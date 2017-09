Il y a de l’évolution, mais on reste encore sur notre appétit.

Reebok a dévoilé sa troisième mouture d’uniformes pour les combattants de l’UFC. Ils seront déjà à l’honneur, ce week-end, lors de l’UFC 215. Pour vous donner une idée, les couleurs sont moins éclatantes, mais on a ajouté un effet qui rappelle de la poussière de craie.

En boni, les combattants qui feront les frais de la finale des galas ou d’un combat de championnat auront droit à la conception d’un t-shirt personnalisé qui sera mis en vente sur le site web du manufacturier américain. Par exemple, on peut voir une image de lionne sur le chandail d’Amanda Nunes pour promouvoir son combat de samedi. Que pensez-vous des nouveaux uniformes?

Round 2

Les ouragans sont très présents dans les discussions nord-américaines, ces jours-ci. Et cela touche aussi la communauté des arts martiaux mixtes. Derrick Lewis a commis plusieurs gestes héroïques. Les biens du résident de Houston n’ont pas été affectés par l’ouragan Harvey qui a lourdement touché sa région à la fin du mois d’aout. Malgré cela, le combattant poids lourds de l’UFC a aidé des dizaines de familles dans le besoin. Armé de son immense véhicule, il a conduit des sinistrés, a décoincé des voitures et a livré de la nourriture. Comme si ce n’était pas assez, Lewis, en partenariat avec l’UFC, a versé dix mille dollars à la communauté texane. On lève notre chapeau à ce grand combattant avec un aussi grand cœur.

#houstonflood Une publication partagée par Derrick Lewis (@thebeastufc) le 30 Août 2017 à 19h07 PDT

Round 3

On le sait tous, l’influence qu’a Conor McGregor sur les autres athlètes d’AMM est immense. Inspirés pas le «Notorious », plusieurs ont avoué vouloir également tester leurs aptitudes dans le monde de la boxe. Mais peu ont franchi une étape de plus comme l’a fait Cristiane Justino cette semaine. « Cyborg » a obtenu son permis de boxe professionnelle dans l’état de la Californie. La championne des poids plumes de l’UFC souhaite faire ses débuts en 2018, si son employeur actuel le lui permet. Son contrat avec l’UFC vient à échéance en octobre. On l’a vu fraterniser avec la double championne olympique Claressa Shields cet été. Et on dit souvent que « Cyborg » est l’une des combattantes les plus destructrices en combat debout. Alors, il serait intriguant de voir comment elle s’en sortirait face à des boxeuses professionnelles.

Round 4

Ben Askren disputera un dernier combat avant de prendre sa retraite. Celui qui se retrouve souvent dans la discussion quand il vient le moment de classer les meilleurs combattants de poids mi-moyens de l’histoire affrontera Shinya Aoki, le 24 novembre. Il mettra à l’enjeu sa fiche de dix-sept victoires et aucune défaite. L’Américain de 33 ans est champion de l’organisation asiatique ONE. Il n’y a qu’une seule chose qui pourrait lui faire changer d’avis sur sa décision d’accrocher les gants : Il sortirait de la retraite seulement pour un combat qui lui donnerait l’assurance d’accéder au statut de numéro un mondial dans sa catégorie.

En d’autres mots, un combat de championnat dans l’UFC. Le hic, c’est qu’il ne veut pas que ce soit face à Tyron Woodley, l’actuel champion, avec qui il s’entraîne quotidiennement. Askren aura eu une carrière admirable, mais n’a jamais eu la chance de fouler l’octogone de l’UFC. Lui et Dana White ont vécu un sérieux conflit pendant des négociations pour le signer avec l’organisation. Askren a tourné le dos et s’est dirigé vers le marché asiatique, où l’argent abonde. Jusqu’à présent, donc, il obtient reconnaissance de ce côté-ci de la planète que parmi les plus convaincus des partisans.

Round 5

La carte de l’UFC à Winnipeg vient d’obtenir un combat entre deux pugilistes chez les poids mouches. Tim Elliott, classé au neuvième rang de la division, affrontera Justin Scoggins. Les deux combattants ont subi la défaite à leur dernière sortie. Elliott a été soumis en 49 secondes par Ben Nguyen lors de leur combat en Nouvelle-Zélande, au mois de juin. Scoggins a également été soumis lors de ses deux derniers combats. D’abord, face à Yuta Sasaki et ensuite contre Pedro Munhoz.

Toutefois, il a une victoire à sa fiche face à l’actuel aspirant à la ceinture de champion, Ray Borg (même si le combat de championnat a été annulé en fin de semaine). Elliott et Scoggins n’ont pas des styles similaires, mais ils sont tous les deux spectaculaires. Alors, ce combat du 16 décembre prochain est hautement intriguant.