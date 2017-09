C'est toujours surprenant quand un boxeur décide de se retirer au sommet. Dans le cas d'Andre Ward, son parcours a été parfait. En plus de ses 32 victoires en autant de combats, il a remporté une médaille aux Jeux olympiques ainsi que le tournoi des Super Six. Ward a été détenteur de ceintures mondiales chez les super-moyens et des mi-lourds.

Ward a toujours été respectueux et il a été un ambassadeur idéal pour son sport. Il a été un modèle autant dans ses déclarations, dans sa préparation, que sur le ring. Il a contribué à augmenter la valeur de la boxe par sa participation. Il a apporté beaucoup de respectabilité au noble art qu'est la boxe.

Il était sans conteste l'une des grandes vedettes mondiales de la boxe et c'est pour cette raison qu'à mes yeux, sa retraite est encore plus surprenante. Je m'attends toutefois à ce que cette décision amène un vent de fraîcheur important pour tous les aspirants chez les mi-lourds.

Ward insiste pour dire qu'il est épuisé et je dirais qu'il est le seul à savoir comment il se sent. Lui seul sait comment ça peut être difficile de s'astreindre aux exigences de la boxe et lui seul sait également s'il a perdu le feu sacré. Je le trouve brillant de se retirer au moment où il sent qu'il a perdu le goût ou qu'il constate que son corps ne veut plus suivre

C'est un athlète qui a fait attention à lui et il a un bel avenir devant lui dans le monde des communications. Ses commentaires à ESPN sont toujours pertinents. Andre Ward a toujours été un gars très réfléchi dans tout ce qu'il a fait. Je suis certain qu'il a bien mûri sa décision et qu'il sera très confortable avec son choix.

Je serais très surpris que Ward effectue un retour dans le ring une fois qu'il aura pris un certain recul. Il est un gars cérébral et calculateur. Dans ce sens, il me fait penser à Lennox Lewis, qui s'est retiré aussi comme champion. Il avait pourtant reçu des offres mirobolantes pour revenir à la boxe et il a toujours résisté. Je crois que Ward est de la même race. De plus, il n'aura pas besoin financièrement de faire un retour à moins qu'un Conor McGregor se pointe et lui fasse une proposition extraordinaire. Je ne serais pas prêt à le dire de tous les boxeurs, mais dans le cas de Ward, je suis persuadé qu'on ne le reverra pas sur un ring.

Plusieurs estiment que Ward est actuellement le meilleur boxeur livre pour livre sur la planète. Évidemment, tout ça est subjectif, mais je dirais qui était certainement l'un des boxeurs les plus brillants avec le plus gros boxing IQ en boxe professionnelle. Il avait une capacité d'adaptation incroyable et était doté d'une intelligence pour comprendre et solutionner les adversaires. Si c'est l'intelligence du ring qui est utilisée pour déterminer la valeur d'un boxeur, alors je dirais d'Andre Ward qu'il était le meilleur livre pour livre.

Il aurait pu affronter Adonis Stevenson, mais Ward avait démontré peu d'intérêt. On comprend mieux maintenant, mais je peux vous dire que ç’aurait été un super combat surtout avec un gaucher comme Adonis, qui excelle dans les corps à corps. C'est dommage qu'on n'y assiste pas, mais je demeure convaincu par contre que ça va faciliter les ouvertures pour Adonis en 2018 pour tenter des unifications.

L'effet de ce départ

Le départ de Ward va apporter un vent de fraîcheur dans sa catégorie. Dans le cas de l'IBF, le combat entre Artur Beterbiev et Enrico Koelling le 11 novembre à Fresno en sera un de championnat. Initialement, les deux boxeurs devaient se battre pour la position d'aspirant numéro un, mais ils vont finalement se battre pour le titre vacant.

Je ne vois pas beaucoup de grands changements à la WBA parce que cette organisation a trop de champions. La WBA va simplement retirer l'étiquette de super champion à Ward où Badou Jack est déjà titulaire de la ceinture. Jack va simplement devoir défendre son titre contre son aspirant obligatoire Dmitry Bivol.

Dans le cas de la WBO, Sergey Kovalev est l'aspirant numéro un, et puisque Kovalev a été le premier champion de cette organisation, il ne serait pas surprenant que son prochain combat face à Vyacheslav Shabranskyy en soit un de championnat.

Ces changements de programme ne seraient rien de bien nouveau et il y a eu des historiques en semblables situations. Lorsque Jermall Charlo a abandonné son titre IBF par exemple, le combat qui devait servir à déterminer son aspirant obligatoire est finalement devenu un combat de championnat. J'ai l'impression que la même chose va se produire à la suite du départ de Ward.

*Propos recueillis par Robert Latendresse