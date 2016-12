Round 1

Une semaine nous sépare du grand retour de Ronda Rousey dans l’octogone. Plus de 13 mois après sa première défaite en arts martiaux mixtes, « Rowdy » tentera de reconquérir sa ceinture des poids coqs, face à Amanda Nunes. La superstar s’est faite silencieuse sous les micros des journalistes spécialisés. Et le mutisme se poursuivra jusqu’au combat.

Non seulement Ronda refuse toutes demandes d’entrevues, de point de presse et captations vidéo, mais elle ordonne à son entourage de se soumettre au même protocole. Habituellement, lors d’un événement de cette envergure, une conférence de presse est prévue le mercredi (peut-être mardi, dans ce cas, en raison de la tenue du combat vendredi). L’UFC a déjà confirmé qu’une telle rencontre de presse n’aura pas lieu.

Rousey a choisi des entrevues de médias de masse, telles que Conan O’Brien et Ellen DeGeneres, mais s’est retirée de l’espace public par la suite. Ce sont les termes sur lesquels elle s’est entendue avec son employeur pour ce combat de championnat.

Par ailleurs, la promotion de l’UFC 207 est vivement critiquée. On y voit que Ronda dans les publicités. Nunes, qui est pourtant la championne, est complètement oubliée, de même que le combat de championnat des poids coqs chez les hommes, entre Cody Garbrandt et Dominick Cruz.

Round 2

Cain Velasquez sera aussi de la carte de l’UFC 207... si la Commission athlétique du Nevada (NAC) le lui permet. Velasquez a avoué avoir une importante blessure au dos. Pas question pour lui d’annuler sa présence dans l’octogone face à Fabricio Werdum pour consolider le titre d’aspirant numéro un à la ceinture des poids lourds.

Par contre, la NAC semble inquiète par les propos de Velasquez. En entrevue avec ESPN.com, l’ancien champion a annoncé qu’il avait une opération déjà prévue cinq jours après l’UFC 207. Elle consisterait à affiner quelques os du dos pour faire de la place au nerf sciatique.

Ce n’est pas tout. Velasquez a avoué être dans une douleur tellement aiguë et qu’il la contrôle avec du Cannabidiol. Il opte pour un jet oral de ce composé que l’on retrouve dans le cannabis. Le CBD n’est pas banni par les règles de l’UFC lors des tests en dehors de la semaine de combat. Ce qui préoccupe la commission athlétique, c’est l’état du dos de Velasquez. Elle compte évaluer le combattant pour confirmer sa capacité à entrer dans l’octogone vendredi prochain.

Round 3

Jessica Andrade, elle, a eu la confirmation qu’elle ne sera pas de la carte de l’UFC 207. Mais elle était déjà rendue à Las Vegas! À l’origine, la Brésilienne était censée se battre contre Maryna Moroz. Cette dernière a dû se retirer au cours du mois de décembre en raison d’une blessure. Ensuite, l’UFC a tenté de ramener Angela Hill dans le portrait. Mais la championne des poids pailles de Invicta n’a pas eu l’autorisation de l’Agence américaine antidopage qui exige quatre mois d’avis pour un retour dans l’organisation, afin qu’elle puisse s’affairer à des tests aléatoires.

Huit jours avant l’UFC 207, Andrade a reçu la nouvelle de son exclusion de la carte. Celle que l’on voyait comme la prochaine aspirante au titre de Joanna Jedrzejczyk était censée se battre sur la télé à la carte, vendredi prochain. L’UFC a finalement promu le combat entre Louis Smolka et Ray Borg sur la carte principale.

Round 4

L’avant-dernier combat de la soirée opposera le champion Dominick Cruz à Cody Garbrandt. La puissance de frappe de Garbrandt n’est plus à prouver. Mais celui que l’on surnomme « No Love » n’a rien d’un sans-cœur à l’extérieur de l’octogone.

L’histoire de Cody et du jeune Maddux Maple a touché le monde des arts martiaux mixtes l’an dernier. Le combattant a développé une relation d’amitié avec un jeune garçon atteint du cancer dans sa ville natale de l’Ohio. Ils avaient échangé des promesses : Maddux vaincrait le cancer et Garbrandt se battrait dans l’UFC. Ils ont tous deux atteint leurs buts. L’UFC avait accepté que Maddux accompagne Cody à son entrée vers l’octogone en mai dernier. Il répétera l’expérience vendredi prochain. L’agent de combattants, Ali Abdelaziz, a partagé un message texte qui démontre l’attachement de « No Love » au jeune partisan.

« Je demanderai à l’UFC si c’est possible d’avoir une réplique de la ceinture que tu gagneras pour pouvoir la donner à Maddux ou tu préfères lui donner la vraie? Il ne pourra pas déceler la différence. » Cody a répondu : « Donne-lui la vraie, je me contenterai de la réplique en plastique. »

Round 5

C’est finalement Max Holloway qui ne sera pas en mesure de se présenter à l’UFC 208 pour unifier les ceintures des poids plumes. Il souffre d’une blessure à la cheville droite survenue dans son combat du 10 décembre dernier face à Anthony Pettis. « Blessed » ne peut pas revenir à la compétition avant le mois de mars. José Aldo s’est dit sceptique concernant la blessure, mais Holloway a offert une preuve visuelle :

