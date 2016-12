Round 1

La tension est réelle entre Dominick Cruz et Cody Garbrandt. Les deux combattants qui se disputeront la ceinture des poids coqs de l’UFCont eu leurs lots d’altercations depuis le début de l’année. Ajoutons celle qui s’est déroulée en marge de la pesée officielle de l’UFC 207. Les acteurs de la carte de vendredi étaient attendus dans l’hôtel MGM Grand dans la matinée de jeudi. Cruz et Garbrandt se sont pesés à quelques minutes d’intervalles. En coulisses, le champion s’en est verbalement pris à l’aspirant. « No Love » a décidé de répliquer, ce qui a provoqué le coéquipier de Cruz ; Jeremy Stephens. Combattant chez les poids plumes de l’UFC, Stephens ne s’est pas fait prier pour menacer Garbrandt avec ses poings. Des gardiens de sécurité ont dû s’imposer pour calmer les deux clans. À la cérémonie devant public, en après-midi, il y a également eu une prise de bec entre les deux poids coqs. Dana White a dû s’interposer.

Cruz et Garbrandt ont déjà failli en venir aux coups à au moins deux autres reprises en 2016. Après la victoire du champion contre Urijah Faber lors de l’UFC 199, Garbrandt s’est imposé en coulisses. Cruz venait de battre son coéquipier et le jeune combattant cherchait à prendre le relais dans sa quête vers le championnat. Garbrandt a dû se prouver à nouveau, lors de l’UFC 203. Après avoir mis Takeya Mizugaki hors de combat en 48 secondes, « No Love » était tout feu tout flamme dans les corridors du Quicken Loans Arena de Cleveland. Lui et Cruz ont dû être séparés à nouveau.

Garbrandt tentera de conserver sa fiche parfaite en onze combats alors qu’il affrontera Cruz. Le « Dominator » n’a pas perdu depuis mars 2007.

Round 2

Josh Barnett a échoué à un test antidopage. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a été testé de façon aléatoire par l’Agence américaine antidopage le 9 décembre dernier. Le combattant de 39 ans en était à un 13e contrôle antidopage en 2016. La substance interdite n’a pas encore été dévoilée. L’USADA déterminera la longueur de sa sanction après le processus habituel.

Barnett avait déjà échoué à des tests antidopage lors de son premier tour dans l’UFC. On lui avait même retiré son titre des poids lourds en mars 2002 après que des substances illicites aient été découvertes dans son système. La dernière fois que l’on a vu Barnett dans l’octogone, c’était le 3 septembre dernier où il a soumis Andrei Arlovski dans l’évènement principal de l’UFC Hambourg.

Round 3

Le site Champions.co a mis la main sur la liste des combattants qui seraient de la 25e saison de l’Ultime Combattant. Selon les rumeurs, il s’agirait tous d’anciens participants à cette télé-réalité. Ce serait donc sous la thématique de « revenants » que cette nouvelle saison sera présentée, comme cela avait été le cas à la saison 4. L’enregistrement de la série débuterait en janvier et elle serait diffusée en avril. Il s’agirait d’une saison pour les combattants mi-moyens. Voici la liste des participants en question :

Johnny Nunez (Saison 22)

Dominic Waters (Saison 16)

Jesse Taylor (Saison 7)

Joe Stevenson (Saison 2)

Gilbert Smith (Saison 17)

Julian Lane (Saison 16)

Eddie Gordon (Saison 19)

Dhiego Lima (Saison 19)

Kajan Johnson (Saison Canada c. Australie)

James Krause (Saison 15)

Zak Cummings (Saison 17)

Mehdi Baghdad (Saison 22)

Gerald Harris (Saison 7)

Justin Edwards (Saison 13)

Seth Baczynski (Saison 11)

Mike Ricci (Saison 16)

Jamie Yager (Saison 11)

Hector Urbina (Saison 19)

Eddy Ellis (Saison 16)

Junie Browning (Saison 8)

Ramsey Nijem (Saison 13)

Hayder Hassan (Saison 21)

Tom Gallicchio (Saison 22)

Round 4

L’UFC 207 marquera la fin pour Mike Goldberg. Le reconnu commentateur américain ne verra pas son contrat être renouvelé pour l’an prochain. Dana White a déclaré qu’il travaillait déjà fort pour trouver un remplaçant à Goldberg depuis plusieurs mois. Le président de l’UFC a un nom en tête qui compléterait à merveille son duo de rêve avec l’analyste Joe Rogan. Mais il n’est pas en mesure de le révéler pour l’instant.

Goldberg était à l’emploi de l’UFC depuis l’UFC 15.5 en 1997. Il est à l’origine de plusieurs descriptions mémorables de moments cruciaux lors des 19 dernières années.

Round 5

Mon prochain article dévoilera les « Meilleurs de l’année 2016 en AMM ». Pour les catégories « Combat de l’année », « Round de l’année », « K.-O. de l’année » et « Soumission de l’année », mon choix est presque définitif. Pour ce qui est de « Combattant de l’année », les choses pourraient vraiment changer avec la tenue de l’UFC 207. Si Cody Garbrandt remporte la ceinture des poids coqs de façon convaincante, il est un sérieux candidat. Il a déjà trois victoires par K.-O. cette année, tous au premier round! Amanda Nunes pourrait également remporter les honneurs, advenant une victoire face à Ronda Rousey. Elle aura terminé son année 2016 avec des gains contre Rousey, Miesha Tate et Valentina Shevchenko. Et pour vous, quels seraient vos choix pour chacune de ces cinq catégories?