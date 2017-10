Listen to "Le compte de 8 - 17 oct. 2017 - David Lemieux affrontera Billy Joe Saunders le 16 décembre" on Spreaker.

En direct et grâce aux appareils enregistreurs, en l’espace de douze heures, j’ai eu l’occasion de voir deux nouveaux champions couronnés, un autre qui a unifié deux titres, un monarque qui a décidé de monter de poids et un dernier qui a conservé sa couronne. Tout cela, en passant par Belfast, en Irlande du Nord, Newark, au New Jersey, Verona, dans l’État de New York et finalement, à Tokyo, au Japon.

Trois boxeurs m’ont impressionné en particulier. Ce sont Murat Gassiev, Alberto Machado et Ryota Murata. Gassiev a conservé sa couronne par un percutant knock-out au 3e round sur le vétéran Krzysztof Wlodarczyk pour ainsi passer en demi-finale de la Super série mondiale de boxe contre le Cubain Yunier Dorticos.

Quant à Machado, il a coiffé la couronne « régulière » WBA des super-plumes en terrassant l’ex-champion « pas de tête » Jezreel Corrales, qui avait perdu son titre sur le pèse-personne avec plus de trois livres en trop lors de la pesée officielle. Machado devient le troisième Portoricain avec Miguel Cotto et Jesus Rojas à remporter les honneurs d’un titre mondial au cours des deux derniers mois.

Un pas de tête

Essayez de m’expliquer comment un vrai champion peut perdre son titre sur le pèse-personne. Faut absolument qu’il se foute de tout et de rien. C’est comme si j’allais travailler avec une extinction de voix.

J’ignore si Corrales est au courant de sa situation. Il avait la chance de sa vie de se faire valoir sur le gros réseau HBO. Son titre lui avait été enlevé et seul Machado pouvait le prendre. Si Machado avait perdu, la couronne serait devenue automatiquement vacante.

Le pire dans tout cela, c’est que Corrales était en avance quand soudainement Machado a laissé partir sa gauche en même temps que son rival au huitième round, sauf que la sienne était beaucoup plus puissante. Résultat : Corrales s’est effondré et s’est tout de même relevé à temps, mais l’arbitre lui a signifié qu’il ne pouvait plus continuer puisqu’il était toujours dans les vapeurs.

La soirée de samedi a aussi permis de voir Demetrius Andrade, codétenteur de la couronne WBA des super-mi-moyens, avec Erislandy Lara, passer chez les poids moyens avec une victoire par décision sur Alantez Fox.

En Irlande du Nord

À Belfast, en Irlande du Nord, Ryan Burnett n’a donné aucune chance à son rival Zhanat Zhakiyanov, en maintenant une pression constante pour finalement coiffer les deux couronnes IBF et WBA des poids coqs. Ce fut le combat le moins spectaculaire de la fin de semaine avec des accrochages à la tonne variant de 10 jusqu’à 18 entrelacements par round que l’arbitre devait démêler.

Au Japon

Dimanche matin, heure du Québec, le Japonais Ryota Murata a prouvé qu’il n’avait jamais perdu le premier affrontement contre Hassan N’Dam. Dans cette revanche, Ryota a enlevé la couronne mondiale WBA des poids moyens, à N’Dam, une ex-victime de David Lemieux.

Se souvenant de la mauvaise décision des juges dans un premier combat et se battant devant les siens, Ryota n’a jamais donné une chance à l’ex-champion qu’il a obligé à se retirer à la fin du septième engagement.

Attention à Gassiev!

Que doit-on retenir de cette fin de semaine d’enfer? Le triomphe de Murat Gassiev, ce Russe qui vit maintenant à Big Bear, en Californie. Il n’a que 24 ans et il en était à la première défense de son titre IBF des lourds-légers. Son style et sa force de frappe me font penser à Artur Beterbiev. D’ailleurs, c’est avec un jab au menton et un court crochet de la droite au corps qu’il a terrassé Krzysztof Wlodarczyk au troisième round. Le vétéran de 36 ans a bien tenté de se relever, mais sans succès.

Gassiev devient ainsi le seul homme à avoir eu le meilleur par K.-O. sur le Polonais, victorieux à ses quatre derniers combats. Jusqu’ici, Wlodarczyk a livré 58 duels payants et il avait résisté à tous ses adversaires, ne cédant que trois fois par décision. Sa dernière défaite remontait au 27 septembre 2014.

Les deux demi-finales sont donc réglées chez les lourds-légers de la Super série mondiale. L’Ukrainien Oleksandr Usyk livrera bataille en demi-finale à Mairis Breidis, de Lettonie, tandis que Murat Gassiev s’attaquera au Cubain Yunier Dorticos.

Si jamais vous avez l’intention de mettre un petit deux sur cette série, placez-le donc sur Oleksandr Usyk ou bien sur Murat Gassiev, les deux meilleurs cogneurs de puissance en lice. Personnellement, mon choix va à Usyk, mais j’ai une peur bleue de ce Gassiev.

Samedi prochain

Le dernier match quart de finale de la Super série mondiale chez les super-moyens aura lieu ce samedi, en Allemagne, alors que le vétéran Juergen Brähmer s’attaquera à l’Américain Rob Brant.

Brant est invaincu jusqu’ici chez les pros, mais la liste de ses victimes est peu impressionnante. Disons que tous les boxeurs qu’il a vaincus sont de classe « B ».

Sa fiche paraît impressionnante avec 22 triomphes, dont 15 sont le résultat de K.-O. Pour Brant, ce sera la première fois qu’il combattra ailleurs qu’aux États-Unis.

Brähmer est un vétéran de 39 ans qui n’a pas boxé depuis un an, alors qu’il perdait par knock-out technique n’ayant pas pu répondre à la cloche du septième engagement contre le Britannique Nathan Cleverly.

Un 20e K.-O. pour Joshua?

Si Alexander Povetkin a été capable de vaincre Carlos Takam par K.-O. au 10e round il y a trois ans, Anthony Joshua devrait être en mesure de faire aussi bien sinon mieux ce samedi.

Joshua en sera à la première défense de ses titres IBF et WBA qu’il a arrachés à Wladimir Klitschko, en avril dernier.

Takam est un vétéran de 39 combats, dont 27 se sont soldés à son avantage par K.-O. Mais chaque fois qu’il a rencontré un champion, il a baissé pavillon. Ce fut le cas contre Joseph Parker et Alexander Povetkin.

Takam vient en relève à Kubrat Pulev, qui a dû se retirer de la confrontation contre le champion à cause de blessure.

Joshua touchera pas moins de 20 millions $ pour ce combat, qui devrait lui permettre d’enregistrer un 20e K.-O. en autant de combats.

Après cet affrontement contre Takam, Joshua centrera tous ses efforts sur l’Américain Deontay Wilder, qu’il voudrait bien affronter en sol américain au cours de 2018.

Joshua a prédit qu’il passerait le K.-O. à Takam et je suis entièrement d’accord avec lui. On s’en reparlera au cours des prochains jours.

Bonne boxe!