Listen to "Le compte de 8 - 19 sept. 2017 - retour sur Canelo-GGG" on Spreaker.

La semaine qui se termine a été une des plus actives dans le monde de la boxe. Le vénérable Jake LaMotta nous a quittés pour un monde meilleur. Le triple champion des mi-lourds, Andre Ward, a décidé de changer ses gants de boxe pour un micro du réseau HBO. Artur Beterbiev pourra enfin être couronné champion de l’IBF pas plus tard que le 11 novembre prochain s’il parvient à vaincre Enrico Kölling. Jorge Linares défend sa couronne WBA des légers samedi soir, au Forum d’Inglewood , en Californie, et la Super série mondiale de boxe se poursuit à San Antonio, au Texas, entre Yunier Dorticos et Dmitry Kudryashov.

Si cela vous intéresse, sachez que Joseph Parker est le champion WBO des lourds et il affronte le cousin de l’ex-monarque mondial, Tyson Fury. L’action va avoir lieu à l’Aréna de Manchester, en Angleterre.

Les deux sont pratiquement inconnus chez nous en terre d’Amérique. Pourtant, chacun présente des fiches vierges. Parker n’a jamais subi la défaite en 23 combats et son rival présente lui aussi une fiche blanche de 20 triomphes.

Les deux devaient s’affronter au cours du printemps dernier, mais Fury a été incapable de remplir son engagement à cause d’un supposé malaise au dos. Quant à lui, il soutient que c’est plutôt une maladie de peau qui l’a tenu à l’écart de la compétition.

Tous deux ont une seule idée en tête. Remporter la victoire et ainsi défier Anthony Joshua, le monarque de la WBA et de l’IBF.

Ce sont deux gros hommes. Fury fait 6 pieds 6 pouces et Parker 6’4’’. Par contre, Parker est le plus lourd des deux. Il montera sur le ring à 245 livres contre 234 pour son rival.

C’est la deuxième défense de Parker, qui est favori pour continuer sa série de succès. Il cogne plus fort que Fury et est plus rapide. De plus, il a rencontré des adversaires supérieurs au Britannique, qui est inactif depuis près d’un an et demi. Mais avec des gros hommes comme eux, tout peut arriver.

À noter que le match sera présenté sur Super Chanel aux alentours de 18 h.

Tout ce que j’espère c’est que leur combat ressemblera à leur face-à-face lors de la pesée, alors que Fury a poussé Parker assez violemment. Il n’y a pas eu de réplique quand les seconds du champion l’ont retenu.

Parker vise Anthony Joshua depuis longtemps, mais il est peu probable qu’il l’affronte à court terme. Pour le moment, le champion de la WBA et de l’IBF défendra ses couronnes le 28 octobre prochain contre Kubrat Pulev. Et il y a aussi Deontay Wilder, le roi du WBC qui lui aussi mettra sa ceinture en jeu le 4 novembre prochain contre le Cubain Luis « King Kong » Ortiz. Wilder veut absolument unir tous les titres et son premier choix est Joshua.

Mais où se situe Bermane Stiverne dans tout cela? Encore une fois, Stiverne a accepté de se retirer de la course pour laisser Wilder s’en prendre à Pulev, mais ce petit jeu durera encore combien de temps?

Un de ces jours, Stiverne va exiger d’affronter Wilder, tout comme veut le faire Eleider Alvarez contre Adonis Stevenson.

J’ai hâte de voir lequel des deux aura raison le premier.

Personnellement, je crois qu’il y a Joshua et les autres chez les lourds. J’estime que Wilder est le deuxième meilleur poids lourd au monde. Mais admettez avec moi que quiconque a battu Wladimir Klitschko mérite d’être reconnu comme le meilleur même si une victoire ne fait pas une carrière.

Le championnat WBA des légers

Au Forum d’inglewood, en Californie, c’est le champion Jorge Linares qui met ses titres WBA et WBC à l’enjeu face à l’aspirant et médaillé d’or des Jeux olympiques de 2012, Luke Campbell.

L’ascension de Campbell a été rapide chez les pros et sa victoire sur Darleys Perez, un vétéran respectable en avril dernier, lui vaut aujourd’hui ce match de championnat.

L’histoire de Linares est intéressante. Il est né au Venezuela. En 2002, il a quitté son pays pour s’exiler au Japon et en 2017, il a décidé de venir s’installer avec sa famille à Londres, en Angleterre.

