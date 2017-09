Listen to "Boxe : En route vers « Canelo » Alvarez contre Gennady Golovkin" on Spreaker.

Le RDS.ca vous offrira un « round by round » du combat entre Saul Alvarez et Gennady Golovkin samedi soir.

Après une longue attente, c’est samedi qu’aura enfin lieu l’affrontement entre Saul « Canelo » Alvarez et Gennady Golovkin.

À 27 ans, Alvarez est au sommet de ses habiletés. À 35 ans, Golovkin est pour sa part un peu sur le tard, mais il est tellement discipliné et s’entraîne tellement bien, alors je ne crois pas que l’âge va être un facteur pour lui.

À la boxe, ce n’est pas seulement au moment où les deux pugilistes sont prêts à se battre l’un contre l’autre qu’il faut organiser le combat, il faut avoir bien construit tout l'évènement. On a bien fait ça dans le cas présent. Ça fait un peu plus d’un an qu’on parle de ce combat, et je crois qu’il est maintenant plus mûr.

Avant aujourd'hui, Canelo n’était pas prêt à faire la transition vers les 160 livres. Même s’il était techniquement champion des poids moyens, il se maintenait plutôt à 156. C’était un super-mi-moyen qui était jeune et encore en pleine croissance autant physiquement que mentalement. Cette période a été nécessaire pour arriver à maturité physiquement. On a reproché pendant un bout de temps à Alvarez d’éviter GGG, mais Alvarez n’a jamais évité personne dans sa carrière. Il a affronté Mayweather à 23 ans, ainsi que Shane Mosley. Il s’est battu contre Austin Trout alors que personne ne voulait le rencontrer en plus d’Erislandy Lara, et il les a battus tous les deux. Il s’est mesuré aux meilleurs, mais c’était à 147 et 154 livres. Il fallait cette période d’adaptation et d’apprentissage pour être prêt à s’attaquer à celui qui est le meilleur poids moyen au monde.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une année qui est tout à fait exceptionnelle, probablement la plus compétitive et intéressante depuis plus d’une décennie. Il y a eu plusieurs unifications et ç’a commencé avec celle entre Badou Jack et James DeGale, puis on a poursuivi avec Keith Thurman et Danny Garcia. Il y a également eu Terence Crawford qui a unifié tous les titres il n’y a pas longtemps, le second duel entre Andre Ward et Sergey Kovalev, en plus de l’émergence des poids lourds avec Anthony Joshua et compagnie.

Comme le combat arrive seulement trois semaines après celui très médiatisé entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, nombreux sont ceux qui croyaient que ça nuirait aux ventes. C’est que souvent au cours du même mois ou de la même période, les gens sont obligés de faire un choix sur le plan monétaire. Je ne crois pas que ce sera un problème cette fois, mais ça l’aurait peut-être été si Mayweather-McGregor avait déçu. En fin de compte, les gens ont eu l’impression d’en avoir pour leur argent, ça n’a donc pas eu une influence négative comme ce fut le cas après le combat entre Manny Pacquiao et Floyd Mayweather : pendant plusieurs mois, c’était un peu morose dans la boxe internationale parce que les gens n’avaient pas digéré leur déception. Cette fois, il n’y a pas eu de déception et même que ça a augmenté l'intérêt, le hype. On m’a même dit que le T-Mobile Arena est à guichets fermés depuis un bout de temps déjà à Las Vegas. Tous les éléments sont en place en vue d’un méga-affrontement qui pourrait potentiellement être l’un des meilleurs de l’histoire dans la division des 160 livres. On pourra constater le résultat plus tard, mais si on regarde les grands combats qu’il y a eu impliquant Marvin Hagler, Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard et cie, le combat de ce soir n’a rien à envier à ce qu’on a vu dans le passé.

