MONTRÉAL - Après avoir obligé Dierry Jean à se contenter d’un verdict nul et infligé à Ghislain Maduma une défaite qui l’a poussé à la retraite, Ricky Sismundo a enfin trouvé son homme.

Yves Ulysse fils a en effet ramené le Philippin à l’ordre en l’emportant par décision unanime, samedi soir à l’Olympia de Montréal, en demi-finale de l’événement de la série « Fight Club » d’Eye of the Tiger Management et InterBox mettant en vedette le poids lourd Simon Kean.

Grâce à une chute au plancher enregistrée dès le 2e round et surtout une défense extrêmement étanche, Ulysse (14-0) n’a jamais donné la moindre chance à Sismundo (31-10-3) de prendre son rythme et ses aises comme il l’avait fait lors de ses deux premières présences en sol montréalais.

Les trois juges ont ainsi remis des cartes de 99-90, 98-91 et 98-91 en faveur d’Ulysse, qui jouait gros, étant donné que son promoteur Camille Estephan lui a mis Sismundo dans les pattes afin qu’il demeure actif en attendant un duel d’importance sur le réseau américain HBO à l’automne.

Butler se débarrasse de son adversaire en deux rounds

Steven Butler avait assuré qu’il avait gagné en maturité après sa défaite contre Brandon Cook, mais le Montréalais n’a pas pu s’empêcher d’arrêter son adversaire dès qu’il en a eu l’occasion.

Butler (19-1-1, 16 K.-O.) a rebondi de brillante façon à la suite de son premier revers en carrière subi en janvier plus tôt cette année en passant le knock-out à Damian Mielewczyk à 2:04 du

Retour réussi pour Butler

2e round. Le nez en sang, le Polonais ne s’est jamais remis d’un uppercut de la droite au menton.

Mielewczyk (10-4) avait précédemment fait la limite contre Sébastien Bouchard et Francis Lafrenière l’année dernière, mais la puissance de Butler était manifestement trop grande pour qu’il répète l’exploit. Le Québécois a expliqué qu’il aurait souhaité un combat beaucoup plus long, mais qu’il a néanmoins eu le temps de prouver qu’il est totalement remis de ses émotions.

Germain met merveilleusement bien la table

Dans les autres combats présentés en sous-carte, Mathieu Germain (10-0) a merveilleusement bien mis la table au programme principal en soulevant un public qui avait été plutôt silencieux jusque-là. « G-Time » a ainsi complètement dominé Pablo Fuego (12-4) avant de l’emporter par décision unanime (80-71, 80-71 et 80-71). Grâce à ses esquives et ses frappes lancées à un rythme d’enfer, Germain a même réussi à faire sortir Fuego de ses gonds à quelques reprises. L’Espagnol a même posé un genou sur le canevas au 7e round afin de reprendre son souffle.

De retour dans le ring pour la première fois depuis qu’il a perdu par décision partagée face à Jose Emilio Perea, David Théroux (12-2) a retrouvé le chemin de la victoire en prenant la mesure de Francisco Javier Perez (16-9-1) par décision unanime (60-54, 60-54 et 60-54). Théroux s’est collé à Perez pendant les six rounds et les deux boxeurs ont échangé plusieurs bonnes claques.

Ayaz Hussain (13-1) pensait bien s’être offert une courte soirée de travail après avoir expédié Armando Robles (31-7-2) au tapis à deux reprises au premier round, mais il a finalement dû se contenter d’une victoire par décision unanime. Les trois juges ont remis des cartes identiques de 80-70 en faveur du Montréalais, qui a remporté un troisième combat consécutif depuis qu’il s’est incliné par arrêt de l’arbitre au premier round devant Evgeny Pavko en mai 2016 à Sorel.

Le boxeur de la région de Québec Clovis Drolet (2-0, 2 K.-O.) a battu l’Argentin Gustavo Alberto Sanchez (13-16-1) par arrêt de l’arbitre à 1:57 du 2e round en vertu de la règle des trois chutes au plancher. Quadruple champion amateur canadien, Drolet a malmené le pauvre Sanchez avec des frappes aussi puissantes que précises au corps et à la tête pour signer un deuxième gain.

En lever de rideau, les trois nouveaux venus d’InterBox - Artur Ziyadinov, Andranik Grigoryan et Nurzat Sabirov - ont tous gagné leur combat de manière expéditive, spectaculaire et brutale. D’abord, Ziyadinov (1-0, 1 K.-O.) a passé le knock-out à Csaba Schrammel (0-3-1) à 1:16 du 1er round après lui avoir asséné une vicieuse gauche au foie, puis Grigoryan (2-0, 1 K.-O.) a fait de même avec Ricardo David Ocampo (12-8) à 1:20 du 1er assaut avec une série des trois gauches au menton. Sabirov (2-0, 2 K.-O.) - le plus promoteur des trois - a pris son temps en envoyant Lorawnt T Nelson (2-2) deux fois au tapis avant que l’arbitre n’arrête le duel à 1:02 du 3e round. Le boxeur du Colorado a ensuite été conduit à l’hôpital en raison d’une fracture de la mâchoire.

