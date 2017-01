L’année 2016, comme toutes les années en arts martiaux mixtes, a été remplie. L’UFC a été vendu pour 4,2 milliards de dollars, l’Agence Américaine Antidopage a frappé plusieurs gros coups (Jon Jones, Brock Lesner, Cris Cyborg, Chad Mendes), Conor McGregor a perdu et ensuite, il est devenu le seul combattant de l’histoire à détenir deux ceintures simultanément, le sport est devenu légal dans l’État de New York où l’UFC a tenu son premier événement au Madison Square Garden, Ronda Rousey était de retour à l’action après avoir subi sa première défaite en carrière et ça aura duré 48 secondes, Michael Bisping a surpris la planète, les ceintures ont changé de mains à onze reprises… Wow!

J’ai décidé de choisir des gagnants pour cinq catégories dans mon édition 2016 des « Meilleurs de l’année ». Ce sont des choix évidemment contestables. J’essaierai de les justifier du mieux que je le peux. Libre à quiconque de suggérer des alternatives. En passant, bonne année à tous!

Round 1 : Round de l’année

Comment ma chronique peut se nommer « Cinq rounds dans le monde des AMM » sans avoir la catégorie « Round de l’année »? Le gagnant 2016, pour moi, c’est le premier round entre Lando Vannata et Tony Ferguson. L’action s’est déroulée à la mi-juillet, sur la carte de Sioux Falls. C’était la première carte officielle depuis la vente de l’organisation aux mains de WME-ING. Et elle était un mercredi soir!

Tony Ferguson était censé être de l’événement principal du gala, face à Michael Chiesa. Seize jours avant le combat, Chiesa se retire en raison d’une blessure au dos. L’UFC fait appel à Lando Vannata pour sauver la mise. Le combat est réduit à trois rounds et déplacé avant la finale de la soirée, qui était désormais l’affrontement entre Michael McDonald et John Lineker.

Une fin aussi spectaculaire que le combat!

Alors pour un premier combat dans l’UFC, à deux semaines d’avis, on n’attendait pas de grandes choses de la part de Vannata. Même s’il était issu du célèbre camp d’entraînement de Jackson-Winkeljohn, à Albuquerque. Surtout qu’il avait accepté un combat contre Tony Ferguson, classé troisième dans la catégorie des légers et surfant sur une séquence de sept victoires.

Vous devinez probablement la suite. « Groovy » atteint la cible avec des frappes spectaculaires. Face à l’incarnation du mot « spectaculaire » lui-même! Vannata a les mains basses et, à la deuxième minute, il tombe au sol après un jab de la part de Ferguson. Quinze secondes plus tard, un coup de poing après rotation atteint solidement Ferguson. « El Cucuy » tente la guillotine debout, mais Vannata répond avec ses mains. Et Ferguson est ébranlé! Après quelques secondes de récupération, il atteint la cible grâce à son jab. Avec 70 secondes à faire, Vannata frappe Ferguson à la tête avec son tibia. Ce dernier a les jambes molles pendant de longues secondes, à la stupéfaction de tous! Ferguson tente désespérément des clés de jambe et une clé de bras juste avant le sifflet final.

« El Cucuy » l’emportera finalement par étranglement d’arce au round suivant.

Mentions honorables : Stipe Miocic c. Alistair Overeem (1er round - UFC 203), Conor McGregor c. Nate Diaz 2 (3e round – UFC 202), tous les rounds de Marco Polo Reyes c. Dong Hyun Kim (UFC 199), Max Holloway c. Ricardo Lamas (3e round – UFC 199), Robbie Lawler c. Carlos Condit (5e round – UFC 195).

Round 2 : Soumission de l’année

Celle-ci ne s’est pas déroulée dans l’UFC. Je donne le titre de « Soumission de l’année » à Mackenzie Dern. La célèbre praticienne de jiu-jitsu brésilien a fait ses débuts en AMM cette année. Elle s’est battue à deux reprises dans l’organisation Legacy. Lors de Legacy 61, elle a soumis Montana Stewart au premier round. Et la raison pour laquelle j’ai choisi cette manœuvre, c’est sa rareté dans le paysage des AMM. Dern a réussi un étranglement imanari. La combattante de 23 ans a immobilisé l’épaule de Stewart par omoplata, tout en faisant la transition vers l’étranglement arrière. Difficile à imaginer, mais visualisez un bretzel humain, et ça ressemblera à ce que Dern a fait!

Mentions honorables : Miesha Tate c. Holly Holm (étranglement arrière – UFC 196), Nate Diaz c. Conor McGregor (étranglement arrière – UFC 196), Ben Rothwell c. Josh Barnett (étranglement gogo – UFC Newark), Francis Ngannou c. Anthony Hamilton (Kimura - UFC Albany), Michael Page c. Jeremie Holloway (clé d’orteil – Bellator 153).

Round 3 : K.-O. de l’année

Le coup de pied de l'année?

