Du mélodrame, il y en a eu dans les heures menant à la pesée de l’UFC 216. D’abord, l’avant-veille de l’événement, Kevin Lee a avoué peser 19 livres de plus que la limite permise pour son combat de championnat intérimaire face à Tony Ferguson. Mais le « MoTown Phenom » ne semblait pas s’en soucier, outre mesure.

Vendredi, Lee avait jusqu’à 11 :00, heure de Las Vegas, pour faire osciller la balance à 155 livres. Il s’est présenté sur le pèse-personne à onze heures pile. Le commissaire a annoncé le poids de l’athlète de 25 ans : « 156 » ! Pour un combat de championnat, les pugilistes n’ont pas le droit d’afficher une once de plus que la catégorie ne l’indique. Et sous le regard des journalistes confus, Bob Bennett a clarifié les règlements de la commission athlétique du Nevada – car chaque état a des règles différentes - : Lee doit se soumettre à une évaluation de santé du médecin de la commission. Au moment où ce dernier considère que l’athlète est apte à couper une livre supplémentaire, Lee aura une heure, top-chrono, pour le faire. On a donné l’accord à Lee quinze minutes après sa première pesée. Et une minute avant sa nouvelle heure limite, l’athlète de Detroit s’est présenté à nouveau sur le pèse-personne, visiblement amoché. « 154,5 livres », a déclaré Bob Bennett. Ça y est, le combat pour la ceinture intérimaire des poids légers entre Kevin Lee et Tony Ferguson est officiel!

Par ailleurs, l’UFC 216 a réellement perdu un combat en raison d’une coupe de poids échouée. Nik Lentz a annulé sa présence à la pesée de ce matin. Son affrontement chez les poids légers face à Will Brooks n’aura donc pas lieu comme prévu sur la carte de samedi. L’UFC n’a toujours pas annoncé sa décision sur l’avenir de ce duel.



Round 2

C’est confirmé, la ceinture des poids plumes de l’UFC sera à l’enjeu le 2 décembre prochain. Le champion Max Holloway affrontera Frankie Edgar en tête d’affiche de l’UFC 218, présenté à Detroit. Ce sera la première défense de l’Hawaïen. Rappelons qu’Holloway n’a pas perdu à ses onze dernières sorties. La dernière fois, c’était face à Conor McGregor en aout 2013. Il y a 10 ans d’écart entre lui et Edgar, qui tentera sa chance au titre des plumes pour une troisième fois en carrière. L’ancien champion des poids légers est classé au deuxième rang de la catégorie.

L’UFC 218 a un air de violence pure avec les récentes annonces de combats. En plus de Francis Ngannou et Alistair Overeem, la carte contiendra Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Sergio Pettis, Henry Cejudo, Yancy Medeiros et Alex Oliveira, entres autres.

Round 3

Pendant ce temps, le champion déchu des 145 livres sera la vedette d’un film qui sortira le 8 novembre prochain au pays. Un documentaire sur l’ascension de Conor McGregor a pris forme après qu’une équipe de tournage l’ait suivi pendant près de quatre ans. « Conor McGregor : Notorious » a été réalisé par l’irlandais Gavin Fitzgerald. Selon le site internet officiel de la production, le film inclura des témoignages de sa conjointe Dee Devlin, de Dana White, d’Arnold Schwarzenegger et de José Aldo. Le principal intéressé a fait la promotion de la bande-annonce, cette semaine.

IN CINEMAS WORLDWIDE THIS NOVEMBER!! https://t.co/yYo3dJ7yHl — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 5 octobre 2017

Round 4

Les annonces de retraite en arts martiaux mixtes sont à prendre avec un grain de sel. Le dernier en lice à vouloir revenir à la compétition est Anthony Johnson. En entrevue avec MMAFighting.com, son agent Ali Abdel-Aziz a déclaré que « Rumble » est présentement en discussion avec l’UFC. Son retour se déroulera chez les poids lourds. Johnson s’est battu à deux reprises pour le titre des mi-lourds face à Daniel Cormier, mais n’a jamais mis la main sur la ceinture. Dans sa carrière, il a accepté des combats dans quatre catégories de poids différentes, des mi-moyens aux lourds. Avec le recul, c’est effrayant de penser qu’il a déjà fait osciller la balance à 170 livres. Cette nouvelle ajoute un peu d’enthousiasme aux deux catégories plus lourdes de l’UFC, qui manquent franchement d’aspirants ces derniers temps.

S’en est suivi une guerre de mots, entre le champion des mi-lourds et Johnson. Daniel Cormier était l’invité de la baladodiffusion américaine Talk & Talker et a mentionné que Johnson aurait dû camoufler sa retraite un peu plus longtemps. « Quand tu retournes aussi vite, ça donne vraiment l’impression que tu as juste annoncé ta retraite parce que tu étais fâché de perdre ton combat contre moi. Ça ne fait même pas six mois! Tu as juste abandonné. » Anthony Johnson a répondu via sa page Facebook.



Round 5

Parlons d’un autre combattant avec un passé trouble concernant les coupes de poids, Johny Hendricks. « Big Rigg » a décidé de déménager son camp d’entraînement au Nouveau-Mexique. Il sera membre du célèbre gym Jackson-Wink pour son combat contre Paulo Borrachinha à l’UFC 217. Le plus gros camp d’entraînement de la planète AMM préparera l’ancien champion des poids mi-moyens. Hendricks ne sait pas si c’est une décision temporaire ou permanente.

Le combattant de 34 ans n’a pas fait le poids lors de trois de ses quatre dernières sorties. Même qu’il a manqué la limite de 186 par deux livres en juin dernier! Hendricks a subi six défaites en neuf combats depuis 2013. Alors il a visiblement besoin de renouveau. C’est probablement ce que les entraineurs Mike Winkeljohn et Greg Jackson pourront lui offrir. Après avoir abandonné son équipe initiale « Team Takedown », il rejoint de multiples partenaires d’entraînements de qualité tels que Carlos Condit, Donald Cerrone et Derek Brunson. Il faudra attendre au 4 novembre pour voir les effets de ces changements.