L'UFC fait un arrêt dans l'État de New York alors que l'organisation y présentera l'UFC 210, ce soir.

Suivez la carte préliminaire de l'événement sur RDS à compter de 20 h.

Pour l’occasion, Daniel Cormier tentera de défendre sa couronne des poids mi-lourds en offrant une revanche à son compatriote américain Anthony « Rumble » Johnson.

Depuis qu’il a été vaincu par « DC » par soumission au troisième round en mai 2015, Johnson (22-5-0) s’est rebâti une confiance en terrorisant chacun de ses trois adversaires suivants, Jimi Manuwa, Ryan Bader et Glover Teixeira par K.-O. Pour sa part, Cormier (18-1-0) n’a pas essuyé d’échec depuis son revers par décision unanime aux mains de Jon Jones (toujours suspendu), lors d’UFC 182 en janvier 2015.

La soirée de samedi donnera aussi lieu à un affrontement fort attendu entre l’ancien champion des poids moyens, l'Américain Chris Weidman, et Gegard Mousasi. Plusieurs considèrent qu’avec une victoire, le Néerlandais forcerait la main aux dirigeants de l’organisation de lui donner l’opportunité de combattre pour la ceinture détenue par le Britannique Michael Bisping.

L’année 2016 a été dominante pour Mousasi, qui a remporté ses quatre dernières décisions, dont les trois plus récentes par K.-O.

Weidman tentera de faire oublier les deux défaites subies par mise hors de combat lors de ses dernières présences dans l’octogone.

Tout juste avant la confrontation des poids pailles entre les Américaines Cynthia Calvillo et Pearl Gonzalez – qui a fait la manchette en raison de la controverse entourant son droit de combattre avec des implants mammaires – ce sera l’heure du retour du Québécois Patrick Côté, qui tentera de retrouver le sentier victorieux en se mesurant au Brésilien Thiago Alves.

À 37 ans, celui qu’on surnomme « Le Prédateur » a montré qu’il pouvait encore faire des vagues dans la catégorie des poids mi-moyens. Avant d’être défait par Donald « Cowboy » Cerrone lors d’UFC Fight Night 89, Côté (24-10-0) avait remporté six de ses sept combats précédents. Seuls Cerrone et Stephen Thompson l’ont vaincu depuis la fin de l’année 2012.

Lui aussi un vétéran chevronné, Alves (26-11-0) a baissé pavillon à ses deux dernières sorties dans l’UFC, face à Jim Miller en novembre 2016 et face à Carlos Condit en mai 2015.

« On veut tous les deux retrouver le chemin de la victoire. Il a dos contre le mur présentement. Il n'aura pas d'autre choix que de mettre de la pression et de donner un bon spectacle. C'est un peu la même chose pour moi. Ma dernière performance, je veux la faire oublier. Elle n'était pas à la hauteur de mon talent et de ce que je peux livrer comme marchandise », a expliqué Côté en entrevue avec RDS, vendredi après-midi.

« Quand on va se rejoindre dans le milieu de l'octogone, ça risque de faire des feux d'artifices! », a promis Côté dont le combat est présenté dans la portion du gala qui est à la télé à la carte.

Les poids légers Will Brooks (19-2) et Charles Oliveira (21-7) croiseront le fer dans l’autre duel présenté durant la carte principale.