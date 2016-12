RDS.ca

Amanda Nunes a conservé sa ceinture des poids coq face à la Ronda Rousey, qui effectuait son retour dans l'octogone après un an d'absence.

Elle a passé le K.-O. au premier round à l'ancienne championne, qui a très mal paru.

Nunes est une redoutable cogneuse dans sa catégorie et elle l'a fait sentir dès les premières secondes. Elle a enchaîné une bonne quinzaine de frappes qui ont aussitôt destabilisé sa rivale qui n'a jamais été capable de répliquer.

Nunes était aux anges après sa victoire, et avec raison.

« Je suis dévouée à mon sport, j’ai travaillé tellement fort. J’ai toute une équipe derrière moi, ils m’ont amené à un autre niveau. »

Après une promotion qui était principalement axée sur Rousey, Nunes en avait beaucoup à dire après avoir fait la démonstration de son talent.

« Elle a fait beaucoup pour ce sport, merci Ronda, mais maintenant je suis la championne et je suis pour ici pour le rester. Je suis la championne Amanda Nunes, The Lioness. »

« Quand j'ai demandé à Dana White d'avoir ce combat, j'ai préparé mon esprit et mon corps. Je sais que Ronda est très aimée, mais personne ne va m’enlever cette ceinture. J’étais vraiment prête. Je savais que j’allais la détruire. J’ai prouvé à tout le monde que je suis la meilleure sur la planète.

Maintenant elle va se retirer, faire des films et gagner beaucoup d’argent. Ronda Rousey, c'est du passé. »

Au moins 3 M$ pour Rousey

Malgré tout, Rousey va recevoir un des plus gros chèques de l'histoire de l'UFC. Elle doit toucher un montant garanti de trois millions $ US selon la Commission athlétique du Nevada.

Rousey (12-1) ne s'était pas battue depuis qu'elle avait perdu la ceinture en encaissant un cuisant premier revers contre Holly Holm en novembre 2015. Son absence de 13 mois n'a toutefois pas affecté son rayonnement aux yeux des dirigeants de l'UFC.

Les trois millions $ en montant garanti égalent ceux remis à Conor McGregor plus tôt cette année pour le paiement dévoilé le plus important de l'histoire de l'UFC. Rousey et McGregor touchent habituellement aussi quelques millions en bonus non dévoilés et grâce à une portion des revenus des ventes à la télé à la carte.

Rousey a obtenu ce montant garanti même si elle a refusé de participer à la promotion du combat.