Linares est lui aussi un ancien boxeur amateur qui a amassé une fiche de 89 victoires contre seulement 5 revers. Jusqu’ici, il a été champion des plumes, des super-plumes et des légers. Il a gagné ses 11 derniers combats. Sa dernière défaite remonte au 31 mars 2012 alors qu’il s’avouait vaincu par arrêt de l’arbitre au 2e face à Sergio Thompson.

Au cours de sa période d’entraînement, Linares a souligné que son but ultime était d’affronter Mikey Garcia, ou bien encore Vasyl Lomachenko, le monarque de la WBO après avoir disposé de Campbell.

La Super série mondiale de boxe

C’est à l’Alamodome de San Antonio, au Texas, qui sera présenté le match quart de finale des lourds-légers de la Super série mondiale de boxe entre Yunier Dorticos et Dmitry Kudryashov ce samedi.

Il s’agit du premier affrontement entre deux lourds-légers de la série à être présenté en sol américain et la troisième présentation d’un match quart de finale. Déjà, Callum Smith a éliminé Erik Skoglund, chez les super-moyens, la semaine dernière et en ouverture du tournoi, Oleksandr Usyk s’est débarrassé de Marco Huck, chez les lourds-légers.

Les deux sont peu connus chez nous et pourtant, Yunier Dorticos est cochampion des lourds-légers Il est natif de Cuba, mais a pourtant livré ses 21 combats en sol américain.

Dorticos est reconnu comme un excellent cogneur. D’ailleurs, il présente une fiche de 20 K.-O. en 21 triomphes. De tous ses rivaux, seul le Testa dura Colombien, Edison Miranda est parvenu à rester debout devant lui pendant 10 rounds.

Mais attention... Kudryashov présente un record impressionnant de 21 K.-O. en autant de combats. Par contre, il a été lui-même battu par arrêt de l’arbitre au 2e round par Olanrewaju Durodola en novembre 2015, lors d’un match disputé en Russie.

Inutile de vous dire que ce match ne devrait pas se rendre à la limite avec deux aussi puissants cogneurs. Kudryachov est le premier aspirant au titre WBC de Mairis Briedis. Il est aussi 6e à la WBA, 4e à l’IBF et 6e à la WBO. Le gagnant de cet affrontement passera en demi-finale contre le vainqueur du match entre Murat Gassiev et l’ex-champion mondial Krzystof Wlodarczyk, qui sera présenté le 21 octobre prochain, au New Jersey.

Les p'tites nouvelles

Sergey Kovalev s’est fait humoriste cette semaine. À la légère, il a lancé : « J’avais promis que je mettrais fin à la carrière d’Andre Ward et j’ai tenu promesse. Il ne boxe plus! » C’est lui qui a été le dernier boxeur à faire face au triple champion avant qu’il surprenne le monde en annonçant sa retraite.

***

À Las Vegas, Floyd Mayweather fils n’a toujours pas encaissé son chèque pour son dernier combat contre Connor McGregor. Il s’agit d’un montant de 300 millions $ US. Si je me fie au site TMZ, Mayweather n’aurait pas encaissé pour 600 millions de dollars en chèques pour son dernier contrat de travail. Me semble que quelques zéros sont à la mauvaise place.

Durant ce temps, il se prélasse dans sa nouvelle demeure de plus de 25 millions $ qu’il a achetée il n’y a pas si longtemps à Las Vegas.

***

Les négociations en vue du combat revanche entre Saul « Canelo » Alvarez et Gennady Golovkin ont repris hier. Seul « Canelo » avait cette clause d’avant-combat et il l’exerce. Quant à Golovkin, il se dit prêt à affronter le Mexicain à nouveau et cette fois, il souhaite qu’il ne se sauvera pas et qu’il se battra comme un vrai Mexicain.

***

Le réseau Showtime vient de couper l’herbe sous le pied de son grand rival HBO pour la présentation du match de championnat entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev. HBO avait offert 1,6 million $ pour les droits de télévision et il semble que Showtime a plus que doublé ce montant pour s’assurer des droits.

***

En terminant, Julio Cesar Chavez père a déclaré publiquement que son fils chéri remonterait sur le ring en novembre prochain contre un rival qui est inconnu pour le moment. Si cela vous intéresse, pas moi… Après la performance du jeunot face à « Canelo », j’en ai soupé de lui.

Bonne boxe!