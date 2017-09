Listen to "Le compte de 8 - 27 sept. 2017 - Linares-Campbell : un grand cru" on Spreaker.

MONTRÉAL – Soixante-huit secondes, c’est tout ce dont Oscar Rivas a eu besoin pour se débarrasser de Carl Davis Drumond et mettre la main sur son premier titre mineur en carrière.

Le poids lourd montréalais d’origine colombienne est en effet devenu champion de la NABF grâce à ce gain expéditif signé en finale du premier gala de la saison de la série de boxe Chrono Aviation de Groupe Yvon Michel (GYM) tenu jeudi soir au Cabaret du Casino de Montréal.

Huit ans après ses débuts professionnels, Rivas (21-0, 16 K.-O.) se retrouvera enfin parmi les 15 premiers aspirants à la ceinture du WBC présentement détenue par l’Américain Deontay Wilder.

Disputant un premier combat en plus d’un an en raison d’une blessure à une épaule, Rivas s’est rapidement rué sur Drumond (31-5) pour l’attaquer au corps. Le Costaricain a immédiatement été débordé par les événements et s’est ensuite retrouvé au plancher. Même s’il est parvenu à se relever, l’arbitre Steve St-Germain a déterminé que c’en était trop et a arrêté les hostilités.

« J’ai travaillé très fort pour en arriver là, a déclaré Rivas après son triomphe. Ce soir, je me sentais très bien dans le ring et je voulais offrir un bon spectacle. Mon adversaire m’a même dit que j’étais beaucoup trop rapide pour lui. Mais je suis content, parce que j’ai travaillé fort.

« Je m’attendais cependant à ce que le combat dure un peu plus longtemps, parce que mon adversaire s’était déjà battu en championnat du monde et avait accompli plusieurs choses dans le monde de la boxe. Je pensais d’ailleurs l’arrêter aux environs du quatrième round. »

Rivas n’a pas exclu la possibilité de remonter dans le ring d’ici la fin de l’année en sous-carte du prochain duel de son compatriote Eleider Alvarez contre Adonis Stevenson, mais le promoteur Yvon Michel a précisé que ce mégachoc pourrait toutefois être présenté en janvier 2018.

Phinn tout en puissance

Shakeel Phinn a encore une fois prouvé qu’il est l’un des espoirs les plus prometteurs sur la scène locale, malmenant Mario Aguilar avant que ce dernier ne jette l’éponge après le 4e round.

Phinn stoppe Aguilar au 4e

Le populaire boxeur de Brossard a ainsi enregistré une 15e victoire de suite en plus d’une 8e consécutive avant la limite. Fidèle à son habitude, il a utilisé sa puissance pour faire craquer son adversaire mexicain, qui a très chèrement payé les moments où il s’est montré volontaire.

Dès le premier round, Phinn (16-1, 11 K.-O.) est parvenu à placer sa droite au visage de son rival avant de le surprendre avec de puissants crochets de la gauche avant au deuxième engagement.

Les dommages les plus importants ont cependant été causés au troisième round, une puissante main arrière ébranlant Aguilar (17-3) tout en le coupant sous l’œil gauche. Le manège s’est ensuite répété au round suivant, Aguilar passant passablement de temps contre les câbles.

Et alors que les deux boxeurs semblaient prêts à reprendre l’action au cinquième round, le coin du Mexicain a indiqué que le supplice avait assez duré et qu’un repos était pleinement mérité.

Une partie de plaisir pour les locaux

Le Montréalais d’origine roumaine Dario Bredicean (15-0) est demeuré invaincu en l’emportant par facilement décision unanime (80-71, 80-71 et 79-72) sur le Français Saidou Sall (10-6-2). Le protégé de l’ancien champion des super-moyens de l’IBF Lucian Bute n’a eu absolument aucun mal à imposer le rythme contre un rival qui n’était manifestement pas du même calibre. Sall disputait un deuxième combat cette année après une longue pause de près de quatre ans.

Michael Gadbois (16-1-3) a ajouté son nom à la liste de boxeurs d’ici qui ont vaincu Abraham Gomez (28-15-1) en s’imposant par décision unanime (60-54, 60-54 et 59-55). L’athlète de Saint-Hyacinthe est parvenu à placer quelques bons coups pendant toute la durée du combat, dont une droite particulièrement incisive au visage de son adversaire au cinquième round. Avant lui, Kevin Lavallée, Tyson Cave et Roody Pierre-Paul avaient également pris la mesure du Mexicain.

Le Longueuillois Terry Osias (1-0) a savouré la victoire à sa première sortie dans les rangs professionnels en battant l’Ontarien Marco Parente (0-2-1) par décision unanime (40-36, 40-36 et 40-36). Le mi-lourd âgé de 30 ans a dominé tous les rounds de l’affrontement grâce à sa portée, qui était plus grande que celle de son adversaire, qui a encaissé sa part de frappes.

En lever de rideau, le Montréalais Mazlum Akdeniz (1-0) a aussi réussi ses débuts chez les pros en disposant du Mexicain Ricardo Burgos (1-7-1) par décision unanime. Les trois juges ont remis des cartes de 40-34, 40-35 et 40-35 en faveur de l’ancien médaillé d’argent aux championnats canadiens. Burgos a visité le plancher dès la première reprise et son visage témoignait à lui seul du très dur moment qu’il venait de passer, même si le duel n’a duré que quatre petits rounds.