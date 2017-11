RDS2 présentera samedi soir en direct à compter de 22 h le combat entre le champion des poids lourds du WBC Deontay Wilder et Bermane Stiverne.

Le 21 octobre dernier, Bermane Stiverne promettait de vaincre Deontay Wilder, dans son combat revanche. Le lendemain, il ajoutait que le champion avait peur de lui, car il se souvenait que : « J’ai mangé ses coups et c’est comme si je dégustais mon déjeuner. »

De son côté, Deontay Wilder a déclaré publiquement : « Je vais lui passer le K.-O. et si jamais Stiverne gagne ce combat revanche, je me retire de la boxe. »

Des menaces. Des paroles. Maintenant la table est mise pour cette revanche qui se produira samedi soir prochain en provenance du Barclays Center, de Brooklyn.

Au moins on peut dire que Stiverne a le cran de se présenter devant le champion. Au cours des seize derniers mois, les trois boxeurs qui devaient affronter Wilder ont dû se retirer à cause d’usage de médicaments défendus.

Est-ce la trouille qui les a poussés à agir ainsi?

Wilder devait se mesurer à Luis Ortiz. Ce dernier a été accusé de faire usage de drogue défendue. Ensuite, ce fut au tour d’Alexander Povetkin de se faire prendre avec des traces de meldonium dans son organisme. Finalement, le troisième à s'être retiré est Andrzej Wawrzyk, pour usage de stéroïdes anabolisants.

Un cadeau



Beaucoup se demandent si ce n’est pas un cadeau de Noël qu’on fait à Stiverne de se mesurer une autre fois devant le champion du WBC. Comme le soulignait le promoteur Lou DiBella : Stiverne n’a livré qu’un seul combat depuis sa défaite contre Wilder en janvier 2015. En presque trois ans, il a livré un seul combat et l’a gagné de peine et de misère contre un boxeur ordinaire. Il a même visité le tapis dans ce combat et malgré tout, il se retrouve en match de championnat. C’est incompréhensible. »

DiBella a entièrement raison. C’est le WBC qui a mis Stiverne dans les jambes de Wilder. À 39 ans, l’aspirant n’a rien à perdre et tout à gagner tandis que Wilder a tout à perdre.

Le seul fait d’armes du boxeur haïtien qui a vécu à Montréal et qui habite maintenant Las Vegas, c’est d’être l’unique pugiliste à avoir poussé Wilder à la limite de 12 rounds lors de leur affrontement. Tous ses autres rivaux ont été battus par K.-O.

Meilleur que Joshua?

Non seulement Wilder se sent supérieur à Stiverne, mais il croit aussi qu’il est meilleur que le double champion de la WBA et de l’IBF, Anthony Joshua. Or, il peut le prouver ce samedi en passant le K.-O. à Stiverne, ce que personne d’autre n’a réussi avant lui. Après tout, son rival est presque quadragénaire.

Depuis le premier affrontement entre les deux hommes, Wilder a livré cinq combats contre seulement un pour Stiverne.



Qui Wilder a-t-il vaincu depuis le premier duel?

Gerald Washington : K.-O. technique/5 - Peu expérimenté. A subi un deuxième revers de suite depuis sa défaite contre le champion.

Chris Aerrola : RTD/8 - Un sac de sable en peau humaine.

Arthur Szpilka : K.-O./9 - Un Polonais qui a perdu depuis par K.-O. technique/4 face à Adam Kownacki.

Johann Duhaupas : K.-O. technique/11 - Le même qui avait été assommé par Alexander Povetkin par K.-O./6

Eric Molina : K.-O./9 - Le même que Joshua a mis hors de combat au troisième engagement.

Qu’on en finisse donc avec ce jeu de chaise et qu’on donne aux gens exactement ce qu’ils veulent, c’est-à-dire un vrai match de championnat entre Deontay Wilder et Anthony Joshua.

Maintenant, si jamais ce match se matérialise, où le présenterons-nous? Aux États-Unis ou bien en Europe, comme en Angleterre? Y a-t-il en terre d’Amérique un stade qui peut accueillir 90 000 amateurs de boxe?