« Groovy » Lando Vannata remporte un deuxième prix cette année! Le combattant de 24 ans a réalisé tout un K.-O. aux dépens de John Makdessi lors de l’UFC 206, à Toronto. Après sa première défaite en carrière qui lui a valu les honneurs de « Combat de la soirée » face à Tony Ferguson en juillet, Vannata remporte la cagnotte de « Performance de la soirée » pour sa mise hors de combat contre le Canadien.

Vannata tente de trouver sa distance à l’aide de deux légers coups de pieds gauches. Il enchaîne ensuite un coup de pied avec rotation. Le talon de Vannata atteint le menton de Makdessi qui est inconscient avant même de toucher au tapis. Et voilà. Le K.-O. de l’année.

Mentions honorables : Yair Rodriguez c. Andre Fili (coup de pied volant à la tête – UFC 197), Anthony Johnson c. Glover Teixeira (uppercut – UFC 202), Donald Cerrone c. Rick Story (combinaison magique – UFC 202), Donald Cerrone c. Matt Brown (coup de tibia à la tête – UFC 206), Yoel Romero c. Chris Weidman (double genoux volants – UFC 205), Michael Page c. Evangelista Santos (bris du crane – Bellator 158), Ryan Bader c. Illir Latifi (genou volant – UFC Hambourg), Paige VanZant c. Bec Rawlings (coup de pied switch – UFC Vancouver), Stipe Miocic c. Fabricio Werdum (main droite en reculant – UFC 198)

Round 4 : Combat de l’année

Même si ce combat s’est déroulé au deuxième jour de l’an 2016, j’attribue le tire de « Combat de l’année » à Robbie Lawler et Carlos Condit. Je dois avouer que ce fut la catégorie la plus difficile à choisir. Mais en raison de l’importance et de la technicité du combat, Lawler et Condit l’emportent.

Avec le titre des poids mi-moyens à l’enjeu, il était convenu d’avance que le combat entre ces deux individus allait nous donner tout un spectacle. Ni Lawler, ni Condit se retrouvent habituellement dans des affrontements sans action. Ce ne sont pas des êtres très bavards, mais nous savions d’avance qu’ils réservaient le spectacle pour l’octogone. Et, aussi inimaginable que cela puisse paraître, les deux pugilistes ont excédé nos attentes.

Côté technique, ils sont au-dessus de tous les autres candidats pour cette catégorie. Plus particulièrement Condit. Le « Natural Born Killer » avait une variété et un volume de frappes des plus spectaculaires. Et comme à son habitude, Lawler a foncé tête première. Il a été ébranlé. Le cinquième round a été extraordinaire. Les deux pugilistes, à bout de ressources, ont terminé le combat appuyé sur la cage, côte à côte.

Lawler l’emporte par décision partagée. Plusieurs n’étaient pas d’accord avec le pointage final de deux arbitres sur trois. Les deux combattants n’ont pas récolté de victoire par la suite. Lawler a perdu sa ceinture en juillet, et Condit a presque annoncé sa retraite en août. Après sa guerre contre Rory MacDonald l’an dernier, « Ruthless » gagne un deuxième titre de « Combat de l’année » consécutif.

Mentions honorables : Cub Swanson c. DooHo Choi (UFC 206), Conor McGregor c. Nate Diaz 2 (UFC 202), Marco Polo Reyes c. Dong Hyun Kim (UFC 199), Steve Bossé c. Sean O’Connell (UFC Ottawa), Dominick Cruz c. T.J. Dillashaw (UFC Boston), Joseph Benavidez c. Henry Cejudo (Finale Ultime Combattant 24), Angela Lee c. Mei Yamaguchi (ONE Championship 42)

Round 5 : Combattant de l’année

Retour sur l'UFC 207

Je voulais attendre après l’UFC 207 pour écrire cet article en raison de Cody Garbrandt et Amanda Nunes. Et mes deux potentiels candidats l’ont emporté! Mais la manière dont Garbrandt a soutiré le titre lui vaut l’honneur du « Combattant de l’année ». Oui, Nunes a démoli Ronda Rousey en 48 secondes, mais « No Love » a résolu l’énigme Cruz de façon brillante. Le « Dominator » était considéré comme le meilleur poids coq de l’histoire. N’ayant pas perdu depuis 10 ans, Cruz était deuxième sur la liste livre pour livre des arts martiaux mixtes. Mais Garbrandt s’est amusé comme un petit fou contre lui. À l’âge de 25 ans, il demeure invaincu en onze combats et s’empare de la ceinture de champion.

« No Love » a commencé l’année 2016 en dehors du top-15 de la division. En février, il met Augusto Mendes K.-O. en 4:18. Par la suite, il est de l’événement principal de son premier gala de l’UFC en mai face à un autre combattant invaincu : Thomas Almeida. Il le met K.-O. en 2:53. Garbrandt est de retour à l’action en août, face au vétéran Takeya Mizugaki. Autre K.-O., cette fois, en 48 secondes. Il finit donc l’année 2016 avec quatre victoires, trois par K.-O. au premier round, un championnat, et au cinquième rang du classement livre pour livre de l’UFC. Pas pire!

Mentions honorables : Amanda Nunes, Conor McGregor, Michael Bisping, Stipe Miocic, Donald Cerrone.