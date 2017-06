Sportcom

Pour la première fois de l’histoire de la boxe féminine au Canada, les sept athlètes présentes à Tegucigalpa, au Honduras, ont accédé aux finales des Championnats continentaux. Jamais auparavant autant de Canadiennes n’avaient participé aux finales de ce tournoi. Les femmes et hommes du pays repartiront dimanche avec huit médailles, deux d’or, cinq d’argent et une de bronze.

Des femmes en or

Les Québécoises Kim Clavel (-48 kg) et Tammara Thibeault (-75 kg) sont toutes deux montées sur la plus haute marche du podium de leur catégorie respective.

« Je suis très fière de mes performances et de toute l’équipe canadienne! » s’est exclamée Clavel, 26 ans.

La boxeuse de Crabtree a connu un parcours parfait. Elle a d’abord vaincu 3-2 la Guatémaltèque Esther Maria Micheo Santizo. « C’était mon combat le plus difficile du tournoi. Ce qui a fait la différence, c'est que j'ai un bon impact dans mes coups de poing. Je cogne dur pour une petite de 48 kg et défensivement, j'étais meilleure qu'elle! »

En demi-finale, Kim Clavel s’est défaite de l’Américaine Jacqueline Cuddeback par la marque de 5-0. Kim Klavel a conclu sa journée en s’imposant 5-0 face à la Vénézuélienne Irismar Del Valle Cardozo Rojas.

« L’Américaine est une très grande athlète qui n'arrête jamais. Elle lance des coups sans cesse. La Vénézuélienne est gauchère et a une très bonne technique. Ma polyvalence sur le ring, la rapidité a laquelle je m'adapte, ma vitesse, l'impact dans mes coups et surtout la volonté de fer que j'avais ont fait que j’ai gagné ce tournoi! Physiquement, j'étais prête, mais je l'étais encore plus mentalement. La médaille d’or était la seule option pour moi! » a ajouté Clavel.

De son côté, la Shawinigannaise Tammara Thibeault (-75 kg) a commencé les Championnats continentaux avec un laissez-passer en quart de finale. Dans les demi-finales, elle a eu le dessus 4-1 sur la Panaméenne Atheyna Bylon. En finale pour l’or, le pointage entre la Québécoise et son adversaire a été plus serré, mais Thibeault a remporté 3-2 contre l’Américaine Oshae Jones.

Un plateau d’argent

Cinq Canadiennes ont mis la main sur une médaille d’argent, soit Sabrina Aubin-Boucher (-57 kg), Caroline Veyre (-60kg), l’Olympienne Mandy Bujold (-51 kg), Sara Haghighat-Joo (-54 kg) et Marij Curran (-81 kg).

Sabrina Aubin-Boucher, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a éliminé la Nicaraguayenne Scarleth Maribel Ojeda Arauz (5-0) et la Portoricaine Ashleyann Lozada Motta (4-1). Elle a finalement encaissé une défaite de 4-1 à son dernier combat face à la Colombienne Marcela Arias.

La Montréalaise Caroline Veyre a vaincu la Costaricaine Maria Isabel Zuniga Pérez (5-0) et l’Américaine Mikaela Joslin Mayer (3-2). La Brésilienne Beatriz Iasmin Ferreira a gagné en finale par la marque de 4-1.

Un Canadien qualifié pour les mondiaux

Grâce à sa médaille de bronze, le Canadien Arthur Biyarslanov (64 kg), surnommé le loup solitaire, s’est qualifié pour les Championnats du monde masculin qui auront lieu à Hambourg, en Allemagne. Blessé au tympan en plein combat, il n’a pas disputé son match de demi-finale et a donc mis la main sur le bronze.

Le Gatinois Harley-David O'Reilly (-81 kg) s’est incliné à son premier combat 3-2 contre le Mexicain Rogelio Romero.