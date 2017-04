Anthony Johnson a annoncé sa retraite immédiatement après son combat de championnat pour la ceinture des poids mi-lourds de l’UFC. Déclaration étonnante alors que Rumble était au sommet de son art. Il était craint par quiconque a été témoin de la puissance de ses poings. Johnson a seulement été battu deux fois dans les cinq dernières années et c’était aux mains de Daniel Cormier pour le titre.

Rumble a avoué avoir reçu une offre qu’il ne peut pas refuser. Il n’a toutefois pas précisé la nature de ses projets futurs. Le combattant de 33 ans a ainsi provoqué une série de spéculations à ce sujet. Plusieurs ont suggéré un avenir dans le football professionnel. Si on visite la page Twitter de Johnson, on peut apercevoir une photo d’un casque des Rams de Los Angeles ainsi que les mots-clics Rams et LARams dans sa biographie. Aussitôt questionné à ce sujet en conférence de presse d’après-combat, Rumble a tout nié. « Je quitte un sport où on se fait frapper à la tête tous les jours. Il n’est pas question que je continue de subir de tels traumatismes dans un autre sport comme le football. » Mais il a laissé la porte entrouverte en mentionnant qu’il pourrait faire un retour en arts martiaux mixtes si son nouveau projet ne portait pas fruit. Ensuite, Johnson s’est démontré impatient envers les journalistes qui continuaient de poser des questions à ce sujet.

Son entraîneur Henri Hooft a confirmé que le futur de Johnson a un lien avec la NFL. En entretien avec Ariel Helwani de MMAFighting.com, Hooft a dit se fier aux indices évidents que son protégé publie sur ses divers comptes de réseaux sociaux. Le néerlandais a également mentionné que Rumble avait l’air très occupé depuis un bon moment.

Anthony Johnson a assuré qu’une annonce sera faite très bientôt.

Round 2

Le puissant cogneur a un autre combat à livrer avant de se retirer à 100% du sport. Ce sera un combat face à la justice. Anthony Johnson a porté en appel les agissements de la Commission athlétique de l’État de New York (NYSAC). Rumble exige 20% de la bourse de Daniel Cormier à la suite des évènements survenus lors de la pesée de vendredi dernier.

« DC » affichait 206,2 livres et aurait perdu 1,2 livre en moins de trois minutes. Plusieurs ont crié au scandale alors que Cormier aurait posé ses mains sur la serviette qui le cachait pour y mettre du poids. Le recours de Johnson requiert des preuves de la part de Cormier sur la manière qu’il a utilisé pour perdre autant de poids en si peu de temps. Le champion pourrait être suspendu et dépouillé de son titre, advenant une révision des ordonnances.

Questionné à propos de sa perte de poids spontanée, Cormier a seulement dit qu’il tenait la serviette pour empêcher que tout le monde voit sa nudité.

Round 3

Jon Jones, qui assistait à l’UFC 210, en a profité pour prendre d’assaut son compte Instagram avec une publication savoureuse sur le sujet.

No caption needed Une publication partagée par Jon Bones Jones (@jonnybones) le 12 Avril 2017 à 18h54 PDT

Round 4

Chris Weidman a également porté en appel la décision de samedi soir, dans son combat face à Gegard Mousasi. La Commission athlétique de l’État de New York a donné la victoire à Mousasi par K.-O. technique au deuxième round dans la plus grande confusion. Weidman s’en tirait bien jusqu’à ce que le néerlandais lui assène un coup de genou à la tête. L’arbitre Dan Miragliotta a tout de suite arrêté le combat en disant que c’était une frappe illégale. Weidman s’est assis sur la surface de combat, reprenant ses esprits puisque l’arbitre lui dit qu’il avait cinq minutes pour le faire.

La croyance populaire voulait que, dans l’État de New York, il n’y ait pas de recours à la reprise vidéo. Mais les officiels ont visionné le coup de genou pour constater qu’il était légal. Ils en ont fait part à Miragliotta qui a changé son fusil d’épaule. Ensuite, les docteurs se sont amenés dans l’octogone et ont déclaré Weidman inapte à continuer le combat alors que l’arbitre n’aurait jamais dû s’interposer a priori. Où, s’il l’avait fait, aurait dû poursuivre son intervention initiale et permettre à Weidman de reprendre ses esprits pendant cinq minutes. Mais Mousasi a été déclaré gagnant.

Bref, une situation très brouillonne. La Commission athlétique de l’État de New York a affirmé, dans un communiqué publié en début de semaine, que le recours à la reprise vidéo pour prendre de meilleures décisions était accepté. Même Marc Ratner, le chef des instances légales de l’UFC, n’était pas au courant de ce règlement de la NYSAC. L’appel de Weidman n’aura donc probablement pas beaucoup d’impact. Ce sera plutôt à l’UFC de lui donner une nouvelle chance, dans un combat revanche.

Round 5

Marlon Moraes s’est finalement entendu avec l’UFC. Le combattant poids coqs ferait ses débuts dans son Brésil natal, à l’UFC 212. Raphael Assunçao serait l’adversaire ciblé. Moraes était champion des poids coqs de l’organisation World Series of Fighting avant que son contrat ne s’épuise l’an dernier. Il n’a jamais caché son désir de se mesurer aux meilleurs combattants du sport, peu importe la bourse. Il n’est donc pas surprenant de le voir atterrir dans l’UFC. Il sera opposé à un autre brésilien, Assunçao, classé au troisième rang chez les coqs. Moraes, lui, a gagné ses treize derniers combats. Le combattant de 28 ans s’entraîne avec l’exceptionnel Mark Henry, celui-là même qui est derrière les succès de Frankie Edgar, Eddie Alvarez et Edson Barboza. Il faudra donc attendre jusqu’au 3 juin pour voir en action la nouvelle signature spectaculaire de l’UFC, chez les 135 livres.