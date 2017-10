RDS.ca

Michael Bisping a été au cœur d’une poursuite intentée par un homme prénommé Antonio Georgakopoulos qui prétend avoir été agressé dans un gym, a rapporté TMZ Sports.

Georgakopoulos rapporte que Bisping l’aurait empoigné à la gorge et aurait commencé à serrer après avoir emprunté son équipement sans demander la permission.

Bisping s’est défendu jeudi en disant que c’était totalement absurde et le département de police d’Anaheim a également révélé que Bisping n’avait pas été arrêté et qu’aucune accusation n’avait été portée contre lui en raison d’un manque de preuves.

Le président de l’UFC Dana White a plus tard tenu à défendre son champion des poids moyens.

« Je suis certain que c’est le genre de gars qui parle trop au gym. Bisping est sûrement allé le voir, et je ne sais pas ce que Bisping lui a dit, mais voilà qu’il lui colle une poursuite alors que c’est lui qui aurait dû se la fermer en premier lieu », a dit le promoteur lors du balado RQMS.

« C’est un clown. Ce genre de gars, c’est une honte. »

Roach aimerait voir GSP affronter McGregor

Poursuite ou pas, Michael Bisping affrontera Georges St-Pierre lors de l’UFC 217, le 4 novembre.

Le réputé entraîneur de boxe Freddie Roach sera alors dans le coin de GSP au Madison Square Garden.

Après ce duel, Roach aimerait bien voir le Québécois s’attaquer à Conor McGregor.

« McGregor est jeune et arrogant, il a bien fait contre Floyd Mayweather. J’aimerais voir ce combat, j’aimerais que ça arrive. C’est possible », a déclaré l’entraîneur à ESPN.com.

Pour revenir au 4 novembre, la Commission athlétique de l’État de New York a décidé d’adopter la reprise vidéo, rapporte Newsday.

Elle ne s’applique qu’à une séquence mettant fin au combat. L’arbitre dans le ring pourra y avoir accès seulement juste après le combat et avant l’annonce officielle du verdict pour confirmer l’issue. Peu importe le verdict, le combat ne pourra reprendre par la suite.

Tout le monde fait le poids

La pesée officielle en vue du gala UFC présenté samedi à Sao Paulo a eu lieu plus tôt vendredi. Voici les résultats :

Derek Brunson (185) c. Lyoto Machida (185)

Demian Maia (171) c. Colby Covington (171)

Pedro Munhoz (136) c. Rob Font (136)

Francisco Trinaldo (155) c. Jim Miller (155)

Thiago Santos (186) c. Jack Hermansson (185)

John Lineker (136) c. Marlon Vera (135)

Vicente Luque (171) c. Niko Price (171)

Antonio Carlos Junior (185) c. Jack Marshman (186)

Hacran Dias (155) c. Jared Gordon (156)

Elizeu Zaleski (171) c. Max Griffin (171)

Deiveson Figueiredo (126) c. Jarred Brooks (125)

Christian Colombo (258) c. Marcelo Golm (242)

CM Punk prépare son second combat

CM Punk n’a pas très bien paru à son premier combat dans l’UFC, étant victime d’un étranglement arrière au premier round de la part de Mickey Gall, mais il n’a pas prévu prendre sa retraite pour autant.

L’ancien lutteur de la WWE n’a pas cessé de s’entraîner depuis sa défaite en septembre 2016 et est aujourd’hui âgé de 39 ans.

Son entraîneur Duke Roufus a même déclaré lors du balado UFC Unfiltered en compagnie de Jim Norton et Matt Sera qu’il est près d’un deuxième essai et qu’ils attendent bientôt des nouvelles de l’UFC.

Saenz affrontera un p’tit nouveau

Frankie Saenz se mesurera à Merab Dvalishvili lors de l’UFC tenu à Fresno le 9 décembre.

Dvalishvili en sera à un premier combat dans l’organisation après avoir fait partie de Ring of Combat et il vient de signer six victoires de suite.

Saenz est pour sa part sur une mauvaise séquence de trois défaites contre Augusto Mendes, Eddie Wineland et Urijah Faber.

Cub Swanson sera opposé à Brian Ortega en finale du gala.

Gadelha prend une pause

Claudia Gadelha semble avoir de la difficulté à se remettre de sa dernière défaite.

Elle s’est inclinée par décision unanime contre Jessica Andrade au Japon, sa troisième défaite dans les arts martiaux mixtes.

« Je ne me suis pas entraînée depuis un mois. Je veux garder plus de temps pour mes amis, les personnes que j’aime, ma famille. Je veux apprécier la vie et j’avais vraiment besoin de ça », a-t-elle déclaré à des médias de Sao Paulo.

Gadelha ne prévoit pas revenir à la compétition avant février.

Une nouveauté au Brésil

L’UFC a déjà fait le voyage au Brésil à quelques reprises dans le passé et le fera encore en fin de semaine, à Sao Paulo.

L'organisation fera toutefois un premier arrêt à Belem, le 3 février, rapporte Combate.

Le gala aura lieu au stade Mangueirinho, qui comprend 12 000 sièges.

Plusieurs combattants entretiennent des liens avec la région de Para où se situe Belem, notamment Lyoto Machida.