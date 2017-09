On dit que deux négatifs font un positif. C’est ce qui est arrivé à l’UFC dans la dernière semaine. Vendredi dernier, on apprenait qu’en raison d’un virus Ray Borg ne pourrait pas se battre face à Demetrious Johnson lors de l’UFC 215. Et à moins d’un mois de l’UFC 216, aucun champion n’avait accepté de défendre sa ceinture sur la carte de Las Vegas. Ces deux mauvaises nouvelles ont permis l’annonce d’une bonne : Mighty Mouse se battra à l’UFC 216! Le champion des poids mouches prolonge son camp d’entraînement. Lui et Ray Borg seront de l’événement principal du gala du 7 octobre.

Rappelons que Johnson chasse l’histoire. Il cherche à s’emparer seul du premier rang pour le nombre de défenses de titre dans l’UFC. Advenant une victoire face au Texmexican Devil, Johnson en cumulera 11. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Borg a un historique de coupes de poids ratées chez les 125 livres. Il a déjà échoué à trois reprises. Si le combat a lieu, il suivra le duel de championnat intérimaire des poids légers entre Tony Ferguson et Kevin Lee.

Round 2

Le gala de cette semaine n’échappe pas non plus aux malchances. L’avant-dernier combat de la carte de Pittsburgh entre Thiago Alves et Mike Perry a été annulé. Le Brésilien a pris la décision de demeurer en Floride avec sa femme et son enfant. L’ouragan Irma a fait des ravages dans sa ville adoptive et il n’a pas voulu laisser sa famille seule.

À trois jours d’avis, Alex Reyes a accepté de remplacer Alves. C’est un combattant avec une fiche de treize victoires et deux défaites qui se bat sur la scène californienne. Tous ses gains sont survenus avant la fin du temps réglementaire. Sa dernière défaite remonte à 2007. Il doit monter d’une catégorie pour affronter Perry à 170 livres. Ce sera ses premiers pas dans l’octogone.

Le combat de poids coqs entre Felipe Arantes et Luke Sanders a aussi été rayé de la carte. Deux jours avant le gala, Arantes s’est retiré en raison d’un virus. L’UFC Pittsburgh : Branch c. Rockhold contiendra désormais que dix affrontements.

Round 3

Jesse Taylor a été informé d’une éventuelle violation de la politique antidopage de l’UFC. Le gagnant de la plus récente édition de L’Ultime Combattant a donc été retiré de son affrontement du 18 novembre face à Belal Muhammad. Un échantillon récolté le 22 août dernier par l’Agence américaine antidopage contenait une substance illicite. Taylor était au cœur d’une belle histoire de rédemption. Celui qui avait atteint la finale de la saison 7 de L’Ultime Combattant avait, à l’époque, été congédié par l’UFC pour avoir célébré dangereusement dans les rues de Las Vegas. Neuf ans plus tard, en juillet dernier, il remporte près de 300 000 dollars en étant déclaré champion de la téléréalité. L’USADA testera son échantillon B avant de prendre une décision sur son avenir.

Round 4

Cette semaine, on a célébré le premier anniversaire de l’apparition de CM Punk dans l’octogone. Ça n’avait pas duré longtemps. Mickey Gall l’avait soumis au premier round. Après, le jeune combattant avait vaincu Sage Northcutt, également par soumission. Mais où Mickey Gall se cache-t-il depuis cette série de succès? On l’a trouvé! Il a accepté un combat face à Randy Brown lors de l’UFC 217. Ce duel de poids mi-moyens sera disputé à New York, d’où Brown est originaire. Gall est également familier avec l’endroit, lui qui réside au New Jersey. Tous deux ont eu droit à une pause prolongée avant cet affrontement. Le duel Gall-Northcutt a eu lieu en décembre. Brown, lui, a perdu sa dernière sortie face à Belal Muhammad lors de l’UFC 208, en février.

Round 5

Valentina Shevchenko a peut-être disputé son dernier combat chez les 135 livres. La combattante vient de perdre un duel de championnat très serré face à Amanda Nunes. Shevchenko était visiblement abasourdie par la décision des juges. Celle qui ne fait pas de coupe de poids pour combattre chez les coqs considère un regain de carrière à 125 livres. L’UFC ouvrira officiellement la division en décembre avec le couronnement d’une championne lors de la finale de la saison actuelle de L’Ultime Combattant. Bullet s’est battue à plusieurs reprises chez les poids mouches lorsqu’elle pratiquait le muay thaï.