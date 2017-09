Listen to "Le compte de 8 - 27 sept. 2017 - Linares-Campbell : un grand cru" on Spreaker.

MONTRÉAL – Huit ans après avoir effectué ses débuts chez les professionnels, Oscar Rivas aura enfin la chance de mettre la main sur un titre mineur pour la première fois depuis le début de sa carrière, alors qu’il sera la tête d’affiche du premier gala de la nouvelle saison de la série de boxe Chrono Aviation de Groupe Yvon Michel (GYM) présenté ce soir au Cabaret Casino de Montréal.

Le Montréalais d’origine colombienne affrontera pour l’occasion le Costaricain Carl Davis Drumond, dans un combat où la ceinture vacante des poids lourds de la NABF sera à l’enjeu. Une victoire de Rivas (20-0, 15 K.-O.) lui permettra de percer le top-15 – si ce n’est pas le top-10 – du classement du WBC, où Deontay Wilder règne et roi et maître depuis deux ans et demi.

La possibilité de porter une ceinture autour de sa taille aurait dû survenir beaucoup plus tôt, mais une série de malchances se sont abattues sur le gentil géant depuis son arrivée au pays en 2009. Problèmes de visa, blessures à son œil droit et son épaule gauche, il n’a pas été épargné.

C’est d’ailleurs à la suite d’une absence d’un peu plus d’un an que Rivas se présentera dans le ring contre Drumond (31-4, 25 K.-O.), qui s’est déjà battu en championnat du monde contre Ruslan Chagaev en février 2009. Il n’a disputé que huit duels depuis, et ses deux dernières victoires ont été enregistrées face à des adversaires présentant une fiche combinée de 8-30.

En demi-finale, Shakeel Phinn (15-1, 10 K.-O.) disputera son premier combat depuis qu’il a été mis sous contrat par GYM et se mesurera au Mexicain Mario Aguilar (17-2, 15 K.-O.). Le populaire boxeur de Brossard a remporté ses sept derniers combats avant la limite.

Carte de la soirée

Oscar Rivas (20-0, 15 K.-O.) c. Carl Davis Drumond (31-4, 25 K.-O.) – combat de championnat des lourds de la NBAF – 10 rounds

Shakeel Phinn (15-1, 10 K.-O.) c. Mario Aguilar (17-2, 15 K.-O.) – mi-lourds – 10 rounds

Dario Bredicean (14-0, 4 K.-O.) c. Saidou Sall (10-5-2, 4 K.-O.) – super-moyens – 8 rounds

Michael Gadbois (15-1-3, 4 K.-O.) c. Abraham Gomez (28-14-1, 13 K.-O.) – légers - rounds

Mazlum Akdeniz (0-0) c. Ricardo Burgos (1-6-1) – 4 rounds

Terry Osias (0-0) c. Marco Parente (0-1-1) – mi-lourds – 4 rounds