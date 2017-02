Round 1

Donald Trump est un amateur d’arts martiaux mixtes, et depuis belle lurette! Il n’était pas rare de voir le désormais président des États-Unis d’Amérique aux abords de l’octogone au début du millénaire. Le Trump Taj Mahal d’Atlantic City a même accueilli l’UFC 28 en novembre 2000. Huit ans plus tard, il était un des actionnaires majeurs de la promotion de combats d’arts martiaux mixtes Affliction.

Faisons un autre bond de huit ans, et Trump met des bâtons dans les roues du sport. Une de ses nouvelles politiques pourrait influencer la vie de quelques combattants lors des prochains mois. Le décret présidentiel 13769, en vigueur depuis le 27 janvier, suspend le programme d’admission et l’entrée au pays des citoyens de l’Irak, de l’Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, du Yémen et de la Syrie pendant 90 jours.

Quatre combattants de l’UFC sont potentiellement touchés par ce décret. Gegard Mousasi, Randa Markos et Reza Madadi sont tous nés en Iran. Jarjis Danho, lui, est d’origine syrienne. Les trois premiers combattants ont un affrontement au calendrier dans les trois prochains mois. Seul celui de Mousasi est prévu aux États-Unis. Le « Dreamcatcher » est censé affronter Chris Weidman sur la carte principale de l’UFC 210, à Buffalo.

L’UFC se penche présentement sur le dossier. Car même si Mousasi détient désormais un passeport néerlandais, son lieu de naissance est ce qui est pris en compte pour cette règlementation américaine. Son combat du 8 avril est toujours en lice et les moyens sont nombreux pour que l’organisation puisse régler ce pépin. Notamment, on songe à l’injonction, qui est souvent utilisée dans le domaine sportif.

De leurs côtés, les combats de Randa Markos et Reza Madadi sont prévus, respectivement, au Canada et au Royaume-Uni.

Round 2

L’UFC multiplie les offres à l’ainé des frères Diaz. Le président Dana White a confirmé que Nick a refusé un combat face à Robbie Lawler. Diaz aurait également décliné l’offre d’affronter Demian Maia. De son côté, le Brésilien s’est vu soumettre l’idée de croiser le fer avec celui qui en a surpris quelques-uns samedi soir en battant Donald « Cowboy » Cerrone : Jorge Masvidal. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Maia explique la raison de son refus. Selon lui, il en a déjà fait assez pour mériter sa place dans un combat de championnat. Avec six victoires, il possède la plus longue série de gains de la division. Celui qui est classé au troisième rang chez les mi-moyens préfère attendre et voir le résultat du combat entre Tyron Woodley et Stephen Thompson qui aura lieu le 4 mars prochain.

Alors Nick Diaz a refusé de se battre contre Demian Maia, qui a refusé un combat contre Jorge Masvidal, qui en a profité pour suggérer un affrontement face à Neil Magny... qui a accepté! Celui qui s’est vu décerner une victoire controversée face à Johny Hendricks lors de l’UFC 207 se dit prêt à croiser le fer avec « Gamebred ». Il suggère même le mois d’avril. Masvidal s’attaque aux combattants les plus actifs! Après Cerrone, qui accepte de se battre environ tous les mois, c’est Magny qui codétient le record de l’UFC (avec Roger Huerta) pour le plus de victoires dans une année. En 2014, il en avait signé cinq. Ce serait un combat entre les numéros cinq et sept de la division.

Round 3

La combattante irlandaise Aisling Daly a été forcée d’annoncer sa retraite. Dans un message publié sur son compte Instagram, Daly révèle que ce sont les résultats d’une radiographie au cerveau qui causent cette décision. Une petite hémorragie a été découverte au cerveau de l’athlète de 29 ans. Ça ne l’empêchait pas de poursuivre sa carrière, mais les dommages à long terme auraient pu être plus grands. Cette pionnière du sport chez les dames prend sa retraite avec une fiche de 16 victoires et 6 revers. On se souvient, notamment, de cette entrée mémorable lors d’une soirée de l’UFC à Dublin. C’était en octobre 2015, alors qu’elle s’apprêtait à affronter Ericka Almeida. Tous les spectateurs s’époumonaient pour réciter les paroles des Cranberries. Elle aura gagné ce combat par décision unanime... et cela aura été son dernier combat en carrière.

Round 4

On ne voudrait pas être dans la peau d’Ali Abdelaziz! Le célèbre agent de combattants s’est mis Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov et toute l’équipe de l’American Kickboxing Academy à dos. C’est qu’Abdelaziz compte Khabib parmi ses clients depuis quelques années. Mais depuis le mois de janvier, il a également pris Anthony Johnson sous son aile. Et c’est là qu’il y a conflit. Car Johnson et Cormier s’affronteront, le 8 avril prochain, lors de l’UFC 210.

Il n’y a pas de liens tissés plus serrés que ceux entre les partenaires d’entraînement dans le monde des arts martiaux mixtes. En deuxième place viennent ceux avec les autres clients de ton agence de promotion. Nurmagomedov se retrouve donc dans une situation difficile, et l’a fait comprendre à Abdelaziz.

This is the face you get when you show no loyalty @aliabdelaziz000! Me and my gangsta squad coming for you and rumble. #weareaka @islam_makhachev @khabib_nurmagomedov @abubakar_nurmagomedov Une photo publiée par Daniel "DC" Cormier (@dc_mma) le 31 Jan 2017 à 16h06 PST

Round 5

C’est vendredi! Le moment idéal pour regarder votre champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, s’entraîner en tutu!