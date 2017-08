Le retour du « Dragon » est prévu pour le mois d’octobre. Lyoto Machida ne s’est pas battu depuis 18 mois. Il affrontera Derek Brunson lors de la finale d’un gala présenté à Sao Paulo, le 28 octobre. Le combattant brésilien est dans le dernier droit d’une suspension. En avril 2016, l’agence américaine antidopage l’avait sanctionné à la suite d’un aveu de consommation d’une substance interdite : le 7-keto-DHEA. Précédemment, Machida avait perdu ses deux derniers combats face à Yoel Romero et Luke Rockhold. Il tentera donc de renouer avec la victoire pour la première fois depuis décembre 2014, où il avait battu C.B. Dolloway. Ce combat était également une finale présentée à Sao Paulo.

De son côté, Derek Brunson est classé au septième rang de la division. Il a gagné sa dernière sortie par mise hors de combat face à Daniel Kelly. Le duel en sol néo-zélandais n’aura duré que 76 secondes.

Round 2

Une autre future légende des arts martiaux mixtes brésiliens sera de la carte à Sao Paulo. Demian Maia affrontera Colby Covington. Le spécialiste de jiu-jitsu vient de subir sa première défaite en sept combats. Il était sur une séquence sensationnelle avant de se buter au champion des poids mi-lourds. Il remontra donc relativement rapidement dans l’octogone après sa défaite par décision unanime face à Tyron Woodley lors de l’UFC 214.

Covington, lui, surfe présentement sur une séquence de quatre victoires. Dans la dernière année, il a défait Jonathan Meunier, Max Griffin, Brian Barberena et Dong Hyun Kim. Avec une division qui est à la recherche de prétendants, une victoire contre le plus récent aspirant numéro un pourrait propulser Covington dans la discussion des potentiels adversaires du champion.

Round 3

Moins d’un moins plus tard, l’octogone sera déployé du côté de Sydney, en Australie. L’UFC a annoncé la tenue d’un combat poids mouche chez les dames. Joanne Calderwood affrontera Bec Rawlings. La division des 125 livres en est à ses premiers balbutiements, alors que l’UFC couronnera la championne inaugurale le mois suivant. Calderwood n’a pas réussi à faire le poids lors de sa dernière sortie dans sa ville natale de Glasgow, en juillet. C’est donc un séjour qui s’arrête pour elle, chez les poids paille. JoJo disputera un deuxième combat dans l’UFC à 125 livres alors qu’elle s’était entendue avec Valérie Létourneau, l’an dernier à Ottawa, pour un duel à ce poids. Son combat contre la Québécoise demeure sa dernière victoire enregistrée. Depuis, elle a subi des défaites face à Jessica Andrade et Cynthia Calvillo. Avec de nombreux problèmes de coupes de poids, disons que Calderwood ne regrettera probablement pas sa décision de changer de division.

Rawlings a également besoin de se repentir dans une nouvelle catégorie de poids. L’Australienne a perdu ses deux dernières sorties face à Tecia Torres et Paige VanZant. Elle et Calderwood étaient toutes deux de la vingtième saison de l’Ultime Combattant où la première championne de la division des poids paille a été couronnée en 2014. Calderwood était dans l’équipe d’Anthony Pettis et a été éliminée en quart de finale alors que Rawlings était au sein de l’équipe de Gilbert Melendez, où elle a perdu au premier tour.

Round 4

Felice Herrig était également de cette saison de l’Ultime Combattant. Et elle connaît le nom de sa prochaine adversaire. « Lil Bulldog » affrontera Cortney Casey lors de l’UFC 218, en décembre. Herrig est originaire de la banlieue de Chicago, qui est relativement près de Detroit, ville où aura lieu ce gala de l’UFC. La vétérane a eu un regain de vie depuis sa défaite face à Paige VanZant en avril 2015. Elle a complètement changé ses habitudes alimentaires et son mode d’entraînement pour mieux se sentir en route vers les 115 livres. Depuis, elle a défait Kailin Curran, Alexa Grasso et Justine Kish de façon impressionnante, stoppant deux fiches invaincues au passage.

Casey, elle, a battu Jessica Aguilar en mai sur la carte de l’UFC 211. Elle a ensuite eu une petite frousse avec un avis de l’agence américaine antidopage qui a noté une variation plus importante que la normale de son taux d’hormones. Finalement blanchie de toute accusation elle pourra se présenter à l’UFC 218. Ce combat aura lieu chez les poids paille.

Round 5

Matt Hughes a connu un été horrifique. Heureusement, les récentes nouvelles sont bonnes. À la mi-juin, l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC a été percuté par un train alors qu’il était au volant de son véhicule. Après des semaines dans le coma et peu de nouvelles de la famille immédiate, Hughes a finalement été aperçu à l’extérieur du complexe hospitalier où il a été traité. Son visage étant apparemment affaibli, mais tous seront soulagés de constater qu’il semble mieux se porter. Un proche a même publié une vidéo de lui de retour sur les tapis d’entraînement. Hughes essaie de retrouver ses réflexes de combat au sol. Et il n’y a rien à ajouter après avoir vu ce sourire!