Ce sont les aimables bookies du voisinage de Las Vegas qui ont pu dormir en paix à la suite de la victoire de Floyd Mayweather, qu’ils avaient établi favori pour gagner par 5 ½ contre 1 face à Conor McGregor.

Tout le monde peut dormir en paix. L’honneur de la boxe est sauvé et le Barbu irlandais a prouvé qu’il avait un certain talent de boxeur. Mais comme un diamant brut, ça ne vaut pas tellement cher contre un vrai diamant taillé.

Après une absence de 714 jours, Money a paru quelque peu rouillé, surtout en tout début de combat alors que le champion des arts martiaux mixtes l’atteignait comme il l’avait prédit. Mais il avait bien caché son jeu. Il était loin d’être en mauvaise forme.

Mayweather jouait-il le jeu? Après tout, il avait promis de livrer un bon spectacle. En tout cas, il reste que McGregor l’a atteint plus souvent que plusieurs boxeurs ont pu le faire.

Mayweather restera-t-il à l’écart maintenant qu’il considère sa victoire comme sa cinquantième en carrière? Il prétend que oui. Après tout, il dépasse le cap des 40 ans. Et puis… qui d’autre que McGregor pourrait amener tant d’eau au moulin?

L’affrontement entre les deux hommes a été bon, mais il ne sera pas en lice pour un Academy Award. Y avait-il un scénario préparé d’avance, comme ce fut le cas lorsque Money avait affronté le géant lutteur Big Show? Possible… Si tel est le cas, mes félicitations à ceux qui ont écrit le script.

Des lettres de noblesse

Selon les puristes, la boxe sort grandie de ce duel. Il faut donc admettre que dans un tel cas, les arts martiaux mixtes viennent de gagner leurs lettres de noblesse.

Pour un athlète qui n’avait jamais livré un seul combat professionnel, le sosie de Popeye s’en est très bien tiré. Là où j’accroche un peu, c’est le début du combat, ou Pretty Boy Floyd a laissé McGregor le frapper à volonté. Supposément que notre ex-champion boxeur attendait la 25e minute du combat pour ouvrir toute grande la machine de boxe.

Cette stratégie était la bonne. Le champion des AMM n’avait jamais dépassé 25 minutes de combat auparavant. Or, le vent a commencé à tourner après une quinzaine de minutes et puis ce fut ensuite un pique-nique pour le richissime boxeur.

Dès que Floyd a décidé d’y aller à fond de train, McGregor n’était plus dans le coup. Tout allait trop vite pour lui. Et n’oubliez pas… Mayweather a réussi ce que personne d’autre n’a pu faire auparavant : passer le K.-O. à son rival.

L'arbitre a joué le jeu

L’arbitre Robert Byrd a bien fait son travail. Il aurait pu sévir s’il l’avait décidé, mais non, il n’a rien voulu enlever au spectacle.

Après le combat, c’est tout juste si Mayweather n’a pas invité McGregor à venir prendre un verre à son club de danseuses. « Il a bien mieux fait que je ne le croyais, a-t-il expliqué. Nous avions un plan bien déterminé pour remporter la victoire et nous l’avons suivi à la lettre. Après 25 minutes, nous savions qu’il serait fatigué. C’est là que j’ai ouvert la machine. J’avais promis que le combat ne se rendrait pas à 12 rounds et j’ai tenu parole. En tout cas, c’est un dur compétiteur. »

Fini les insultes. Fini les menaces, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C’est le temps d’aller collecter les quelques centaines de millions de dollars pour la soirée de travail.

La victoire ne prouve rien

Cette victoire de Mayweather ne prouve en rien que la boxe est supérieure aux arts martiaux mixtes. C’est un ex-champion boxeur qui est sorti de sa retraite pour livrer un match d’exhibition à un champion des AMM. Rien de plus. Mais posez-vous la question : que serait-il arrivé si McGregor avait affronté Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, Saul Alvarez, Manny Pacquiao ou Terence Crawford? Aurait-il pu résister pendant dix assauts face à ces puissants cogneurs?

« Le talent de Mayweather a fait la différence »

Et n’allez pas me dire qu’il y a trop de différence de poids entre Kovalev et Crawford. Sur la balance, McGregor pesait 154 livres. Quand il a monté sur le ring, il pesait entre 170 et 175 livres.

Que reste-t-il maintenant à faire pour les deux richissimes athlètes? Mayweather va aller se reposer à son club de danseuses, dans une chaise longue sur le bord de la piscine et parfois il contemplera ses nombreuses voitures de collection. Mais avant tout, il devra payer les 26 millions de dollars qu’il doit à l’Oncle Trump.

Quant au Barbu de Dublin, on devrait le retrouver prochainement dans la Cage aux folles livrant un de ses combats endiablés contre un rival de classe.

Ainsi va la vie.

Jack veut Adonis

Deux autres noms sont à retenir à la suite de ce gala de samedi soir. Celui de Badou Jack et de Gervonta Davis.

Dans le cas de Badou Jack, il n’a fait qu’une bouchée de Nathan Cleverly et il lui a ravi sa couronne WBA des mi-lourds qu’il doit partager avec Andre Ward. Depuis maintenant plus d’un an, Jack défi Adonis Stevenson et il l’a répété à nouveau après sa victoire.

Malheureusement pour lui, Adonis doit défendre sa couronne WBC cet automne contre son premier aspirant, Eleider Alvarez.. Or, depuis 2015, Superman ne livre qu’un seul combat par an. De plus, il ne faut pas oublier qu’il soufflera ses 40 chandelles le 22 septembre prochain. Il est donc peu probable qu’un affrontement Jack-Stevenson se concrétise dans le futur.

Il y a aussi le jeune Gervonta Davis qui a donné un bon spectacle lors de la soirée. Mais j’ai de la difficulté à comprendre comment il se fait qu’il ait perdu son titre IBF des super-plumes sur la balance.

Davis a gagné son combat contre Francisco Fonseca avec un coup illégal que l’arbitre Russel Mora a laissé passer. Un rabbit punch derrière la tête au huitième engagement.

Je ne peux m’imaginer qu’un jeune homme aussi talentueux puisse perdre son titre parce qu’il n’a pas fait le poids par au moins deux livres. S’il ne peut plus respecter la limite de 130 livres, le protégé de Floyd Mayweather devra donc graduer chez les poids légers à 135 livres.

Cotto veut le gagnant de GGG/Canelo

Alors que des millions et des millions de téléspectateurs regardaient nos deux bêtes de cirque à Las Vegas, un vrai combat de boxe avait lieu quelques centaines de kilomètres plus loin à Carson City, en Californie, entre Miguel Cotto et le Japonais Yoshihiro Kamegai. C’est le réseau HBO qui télédiffusait le combat.

Cotto a gagné son duel haut la main et détient maintenant son sixième titre mondial. On sait qu’il a déclaré qu’il mettait un terme à sa brillante carrière en décembre prochain. Or, il lui reste un combat avant d’accrocher ses gants pour de bon. Dès la victoire acquise, son entraineur Freddie Roach a tenu à préciser que Cotto exigeait de rencontrer le gagnant du combat entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin. C’est donc dire que David Lemieux ne semble pas être dans les plans du moins pour le moment. Ce qu’il faut souhaiter, c’est que le gagnant du duel entre GGG et Canelo, prenne un repos bien mérité, ce qui donnerait une chance à Lemieux de prendre la relève.

Bonne boxe!