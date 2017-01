Round 1

L’attribution d’une autre ceinture intérimaire de l’UFC a été annoncée par l’organisation. Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se disputeront le titre des poids légers de l’UFC lors de l’UFC 209, à Las Vegas. La vraie ceinture est présentement celle de Conor McGregor. Mais dû à son absence prolongée annoncée en raison de la naissance de son premier enfant, l’UFC a décidé de poursuivre la progression de la division. Nurmagomedov et Ferguson sont les candidats parfaits pour ce combat de championnat intérimaire.

Il ne faut, par contre, pas se réjouir trop rapidement. À plusieurs reprises, ce combat nous a glissé entre les mains. D’abord en décembre 2015, le Russe s’était retiré en raison d’une blessure. Même chose du côté de Ferguson, qui ne s’est pas présenté face à l’« Eagle » pour l’affrontement prévu en avril 2016. La troisième fois sera peut-être la bonne.

Oui, la distribution sans retenue de ceintures intérimaires reçoit son lot de critiques. Mais, au moins, ça nous permettra de voir Nurmagomedov-Ferguson possiblement pendant cinq rounds! Ce combat aura lieu juste avant la tenue de la revanche entre Tyron Woodley et Stephen Thompson pour le titre des mi-moyens à l’UFC 209.

Round 2

La veille de cet UFC 209, l’UFC était censée tenir un gala présenté en exclusivité sur leur plateforme numérique « Fight Pass ». Mais en continuité avec le début de l’année 2017 de l’UFC, cette carte a été annulée. Ce gala du 3 mars est la deuxième annulation dans le premier tiers de 2017. L’organisation avait mis une croix sur une carte prévue à Anaheim le 21 janvier. L’UFC 208 avait ainsi été déplacé à Brooklyn, le 11 février.

Outre les deux combats de championnats de l’UFC 209, il n’y a pas beaucoup de combats emballants annoncés à se mettre sous la dent. L’UFC a présentement huit cartes à l’horaire jusqu’à la mi-mars. Et il n’y a pas de quoi faire déplacer des foules. Nul ne connaît la stratégie du nouveau groupe propriétaire, mais pour l’instant les annonces sont décevantes. On a souvent critiqué l’UFC de présenter trop de galas dans une année. Nous sommes peut-être rendus au moment où les choses changeront. Il y aura peut-être moins de cartes, mais plus de qualité. Pour l’instant, c’est ni l’un, ni l’autre.

Round 3

Par ailleurs, l’UFC Halifax a perdu la moitié de son événement principal. Stefan Struve a annoncé qu’il devait subir une chirurgie à l’épaule gauche et qu’il ne pourra pas se présenter à son duel face à Junior Dos Santos qui était prévu pour le 19 février prochain. Cette carte était déjà faible, elle vient de prendre tout un coup!

Une solution demeure dans les parages. Lorsque Cain Velasquez s’est fait retirer de son combat de poids lourds face à Fabricio Werdum à une semaine de l’UFC 207, le Brésilien s’en est pris personnellement à son compatriote Dos Santos sur les médias sociaux. À l’époque, « Cigano » était déjà réservé pour Struve. Maintenant, il est libre comme l’air, et Werdum l’est également! C’est, à mon avis, un meilleur combat que celui d’origine pour les partisans néo-écossais. Werdum et Dos Santos ont déjà croisé le fer dans l’octogone. C’était il y a huit ans, lors de l’UFC 90. Dos Santos l’avait emporté par K.-O. au premier round. Ce combat revanche pourrait très bien agir à titre d’affrontement pour trouver l’aspirant numéro un à la ceinture de Stipe Miocic.

Round 4

Robbie Lawler quitte American Top Team. Il avait rejoint les rangs de cette célèbre équipe d’entraînement en 2012, après son dernier combat dans Strikeforce. En 2014, Lawler est devenu le premier combattant de l’histoire à remporter un titre de l’UFC sous la bannière de « ATT ». L’ancien champion n’a toujours pas commenté sa décision de quitter le gym floridien.

« Ruthless » ne s’est pas battu depuis la perte de sa ceinture de poids mi-moyens de l’UFC. Il a été mis K.-O. par Tyron Woodley dès le premier round, dans le combat principal de l’UFC 201.

Round 5

Un autre membre de American Top Team quittera l’équipe prochainement, mais pas pour les mêmes raisons. Brad Pickett prend sa retraite. Le combattant poids coqs en avait fait l’annonce cet automne, mais nous connaissons désormais son adversaire. Il s’agit d’Henry Briones.

Pickett voulait faire comme son dernier adversaire : se retirer devant son public. En décembre, « One-punch » a vu Urijah Faber fouler l’octogone pour une dernière fois, à Sacramento. Lorsque l’UFC a montré ses intentions de présenter un gala à Londres le 18 mars, c’était l’occasion parfaite pour le londonien de tirer sa révérence. Le combat de Pickett contre Briones sera le quarantième de sa carrière professionnelle en arts martiaux mixtes. Le héros local se retirera à l’âge de 38 ans.