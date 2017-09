MONTRÉAL – Même si le promoteur Yvon Michel a dit que le combat entre Adonis Stevenson et Eleider Alvarez serait présenté avant la fin de l’année, il semble à peu près impossible que le champion des poids mi-lourds du WBC affronte son aspirant obligatoire d’ici la Saint-Sylvestre.

Michel a expliqué que le réseau américain Showtime souhaitait télédiffuser le duel le 9 ou le 16 décembre, mais aucun amphithéâtre québécois – le Centre Bell de Montréal, la Place Bell de Laval ou le Centre Vidéotron de Québec – n’est en mesure de recevoir l’événement à ces dates.

« Il y a le Pavillon de la jeunesse [à Québec] qui nous a été proposé, mais l’endroit n’est pas adapté aux réalités de Showtime comme l’est le Centre Vidéotron, a dit Michel en marge du premier gala de la série de boxe Chrono Aviation tenu jeudi soir au Cabaret du Casino de Montréal.

« Nous avons été voir du côté des studios MELS et du Stade Uniprix, mais ces deux endroits ne peuvent accueillir que 4000 ou 4500 personnes, ce qui est nettement insuffisant pour le genre d’événement que nous souhaitons présenter. Ma recommandation sera de présenter le gala à la fin janvier, le 20 ou encore le 27. Les deux boxeurs sont prêts à attendre le temps qu’il faudra. »

Le promoteur a également tenu à couper court aux rumeurs voulant que Stevenson n’affronte pas Alvarez, mais plutôt Badou Jack, qui a récemment renoncé au titre « régulier » des mi-lourds de la WBA qu’il avait obtenu à la suite de sa victoire sur Nathan Cleverly le 26 août dernier.

« Un combat contre Jack ne peut arriver que s’il y a une unification, a rappelé Michel. En boxe, les choses peuvent toujours changement rapidement, mais le mandat que j’ai, c’est d’organiser un combat entre Stevenson et Alvarez. Il n’a jamais été question qu’Alvarez laisse sa place. »

« Si nous avons des offres, nous allons les prendre »

Huit ans après avoir effectué ses débuts dans les rangs professionnels, Oscar Rivas est enfin parvenu à mettre la main sur son premier titre mineur et son équipe ne se posera pas 56 questions si jamais une proposition de combat de championnat du monde lui est présentée.

« Si nous avons des offres d’Anthony Joshua, Joseph Parker ou Deontay Wilder, nous allons les prendre, a avoué son entraîneur Marc Ramsay. Même si nous voulons continuer de le développer, avec son historique de blessures et son âge (30 ans), nous n’avons pas le choix. »

« Je serais bien étonné de recevoir une offre d’un des champions, alors notre travail sera d’augmenter la valeur d’Oscar, a continué Michel. L’objectif sera de lui opposer des adversaires aguerris qui possèdent une certaine notoriété. Nous voudrions qu’il boxe sur Showtime. »

Phinn prêt à passer à la prochaine étape

Il semble que Shakeel Phinn et Groupe Yvon Michel parviendront enfin à trouver un terrain d’entente et s’entendre sur les termes d’un contrat au cours des prochaines semaines.

Le populaire boxeur de Brossard a remporté un 15e combat de suite contre Mario Aguilar jeudi soir et tout indique qu’il est maintenant prêt à se battre pour une première ceinture mineure.

« J’ai fait du sparring avec Avni Yildirim au Mexique et je me sens capable de rivaliser avec les meilleurs boxeurs au monde, a mentionné Phinn. J’aimerais combattre pour un titre nord-américain en décembre ou encore au début de l’année prochaine. Je me sens prêt. »

« Il a eu de la difficulté à respecter la limite de 168 livres, alors il faudra déterminer s’il veut continuer d’évoluer chez les super-moyens ou passer chez les mi-lourds, a relativisé Michel. Une fois qu’une décision sera prise, nous verrons quels titres sont disponibles et nous procéderons. »