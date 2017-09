Vite... Pincez-moi! Il me semble que c’est trop beau pour être vrai!

En scrutant le site Fight News lundi matin, j’ai été agréablement surpris d’apprendre que la Super série mondiale de boxe, qui se mettra en branle ce samedi, a l’intention de prendre des nouvelles mesures pour empêcher les verdicts nuls lors de combats.

Selon le promoteur Kalle Sauerland, la SSM exigera quatre juges au lieu de trois autour du ring. Le score du quatrième juge sera utilisé seulement si les trois officiels d’office arrivent à un verdict nul. Alors la carte du quatrième juge sera utilisée. Si le verdict nul est le choix du quatrième juge, alors c’est le gagnant du dernier round qui sera déclaré vainqueur.

Toujours selon Monsieur Sauerland, le règlement a déjà été approuvé par les dirigeants des quatre associations majeures. De plus, des reprises vidéo seront utilisées dans les situations controversées et tous les participants seront testés par la VADA en cas de dopage.

Il me semble que c’est trop beau pour être vrai. Ce n’est pas encore officiel, mais tout comme.

J’ai hâte de voir si ces règlements seront utilisés ce samedi à Berlin, en Allemagne, alors que la série débutera avec les lourds-légers Oleksandr Usyk et Marco Huck. Usyk mettra sa couronne WBO à l’enjeu contre l’ex-titulaire Huck.

Ce Usyk est un phénomène rare que l’on retrouve peu souvent dans le monde de la boxe. Après avoir connu une brillante carrière amateur en Ukraine, il a remporté la médaille d’or chez les 91 kg, aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Plus vite que Beterbiev

Sa carrière s’est développée beaucoup plus rapidement que celle d’Artur Beterbiev, qu’il a battu en quart de finale (17-13) en 2011 aux Championnats du monde et une autre fois en quarts de finale aux JO. Il a aussi brillé en 2013 en battant tous ses rivaux dans les six combats de la série mondiale de boxe

Après seulement neuf combats chez les professionnels, il était déjà couronné champion de la WBO à la suite de sa victoire par décision sur Krysztof Glowacki.

Malheureusement, Beterbiev est en retard sur Usyk. Il aura la chance de faire un pas dans la bonne direction très prochainement. Le 31 octobre, à Las Vegas, il affrontera l’Allemand Enrico Koelling dans un match éliminatoire IBF des mi-lourds. Mais Le temps presse pour lui. Après tout, il aura 33 ans le 21 janvier prochain.

Pendant que Beterbiev signait avec Al Haymon, en juin 2015, et ne livrait que deux combats depuis, Usyk poursuivait son ascension avec six batailles. Il est maintenant sous la direction de K2 Promotions.

À la faveur de Beterbiev, il faut dire qu’il a été incommodé par une blessure à l’épaule droite et il est maintenant en instance de divorce avec son promoteur GYM. À cause de tous ses problèmes, il n’a pas combattu en 2017 et quand viendra le temps de son combat contre Koelling, il aura été inactif durant 10 mois.

Son dernier affrontement remonte au 23 décembre 2016, au Casino du Lac-Leamy, où il avait défait Isidro Ranoni Prieto, par K.-O. technique dès le premier round. Ce combat devait être un match éliminatoire, mais depuis : plus rien.

Un vétéran

Usyk devra se méfier du vétéran de 32 ans Marco Huck qu’il affrontera dans son château fort de Berlin, samedi soir. C’est un boxeur très expérimenté (40-4-1, 27 K.-O.) Il a coiffé la couronne WBO des lourds légers de 2009 à 2014 et l’a défendue 18 fois (13-4-1, 6 K.-O.).

Ses quatre défaites se résument à deux revers par mise hors de combat face à Steve Cunningham, en 2007 et un autre contre Kryzstof Glowacki, en 2015. Ses deux autres insuccès sont le résultat de revers par décision contre Alex Povetkin, en 2012, et contre Mairis Briedis à son dernier combat en 2017.

Les autres lourds légers en lice sont Breidis, de Lettonnie, Murat Gassiev, de Russie, Yunier Dorticos, de Cuba, Dimitri Kudryashov, de Russie, Mike Perez d’Irlande et Kryzstof Glowacki, de Pologne.

Pour le moment, la retransmission télévisée en est incertaine pour l’Amérique et cela se comprend. La presque totalité des participants autant chez les lourds-légers que chez les super-moyens sont d’Europe et vont combattre en sol européen. De plus, il y a cette différence d’heure entre l’Europe et le pays de l’Oncle Trump.

Chaque tournoi chez les lourds-légers et chez les super moyens offre une bourse de 25 millions $ en plus du trophée Muhammad Ali.

Le tournoi des super-moyens se mettra en branle samedi, le 16 septembre prochain alors que le Britannique Callum Smith s’attaquera au Polonais Erik Skoglund. On aura une autre guerre des ondes puisque le même soir, ce sera le fameux affrontement entre Gennady Golovkin et Canelo Alvarez, pour célébrer « la diaz de la Indepencia » du Mexique.

Les autres participants sont Chris Eubank, qui affrontera Avni Yildirin, et George Grove vs Jamie Cox. L’autre quart de finale entre Juergen Braehmer et Rob Brant n’a pas encore été confirmé.

Moins expérimenté

Même s’il est moins expérimenté que les autres, je choisis Oleksandr Usyk pour remporter les honneurs de ce tournoi et ainsi mettre la main sur au moins 10 millions $ en bourses.

Déjà, il détient une victoire par décision sur le Polonais Kryzstof Glowaski, réserviste au cas où un des participants serait incapable de remplir son engagement.

Prédiction : Usyk par décision

Bonne boxe!