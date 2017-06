RDS.ca

Chael Sonnen a défait Wanderlei Silva par décision unanime (30-26, 30-27 x 2) samedi soir dans un gala haut en couleur tenu au Madison Square Garden, à New York.

Au premier round, Sonnen a pu mettre à profit sa lutte, mais il s’est à son tour retrouvé au sol peu de temps après lorsqu’il a encaissé un coup de poing sur l’oreille. Silva a tenté une guillotine durant cette séquence, sans succès.

Au deuxième round, le scénario fut similaire alors que Sonnen a encore projeté Silva au sol, mais ce dernier a su renverser la situation pour tenter de nouveau une prise de guillotine. Après de longues secondes sans mouvement, l’arbitre a séparé les deux hommes afin de reprendre l'action.

Le troisième round s’est aussi majoritairement passé au sol, Sonnen s'attardant longuement à compléter un kimura qui n'est jamais venu.

Les deux vétérans ont donc survécu jusqu’au dernier son cloche puis les juges ont tranché. Après le verdict, Silva (35-13-1) a envenimé la rivalité entre les deux combattants mi-lourds en poussant Sonnen (29-15-1) à sa sortie de la cage.

« The American Gangster » a provoqué la foule en clamant après sa victoire : « I hate New York! » (« Je déteste New York! »)

La force brute de Mitrione

Deux hommes sont allés au plancher, mais un seul s'est relevé et a triomphé.

Matt Mitrione a battu Fedor Emelianenko par K.-O. au premier round juste avant la finale de la soirée.

Au tout premier round, Mitrione et Emelianenko sont tous deux tombés au sol en même temps sous le poids d'une puissante droite, mais Mitrione a été le plus rapide à reprendre ses esprits pour se lancer sur son adversaire et compléter le travail.

« Je savais qu’on allait exploser en même temps. Que le meilleur gagne », a résumé Mitrione après sa victoire.

Emelianenko faisait ses débuts dans l'organisation. Ceux-ci auraient dû avoir lieu plus tôt cette année contre Mitrione, mais ce dernier a été hospitalisé en raison de pierres au rein, ce qui a forcé le report de l'affrontement.

Chandler s'écroule devant le nouveau champion

Brent Primus a mis la main sur le titre des poids légers de Bellator à son huitième combat professionnel.

L'officiel a mis fin au combat sur blessure de son adversaire Michael Chandler.

Dès le début du premier round, Primus a donné un solide coup de pied sur le genou gauche de Chandler, qui s’est affaissé au sol.

Primus a continué de le toucher au même endroit pour l’affaiblir et Chandler s’est montré instable aussitôt qu’il mettait du poids sur sa jambe, si bien que l’arbitre a fait venir les médecins dans la cage pour évaluer son état. Ceux-ci ont déterminé qu'il était impossible de poursuivre l'action, ce qui n'a évidemment pas fait l'affaire du perdant, qui souhaite obtenir sa revanche.

Résultats du gala

Chael Sonnen a battu Wanderlei Silva par décision unanime (30-26, 30-27 x 2)

Matt Mitrione a battu Fedor Emelianenko par K.-O. - 1:14 R1

Brent Primus a battu Michael Chandler par K.-O. technique (arrêt du médecin) pour le titre des poids légers

Aaron Pico a battu Zach Freeman par soumission (étranglement d’arce) - 0:24 R1

Douglas Lima a battu Lorenz Larkin par décision unanime (50-45, 48-47, 48-47) pour le titre des mi-moyens

Ryan Bader a battu Phil Davis par décision unanime (49-46, 47-48, 49-46)

James Gallagher a battu Chinzo Machida par soumission (étranglement arrière) -

Heather Hardy a battu Alice Yauger par K.-O. technique - 4:47 R3.

Ryan Couture a battu Haim Gozali par decision unanime (30-26, 30-27 X 2).

Anthony Giacchina a battu Jerome Mickle par soumission (étranglement arrière) - 3:40 R3.

Hugh McKenna a battu John Salgado par soumission (kimura) -4:06 R1.

Matt Rizzo a battu Sergio da Silva par soumission (triangle de bras) -3:48 R3.

Bradley Desir a battu Nate Grebb par K.-O. - 2:54 R1.