La réponse est oui, mais Wilder est-il assez populaire parmi les siens pour attirer une telle foule?

Pas moins de 90 000 assurés



Si jamais le match avait lieu en Angleterre, il est assuré que Joshua serait porté aux nues devant une foule en délire d’au moins 90 000 ardents partisans.

Pour le moment, c’est le cas Wilder-Stiverne qui nous intéresse. Personnellement, je ne peux faire autrement de me joindre aux experts et prédire que le « Bronze Bomber » sortira vainqueur par décision.

Bivol exécute vite

Dmitry Bivol est une sorte de brute qui a hérité du titre de champion mi-lourd de la WBA à la suite de la retraite d’Andre Ward, même s’il n’a que 11 combats à sa fiche vierge.

Son bagage amateur comprend 265 victoires contre 15 défaites, mais chez les pros, il est invaincu (11-0, 9 K.-O.).

Il n’a pas la force de frappe d’Artur Beterbiev mais il cogne solidement. D’ailleurs, si on jette un coup d’œil à sa fiche, on constate qu’il a vaincu un certain Robert Berridge par K.-O. technique/4 et ce même Berridge a battu Trent Broadhurst - qu'il affrontera samedi - par K.-O./5, en 2011.

Combien de rounds?

La question qu’il faut se poser à la veille de cet affrontement c’est : combien faudra-t-il de rounds à Bivol pour venir à bout de son rival, son onzième aspirant à la WBA?

Le rêve de Bivol, c’est de se mesurer à Badou Jack dans un match de championnat, mais le nom de Jack est toujours en lice pour un affrontement avec Adonis Stevenson, n’en déplaise à Eleider Alvarez.

La lutte est forte chez les mi-lourds. Outre Stevenson, il y a Sullivan Barrera, Artur Beterbiev, Oleksandr Gvozdyk, Sergey Kovalev et Eleider Alvarez, pour ne nommer que ceux-là. Bivol est très talentueux, mais il manque d’expérience. Il lui faut quelques bons combats et surtout des victoires impressionnantes.

C’est vrai que Broadhurst n’a subi qu’un seul revers en carrière jusqu’ici et qu’il a gagné ses quinze derniers combats, mais ce sont des victoires acquises la plupart du temps contre des inconnus ou des boxeurs de deuxième ordre.

Le réseau HBO n’a pas misé sur le succès de Bivol pour rien. On a étudié son style, ses capacités et les bonzes ont décidé de le présenter à leur écran pensant qu’il pourrait suivre les traces de pugilistes aussi populaires que Saul Alvarez, Gennedy Golovkin, Vasyl Lomachenko et qui d’autre.

Je crois que Bivol disposera de Broadhurst par K.-O. au quatrième round. Pourquoi le quatrième round? Parce que jusqu’ici, six de ses neuf victoires par K.-O. ont été acquises par mise hors de combat au quatrième engagement.

Les petites vites

Le 4 novembre 1988, Matthew Hilton perdait son titre IBF des super-mi-moyens par décision aux mains de Robert Hines, à Las Vegas.

Le 4 novembre 1995, Riddick Bowe passait le K.-O./8 à Evander Holyfield et coiffait les couronnes IBF et WBA des lourds. Ce soir-là, sur le ring du Ceasar’s Palace à Las Vegas, un parachutiste téméraire tombait tout près du ring et en était quitte pour quelques bonnes claques.

Le 4 novembre 1999, le président de l’IBF Robert W. Lee était accusé de gangstérisme par le procureur général du New Jersey. Lui et ses acolytes avaient reçu par moins de 338 000 $ en cadeau pour manipuler le classement des aspirants de leur association. Vous voyez, il n’y a pas qu’au Québec où les enveloppes brunes sont à la mode.

Selon le promoteur Eddie Hearn, Anthony Joshua se battra trois fois au cours de l’année 2018. Où, quand et contre qui? Vos choix sont aussi bons que les miens. Pour moi, il affrontera Tyson Fury, Kubrat Pulev et Deontay Wilder, pas nécessairement dans cet ordre-là.

Bonne boxe!