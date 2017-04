Round 1

Le combat entre Kelvin Gastelum et Anderson Silva prévu pour l’UFC 212 est finalement annulé. Gastelum aurait échoué à un test antidopage. Des traces de marijuana ont été trouvées dans son échantillon récolté le soir de son dernier combat face à Vitor Belfort, le 11 mars dernier. Gastelum a été suspendu de façon provisoire, en attendant plus de détails. La victoire face au Brésilien pourrait également être retirée de sa fiche.

Le combattant de 25 ans avait pourtant le vent dans les voiles avant cette annonce. Depuis que l’UFC l’a forcé à se battre à 185 livres en raison de multiples problèmes de coupes de poids, Gastelum a démoli ses adversaires chez les poids moyens. Il a mis Tim Kennedy à la retraite et dominé Vitor Belfort au Brésil. Petit à petit, les partisans du sport le surnommaient « le Démolisseur de Légendes ». C’est dans cette lignée que le combat face à Anderson Silva s’avérait intrigant.

L’UFC a indiqué leur désir de trouver un remplaçant pour affronter le « Spider ». Ariel Helwani, de MMAFighting.com, a rapporté que le clan Yoel Romero était intéressé par l’offre. Par contre, il accepterait seulement s’il y a une ceinture intérimaire à l’enjeu. C’est Michael Bisping qui détient présentement la ceinture de champion des poids moyens de l’UFC. Il est toujours en attente d’une date pour son combat face à Georges St-Pierre.

Round 2

C’est ce samedi qu’aura lieu le combat revanche entre Anthony Johnson et Daniel Cormier pour le titre des poids mi-lourds de l’UFC. Et il y aura de la grande visite à Buffalo pour observer les deux pugilistes. Jon Jones et l’UFC ont convoqué la presse la veille de l’UFC 210.

C’est la première fois que Jones s’entretiendra avec des journalistes d’arts martiaux mixtes depuis les évènements de juillet dernier, en amont de l’UFC 200. Il a été suspendu un an après avoir échoué à un test antidopage en raison de présence de clomiphène et de létrozole dans son sang. Jones avait alors été déchu de sa ceinture intérimaire des poids mi-lourds.

La rivalité entre « Bones » et Cormier est indéniable. Lorsque le champion a été questionné sur la possibilité de voir Jones monter dans l’octogone samedi, pour défier le gagnant du duel final de l’UFC 210, Cormier a été incisif : « s’il entre dans ma cage, quelque chose de fâcheux se produira. »

Round 3

L’UFC se transportera du côté de Singapour pour présenter une carte le 17 juin prochain. Si on ne sait toujours pas qui fera les frais de l’événement principal, quelques combats ont été annoncés cette semaine. Les débuts de Rafael Dos Anjos à 170 livres se dérouleront dans la ville état asiatique. Il affrontera le Belge Tarec Saffiedine. L’ancien champion des poids légers de l’UFC a perdu ses deux derniers combats, aux mains d’Eddie Alvarez et Tony Ferguson. Saffiedine a également subi deux revers consécutifs. Son plus récent aux dépens de Dong Hyun Kim. Ce dernier sera également de la carte de Singapour. « Stun Gun » affrontera Colby Covington. Chez les poids plumes, un duel entre Alex Caceres et Wang Guan est prévu. Guan effectuera ses débuts dans l’UFC.

Round 4

La 25e saison de l’Ultime Combattant n’est pas encore diffusée, que l’UFC cherche déjà des participants pour la prochaine édition. Le recrutement pour la saison 26 inclura des poids pailles et coqs féminins et des poids moyens masculins. Les catégories de poids choisies n’ont pas encore été dévoilées (car, habituellement, il y a seulement deux catégories qui figurent dans l’émission).

Les auditions auront lieu le 23 mai à Las Vegas, alors que la captation débutera en juillet. Le nom des entraîneurs n’a également pas encore été annoncé.

La 25e saison débutera le 19 avril. Les équipes de T.J. Dillashaw et Cody Garbrandt se disputeront les titres de l’Ultime Combattant.

Round 5

La Fédération québécoise de Jiu-Jitsu brésilien a vu le jour, cette semaine. Le tour de force de la FQJJB a été de convaincre une majorité d’écoles, malgré leurs rivalités compétitives, à unir leur voix pour changer les choses. Avec les récentes annulations de divers tournois amateurs d’arts martiaux dans la province, la création d’une Fédération est leur meilleur recours pour que le sport soit réglementé au Québec. Mais, pour être sanctionnés, les évènements doivent d’abord être régis par cette Fédération, qui attend encore son appui par le gouvernement provincial.

Les bourreaux de travail derrière la création de la FQJJB sont Danny An Khoi Vu (Montreal BJJ Revolution), Johnny Zemouli (BTT Canada) et Martin Nguyen (Montreal BJJ Revolution). L’annonce a été faite lundi par l’entremise de leur page Facebook. « La Fédération québécoise de Jiu-jitsu brésilien (FQJJB) est maintenant active, avec la bénédiction des signataires, qui ont tous compris la nécessité d'agir afin de rendre à nouveau légales les compétitions de JJB au Québec. » La liste des signataires contient la plupart des personnages les plus influents du monde du jiu-jitsu brésilien de la province : Firas Zahabi (Tristar), Fabio Holanda (BTT Canada), les frères Louis (10th Planet Jiu-Jitsu Montréal) et Richard Ho (H2O MMA) et Bruno Fernandes (Gracie Barra Montréal).