Round 1

Les débuts de Valérie Létourneau chez Bellator se dérouleront le 15 décembre, en Angleterre. La Québécoise fera partie de la carte conjointe avec l’organisation américaine et la promotion britannique BAMMA. Ce sera donc un an après sa dernière sortie, où elle avait perdu un troisième combat consécutif. Elle s’était inclinée face à Viviane Pereira lors de l’UFC 206.

Létourneau devait monter dans la cage de Bellator en juillet dernier contre Emily Ducote, mais une blessure l’a forcée à se retirer. Après des années de coupes de poids difficiles, « Trouble » se battra dans la catégorie des poids mouches.



Un autre ancien de l’UFC fera également ses débuts chez Bellator. Michael McDonald ne connaît pas encore le nom de son adversaire, mais l’organisation a confirmé sa présence en Angleterre.



Round 2



Un an jour pour jour après la perte de sa ceinture, Dominick Cruz renouera avec l’octogone. L’ancien champion des poids coqs remontera dans l’arène de combats pour affronter Jimmie Rivera, lors de l’UFC 219. Le 30 décembre 2016, Cruz s’est fait dominer par le jeune Cody Garbrandt. Celui qui était considéré comme le meilleur combattant poids coqs de l’histoire a perdu pour la première fois en dix ans. Cruz a applaudi son adversaire, et a blâmé une blessure aux pieds. Il a donc pris une longue pause de l’entraînement. Il s’est tourné vers une carrière d’analyste durant les combats à la télé américaine. Il est désormais reconnu comme l’un des meilleurs en la matière.

Le « Dominator » a finalement accepté de retourner dans l’octogone. L’aspirant numéro un à la ceinture de Garbrandt affrontera un dangereux gaillard. Rivera est classé au troisième rang de la division. Le natif du New Jersey surfe sur une séquence de vingt victoires, dont cinq dans l’octogone. Parmi ses victimes : Urijah Faber et Thomas Almeida. « El Terror » n’est pas à prendre à la légère, mais Cruz est assez intelligent pour le savoir. Ce duel, présenté à Las Vegas, pourrait bien déterminer le prochain combattant à tenter sa chance pour le titre. Rappelons que Garbrandt essaiera de défendre sa ceinture pour une première fois en carrière face à T.J. Dillashaw le 4 novembre prochain, lors de l’UFC 217.

Round 3

Le même scénario pourrait se produire chez les poids pailles. Alors que Joanna Jedrzejczyk affrontera Rose Namajunas à l’UFC 217, la prochaine aspirante pourrait être décidée le 30 décembre. L’UFC a annoncé un affrontement entre Cynthia Calvillo et Carla Esparza. Ces combattantes se classent respectivement au septième et huitième rang de la division. Advenant une autre défense de titre de la Polonaise, il ne lui reste plus beaucoup d’adversaires qu’elle n’a pas déjà battues. Donc si Calvillo l’emporte face à Esparza pour porter sa fiche à sept gains et aucun revers, il se pourrait qu’elle s’achète un billet pour un combat de championnat. Calvillo a explosé sur la scène de l’UFC en 2017, remportant déjà trois combats. Dana White a été complètement séduit par le style sans lendemain de la Californienne et par son cran.

Round 4

Un peu moins d’un mois plus tôt aura lieu l’UFC 218, où deux autres aspirants à une ceinture pourraient très bien éclore. Si Francis Ngannou bat Alistair Overeem le 2 décembre, il sera probablement le prochain à défier le champion Stipe Miocic. On a aussi appris l’ajout d’un combat entre Henry Cejudo et Sergio Pettis à Detroit. Ces deux poids mouches du top-4 devaient s’affronter au printemps dernier, mais Cejudo s’était blessé à un poignet. Depuis, les deux combattants ont cumulé une victoire en route vers ce duel pour le titre d’aspirant. Le champion Demetrious Johnson tentera de défendre sa ceinture la semaine prochaine. Gageons que le gagnant du duel Cejudo-Pettis affrontera celui entre Johnson et Ray Borg. Surtout si c’est Pettis, qui n’a toujours pas eu la chance de défier « Mighty Mouse ».

Round 5

De son côté, Daniel Cormier s’y est pris d’une autre façon pour trouver son prochain aspirant. Il a réalisé un sondage sur ses réseaux sociaux! Après quelques jours de délibérations, le champion des poids mi-lourds de l’UFC a félicité le gagnant : Volkan Oezdemir.



Le Suisse, presque inconnu des partisans il y a neuf mois, a offert de solides performances dans l’octogone depuis février. Après sa victoire par décision partagée face à Ovince Saint-Preux, Oezdemir a mis K.-O. Misha Cirkunov et Jimi Manuwa en moins d’une minute, ce qui lui a valu son nouveau surnom « No Time » (assez efficace, pour un Suisse!). Un affrontement entre lui et Daniel Cormier a du sens puisque Oezdemir représente du sang neuf, chose qui manque cruellement à la division des 205 livres. DC assure qu’il ne reste qu’à trouver une date!