La scène de la boxe locale reprend vie avec l'annonce d'un gala le 27 octobre, présenté par Eye of The Tiger Management au Métropolis, que l'on nomme désormais le MTelus. Le québécois Yves Ulysse sera en tête d'affiche avec son combat attendu contre l'Albertain Steve Claggett.

Steven Butler et Simon Kean seront également à l'action dans ce gala de 10 combats.

La conférence de presse tenue jeudi matin à Montréal mettait un terme à une période très calme dans l'actualité liée à la boxe, ce qui ne signifie pas pour autant que nos boxeurs ont été inactifs, au contraire.

Le poids lourd Simon Kean est actuellement en Grande-Bretagne et sert de partenaire d'entraînement à Hughie Fury. De son côté, Steven Butler a suivi des cours de Maître en servant de partenaire d'entraînement à Miguel Cotto et Canelo Alvarez. « Il est allé à Harvard, explique son promoteur Camille Estephan. Quand tu veux apprendre le monde des affaires, tu vas à Harvard. Quand tu veux apprendre la boxe, tu te mesures à Cotto et Alvarez. »

Il peut être risqué de se mesurer dans un ring aux deux vedettes liées à Golden Boy Promotions. Mais Camille Estephan assure avoir pris ses précautions : « Je leur ai dit que je leur envoyais mon fils et qu'ils devaient en prendre soin. »

« On avait confiance en la capacité de Steven de bien gérer l'appréhension et de ne pas les prendre à la légère », ajoute pour sa part l'entraîneur Raynald Boisvert.

Le jeune québécois a d'abord passé quatre semaines au camp de Cotto en compagnie des entraîneurs Jean-François Bergeron et Ghislain Maduma.

Deux jours après son retour à Montréal, Butler a été appelé pour se rendre à San Diego au camp de Canelo Alvarez, qui affrontera Gennady Golovkin le 16 septembre. Il y est resté une dizaine de jours. L'expérience n'a pas été aussi longue, en raison de la grande taille de Butler, qui ne convenait pas à l'entraînement spécifique de la vedette mexicaine. Toutefois, cette opportunité a été bénéfique pour Butler, estime Vincent Auclair, un de ses entraîneurs qui l'a accompagné en Californie.

« Steven a appris qu'il devait être plus patient et qu'il devait mieux choisir ses coups », croit Vincent Auclair.

« Canelo est sournois et Steven n'avait pas intérêt à se lancer sur lui. Il a appris à bien gérer ses énergies et ce sera bénéfique quand viendront les gros combats », explique l'entraîneur de 26 ans, diplômé en Intervention sportive à l'Université Laval.

Le jeune boxeur considère avoir beaucoup gagné en maturité. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça se sent dans le ring. »

Récolter les fruits

Le nom du prochain adversaire de Butler n'a pas été confirmé, mais il serait sous contrat. « C'est dommage, ça ne sera par Brandon Cook car il a déjà un engagement. Mais si ça se passe bien le 27 octobre, j'aimerais ensuite affronter Francis Lafrenière. On se connaît bien, on se respecte. Les fans aimeraient voir ce combat et ça donnerait un bon show », estime Butler.

Pour Yves Ulysse, son combat contre Steve Claggett représente une étape très importante pour le Québécois selon son entraîneur Yves Boisvert. « C'est important pour sa progression, je m'attends à tout un combat. »

L'entraîneur de 66 ans n'a pas la langue dans sa poche et n'hésite jamais à critiquer les prestations de ses boxeurs. Lors de la conférence de presse, il a louangé le jeu de pieds de Ulysse (probablement le meilleur au Canada, dixit le coach) mais a dit qu'il devait travailler à developper sa puissance pour atteindre un niveau convenable lorsqu'il atteindra l'élite mondiale. Ulysse a passé les dernières semaines avec le spécialiste du conditionnement physique Alain Delorme. Monsieur Boisvert souhaite aussi qu'Ulysse soit davantage porté vers l'attaque, ce qui lui a permis de vaincre Ricky Sismundo lors de son dernier combat.

Le combat de Simon Kean contre Randy Johnson sera celui de la demi-finale. Les autres adversaires n'ont pas été mentionnés, mais Mathieu Germain devrait affronter un ancien champion du monde, Batyr Jukembayev serait opposé à un boxeur « que l'on connaît bien » selon Camille Estephan.

David Théroux veut faire oublier son « combat plate » selon ses dires, et Clovis Drolet veut s'assurer « que son adversaire n'ait pas besoin de déguisement d'Halloween. » Enfin, les nouvelles acquisitions d'EOTM, Kim Clavel et Vincent Thibault, livreront leur premier combat professionnel.

Pour Estephan, la prochaine saison de Boxe est celle où il récoltera les fruits des efforts investis. Il confirme que sa vedette David Lemieux se battra d'ici la fin 2017. Il mentionne également que son organisation représente « le futur de la boxe, chez nous ».