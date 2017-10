Listen to "Le compte de 8 - 3 oct. 2017 - Nos plus beaux souvenirs de la boxe québécoise" on Spreaker.

C’est comme si c’était hier : Yvon Michel et moi faisions la description des matchs de Chris Eubank père. Presque 20 ans déjà qu’il tirait sa révérence après avoir été victime d’un knock-out aux mains de Carl Thompson. Il avait alors 32 ans.



Le bonhomme Eubank a livré 52 combats en carrière, dont 45 se sont terminés par des victoires. En 1990, il a été couronné champion WBO des poids moyens et l’année suivante, il coiffait la couronne WBO des super-moyens.

Fait à souligner, il a perdu cinq combats, mais seulement contre trois hommes. Et seul Carl Thompson est parvenu à lui passer le knock-out à son dernier affrontement.



Ce vénérable champion a passé ses gênes à son fiston qui est tout près d’un (vrai) match de championnat. Pour le moment, il doit se contenter d’être champion de l’IBO et aspirant au WBC, à la WBA et à l’IBF.



Avni Yildirim et sa bande de fiers-à-bras ne sont pas parvenus à déranger le plan de match de Chris Eubank fils, samedi soir, à Stuttgart, en Allemagne.

Tout au long de la semaine précédant le combat, les « goons » du Turc se sont promenés en meute, proférant des menaces et assénant même quelques claques sur la margoulette de gens qui présentaient un penchant pour le Britannique.



Quand la cloche a sonné, mettant en branle le combat entre les deux antagonistes, ce fut une tout autre histoire. En somme, Yildirim n’a jamais été dans le coup et il a été une proie facile pour Eubank.

Bien conseillé par son illustre père, Eubank n’a pris que quelques secondes avant de terrasser son rival dès le troisième round. Disons qu’il a fait tout le contraire de son match contre Billy Joe Saunders, en novembre 2014.



Pourquoi je vous parle de ce match contre Billy Joe Saunders? C’est parce que c’est la seule défaite d’Eubank en carrière. Il avait alors perdu par décision partagée, surtout pour avoir été trop lent à engager le combat dans les quatre premiers rounds. Cette fois, il s’est rappelé cette défaite trois ans plus tôt et n’a donné aucune chance à celui que l’on surnomme « Robot ».



Fiston a été très bien épaulé par son paternel tout au long du combat. Même après la victoire, on l’a vu pratiquement pousser une des jolies hôtesses, laissant ainsi le champ libre à son fils lors de la séance de photos. Le père voulait absolument que toute la publicité soit centrée sur son rejeton et personne d’autre.



Tout au long du duel, Eubank a suivi les conseils du paternel à la lettre. Il a commencé et a terminé la besogne rapidement avec une combinaison un deux. Le coup fatal a été un court crochet de la gauche qui a fait tomber le Turc comme une poche. Il est parvenu à se relever, mais l’arbitre a refusé, avec raison, de le laisser continuer. Soudainement, les fiers-à-bras dans son coin, ainsi que ceux qui avaient envahi les sièges près du ring, étaient devenus muets comme des carpes. Ils n’en revenaient pas. Leur idole subissait ainsi son premier revers en carrière.



Yildirim voyait sa fiche souillée à tout jamais après une série de 16 victoires. Quant à Eubank, il enregistrait son 20e K.-O. en 26 triomphes.



Cette victoire permet donc à Eubank de passer en demi-finale de la Super série mondiale de boxe, qui se poursuivra en fin de semaine prochaine alors que George Groves et Jamie Cox s’affronteront au Wembley Stadium, en Angleterre. Le gagnant de cette rencontre sera opposé à Eubank en demi-finale, qui sera présentée en janvier ou en février prochain.

Eubank est le deuxième boxeur britannique à se qualifier pour la demi-finale. L’autre est Callum Smith, vainqueur d’Erik Skoglund, en quart de finale. Les deux autres Britanniques, Jamie Cox et George Groves se mesureront ce samedi à Wembley.

De l'action en octobre

Le point culminant du mois d’octobre est certes cet affrontement où Anthony Joshua mettra son titre en jeu face à Kubrat Pulev, le 28 octobre prochain, à Cardiff, au pays de Galles.

Les titres WBA et IBF de Joshua seront à l’enjeu. Il s’agira de la première défense de ses titres pour le monarque britannique.

Pulev est aspirant à la WBA, l’IBF et la WBO et présente une fiche de 25 triomphes contre 1 seul revers. Sa défaite remonte au 15 novembre 2014, alors qu’il avait été assommé par Wladimir Klitschko au 5e engagement.

Il y a quelques jours, Joshua s’est vu lancer un défi par nul autre que Vitali Klitschko, qui voudrait bien venger la défaite de son frérot Wladimir. Sauf que Vitali a 45 ans et n’a pas boxé depuis 6 ans.

Ne riez pas! Ce n’est pas pire que George Foreman, qui a défié l’acteur Steven Seagal, un septième dan en aïkido. Foreman a 69 ans et n’a pas boxé depuis 1997, tandis que Seagal est âgé de 65 ans.

Dans le fond, ce n’est pas pire que le cirque entre Floyd Mayweather fils et Conor McGregor.

Prends l'argent et sauve toi!

Je persiste à croire que Bermane Stiverne fait une erreur en se mesurant à Deontay Wilder, le 4 novembre prochain. Il prend la relève de Luis Ortiz, qui a été éclipsé par le WBC pour usage de médicament défendu.

Si c’est vrai que Stiverne s’était vu offrir 675 000 $ US pour se tasser et laisser Wilder affronter Ortiz, je crois qu’il fait une grave erreur en se mesurant au champion WBC avec seulement un mois d’entraînement.

Souvenez-vous du premier combat. Wilder n’avait fait qu’une bouchée de Stiverne, qui avait dû se rendre à l’hôpital après le duel. Encore pire, c’est que Stiverne n’a pas boxé depuis deux ans.

La seule chose dont il peut se vanter, c’est d’avoir été le seul boxeur à rester debout devant Wilder pendant 12 assauts. Prenez ma parole, je ne donne pas cher pour sa peau.

Les autres combats du mois

14 octobre, à Londres, en Angleterre

George Groves c. Jamie Cox

Première défense de Groves de son titre WBA des super-moyens

Quart de finale de la Super série mondiale de boxe. (Super Channel Canada)

14 octobre, à Carson, en Californie

Leo Santa Cruz c. Chris Avalos (PBC on Fox).

14 octobre, à New York

Erislandy Lara c. Terrell Gaucha (Showtime)

21 Octobre, à Newark, au New Jersey

Murat Gassiev c. Krzysztof Wlodarczyk

Quart de finale de la Super série mondiale de boxe (Super Channel Canada).

22 Octobre, à Tokyo, au Japon

Hassan N’Dam c. Ryota Murata II

28 octobre, à Cardiff, au pays de Galles

Anthony Joshua c. Kubrat Pulev (Showtime)

Bonne boxe!