’est assez simple à expliquer : je suis d’accord avec plus de 50 % des amateurs qui croient vraiment que le Russe n’a pas obtenu justice contre Ward. Par contre, j’admets que si vous avez choisi Ward comme vainqueur de l’affrontement, il a droit à la quatrième place.

Je vous invite donc à visiter les sept sites en date du 29 mars que j’ai utilisés pour cet article. Mais déjà, je suis certain que vous ne serez pas d’accord avec mes choix.

J’ai tenté l’expérience chez moi en compagnie d’amis et nous n’avons jamais été en mesure d’être d’accord sur le rang des 10 meilleurs boxeurs de la planète.

