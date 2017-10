RDS.ca

Lyoto Machida a attendu plus de deux ans avant de revenir dans l'octogone mais il n'aura fallu à Derek Brunson que 2:30 pour se débarasser de lui, samedi, lors de l'UFC Fight Night 119.

Le septième aspirant chez les poids moyens a passé le K.-O. à Machida dès le premier round.

La puissance de Brunson ne fait plus de doute

Le duel avait commencé plutôt tranquillement avant que Brunson n'atteigne solidement Machida au visage avec sa main gauche. Le Brésilien est tombé sous le poids de ses frappes et Brunson a continué à frapper jusqu'à ce que l'arbitre intervienne. Machida est resté longtemps allongé au sol.

« Je voulais prendre mon temps, j'ai attendu l'ouverture. Je suis prêt pour de gros combats maintenant. Luke Rockhold, je t'attends! », a déclaré Brunson avant de louanger son adversaire, aujourd'hui âgé de 39 ans. « Lyoto ne va jamais perdre son talent. Il va peut-être perdre un peu de timing et de force, mais jamais son talent. »

À sa dernière sortie, Machida avait baissé pavillon contre Yoel Romero, en juin 2015. Il avait subi un K.-O. au troisième round.

Il avait ensuite été suspendu 18 mois par l'USADA pour violation de la politique antidopage.

Brunson l'a pour sa part emporté par K.-O. au premier round sur Daniel Kelly en juin, après s'être incliné face à Robert Whittaker et Anderson Silva.

Maia à bout de souffle

Lors de l'évènement coprincipal, Colby Covington a battu Demian Maia par décision unanime (29-27, 30-27, 30-26).

Maia a souvent touché la cible au premier round si bien que Covington s’est mis à se sauver. Maia s’est donc projeté sur lui pour tenter de l’amener au sol, sans succès. Maia a plus tard légèrement coupé son adversaire à l’œil droit, alors que Covington a fait mal à Maia en le frappant fréquemment dans les jambes.

Les deux hommes ont perdu beaucoup d’énergie et cela a paru lors du deuxième round et du troisième, particulièrement dans le cas du Brésilien Maia. Covington a continué à bien se défendre contre ses amenées au sol et a vraiment malmené le favori local de 39 ans, qui était à bout de ressources.

Covington a ensuite lancé un défi au champion des poids mi-moyens Tyron Woodley après sa victoire.

La carte du gala