À la limite

Golovkin compte 18 victoires en championnat du monde, dont 17 par K.-O., et il tente de s’approcher du plateau des 20 défenses de titre réussies établi par Bernard Hopkins. Tout comme Canelo, c’est certain qu’il ira directement au Temple de la renommée de la boxe internationale à la fin de sa carrière. On va avoir un combat intense et passionnant entre deux boxeurs différents qui ont tous deux des atouts qui peuvent leur permettre de gagner. Il oppose aussi deux écoles totalement différentes. Dans le cas de GGG, ses racines proviennent de la boxe amateur. Il a été champion du monde à ce niveau, il a été dominant sur la scène internationale et il a gagné la médaille d’argent aux Jeux olympiques d’Athènes. Il est ensuite passé chez les pros et il s’est très rapidement retrouvé parmi l’élite. Alvarez, lui, a fait le saut chez les pros dès l'âge de 15 ans. Il n’a presque pas fait de combats amateurs et encore moins sur la scène internationale. Il en est déjà à son 53e combat, aujourd’hui c’est très rare de voir quelqu’un en livrer autant. Il amène son style et sa tradition mexicaine dans ce duel. Golovkin, lui, amène une préparation globale de par son éducation chez les amateurs.

Canelo-GGG : face-à-face respectueux

Je crois qu’on devrait favoriser Golovkin car il est dans sa division et il est peut-être le plus confortable dans cette situation. Par contre, il n’a jamais été impliqué dans un méga-affrontement sous pression et sous les feux de la rampe comme ça va être le cas samedi. Alvarez est déjà populaire depuis très longtemps. Il a l’habitude de ces grands feux d’artifice et des entrevues avec les journalistes. On va voir comment ils seront capables de gérer tout ça et de monter sur le ring avec le maximum d’énergie. Je m’attends à ce que ce soit serré, que chacun soit capable d’aller chercher l’avantage de temps en temps : Alvarez par sa finesse, ses explosions et sa plus grande mobilité et rapidité, alors que dans le cas de Golovkin, il va aller chercher des rounds car il est plus puissant, il frappe des deux mains et il est un spécialiste pour couper le ring.

Par ailleurs, soulignons que même si Golovkin est le meilleur cogneur des deux, Canelo frappe avec assez de vélocité et de fréquence pour se faire respecter. Golovkin ne pourra pas se lancer impunément et simplement tenter de jouer au rouleau compresseur comme il l’a fait souvent. Il devra être prudent, et s’il est prudent, moins de coups seront lancés, il va calculer davantage. Dans le cas de Canelo, il a une assez bonne défense et une assez bonne capacité énergétique pour être vigoureux pendant 12 rounds. C’est pourquoi je crois que malgré la force de frappe de Golovkin, ça va se rendre à la limite. Je pense que GGG devrait l’emporter par décision serrée, mais pas sans avoir été testé et avoir connu quelques difficultés.

Pendant ce temps, Lemieux attend patiemment la chance de ravoir un combat de championnat.

Toutefois, Alvarez a déjà prévu un combat revanche contre GGG. Ce dernier amène les championnats, il est le champion unifié et il amène une certaine notoriété, mais le meilleur vendeur et le plus populaire, c’est Canelo. Le clan de Canelo a réussi à obliger son adversaire à lui accorder un combat revanche s’il s’incline. Si Golovkin l’emporte, les deux athlètes risquent donc se revoir plus tôt que tard, mais il y a aussi un combat potentiel entre lui et Miguel Cotto, qui veut terminer sa carrière en grand. Bref, les meilleures chances du Québécois reposent sur Canelo. Si le Mexicain triomphe, ce sera plus un naturel étant donné que GGG a déjà battu Lemieux et qu’il voudrait sûrement se tourner vers une autre option. Dans une éventuelle promotion contre Canelo, on pourrait dire que Lemieux va avoir grandi et pris de la maturité, qu’il est devenu meilleur depuis sa défaite contre GGG. Il y a certainement des éléments de promotion intéressants si Canelo l’emporte.

*Propos recueillis par Audrey Roy