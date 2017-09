La boxe a connu un regain de popularité jusqu’ici en 2017 et les amateurs ont été servis à souhait. Par exemple, la confrontation entre Saul « Canelo » Alvarez et Gennady Golovkin qui vient à peine de prendre fin que déjà on parle d’un match revanche. En dépit d’un verdict tout croche de la part de la juge Adalaide Byrd, le match a été de première qualité.

Qui ne se souvient pas des prouesses du médaillé d’or britannique, Anthony Joshua, qui a ravi la couronne des lourds au vétéran Wladimir Klitschko, le printemps dernier? Et le cirque entre Floyd Mayweather et le barbu Conor McGregor. C’était une farce, mais elle a tout de même rapporté plus de 700 millions $ US.

Pour la première fois de sa carrière, Golovkin a failli être vaincu par Daniel Jacobs. Et que dire des deux revers de Sergey Kovalev aux mains d’Andre Ward? Disons que la première défaite a été douteuse, mais certainement pas la deuxième.

Je pourrais continuer ainsi pendant au moins une autre page, car ce n’est pas fini. Le 30 septembre, ce sera Mike Perez qui affrontera Mairis Breidis, dans cette Super série mondiale de boxe.

Prenez juste le mois d’octobre. Cette Super série mondiale de boxe se poursuit avec Kryzystof Wladardzyk contre Murat Gassiev, chez les lourds-légers, puis les gros hommes font leur apparition. Ce sera tout d’abord Kubrat Pulev, qui disputera les couronnes WBA et IBF à Anthony Joshua et une semaine plus tard, c’est Deontay Wilder qui mettra son titre WBC en jeu contre Luis Ortiz. Et ce n’est pas tout! En novembre, Sergey Kovalev revient sur le ring contre Vyasheslav Shabranskhy pendant qu’Artur Beterbiev aura la chance de sa vie de devenir champion en affrontant l’Allemand Enrico Kölling. Et il y a aussi le combat de rêve entre Guillermo Rigondeaux et Vasyl Lomachenko, pour le titre WBO des plumes. Que demander de plus?

Vraiment, l’année 2017 a été une année faste sinon surprenante pour la boxe. Il y a eu entre autres, la retraite d’Andre Ward, l’émergence d’Errol Spence fils, la déchéance d’Adrien Broner et l’absence de Tyson Fury. Puis Badou Jack, qui abandonne son titre « régulier » des mi-lourds de la WBA. Je suppose qu’il a eu peur d’affronter Adonis Stevenson ou bien encore Dmitry Bivol... Pas nécessairement dans cet ordre-là!

Parlant de Fury, son cousin, Hughie, s’est fait moucher cette fin de semaine par le gros Jospeh Parker à Manchester, en Angleterre. Disons qu’il y a eu autant de caresses que de coups de poing dans cette rencontre, et c’est la faute de Fury, qui ne cessait d’accrocher.

Il y a eu plus d’action dans les estrades que dans l’arène au cours d’une bataille en règle qui a vite été réglée par les agents de sécurité. Et pour achever le plat, un des juges a vu le combat nul avec un verdict de 114-114, alors que les deux autres remettaient des cartes de 118-110. Comme vous le voyez, il n’y a pas que ma tante Adalaide Byrd, qui a besoin de lunettes, mon oncle le juge Rocky Young, aussi.

Parker est un meilleur boxeur que Fury, mais je doute qu’il fasse le poids devant Anthony Joshua. Malgré tout, sa fiche demeure vierge avec 24 triomphes, dont 18 par K.-O.

Un, deux, c'est fini!

La Super série mondiale de boxe s’est poursuivie samedi, à l’Alamodome, de San Antonio, au Texas. Et le Cubain Yunier Dorticos n’a fait qu’une bouchée de son rival russe Dmitry Kudryashov.

On savait d’avance que ce combat ne se rendrait pas à la limite. Dorticos présentait une fiche de 20 K.-O. en 21 triomphes, tandis que le Russe montrait un record de 21 mises hors de combats en autant d’affrontements.

Kudryashov, reconnu pour commencer ses combats lentement, Dorticos en a profité pour mettre de la pression dès le premier son de cloche. Résultat... Un crochet de droite, bien ordinaire, a étendu le Russe pour le compte dès la deuxième reprise. C’était sa deuxième défaite en carrière, toutes deux par K.-O.

À la suite de ce triomphe, Dorticos passe en demi-finale du tournoi et affrontera le gagnant du match entre Murat Gassiev et Krzystof Wlodarczyk. Ces deux lourds-légers s’affronteront le 21 octobre prochain.

Le Cubain a bien paru dans ce combat, mais les experts prétendent toujours qu’il ne fera pas le poids devant des rivaux aussi talentueux qu’Oleksandr Uzyk ou bien encore Mairis Briedis.

Le médaillé d'or a perdu

Au Forum d’Inglewood, en Californie, Luke Campbell a bien fait, mais pas assez pour ravir la couronne WBA des légers au vétéran Jorge Linares.

Médaillé d’or des Jeux olympiques de Londres, en 2012, Campbell a bien paru, surtout au cours des 5e, 8e et 12e assauts. Mais ce n’était pas suffisant pour triompher, même si un juge lui a accordé son vote par 115-113. À noter que ce juge, Victor Loughlin, est natif du même pays que Campbell, la Grande-Bretagne. Les deux autres officiels ont remis des cartes de 115-112 et 114-113 en faveur de Linares.

Le combat a été chaudement disputé et dès le deuxième engagement, le Britannique s’est retrouvé au tapis. C’est aussi dans ce round qu’il a été coupé sous l’œil droit, ce qui lui a valu une double vision pendant le combat.

Campbell est un boxeur talentueux, mais il était évident qu’il manquait d’expérience devant Linares, un vétéran de 45 combats.

À la suite de ce triomphe, Linares a déclaré qu’il aimerait bien rencontrer le champion WBC des légers, Mikey Garcia chez les 135 ou encore chez les 140 livres.

Et vous... Comment a été votre fin de semaine?