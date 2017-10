RDS2 va présenter la carte préliminaire de l’UFC 216 samedi à compter de 20 h.

Tony Ferguson et Kevin Lee vont s’affronter lors de l’évènement principal de l’UFC 216, qui sera présenté à Las Vegas samedi soir. La ceinture intérimaire des poids légers sera à l’enjeu.

Sur papier, Ferguson est le plus avantagé de par son expérience. L’aspirant no 2 est sur une belle séquence de neuf victoires d’affilée, il vient de battre l’ancien champion des 155 livres Rafael Dos Anjos à son dernier combat. Toutefois, Kevin Lee (no 7) a tellement confiance en lui. Il est également sur une bonne séquence de cinq victoires, dont les quatre dernières ont été empochées avant la limite. C’est sûr que c’est un excellent affrontement entre deux prospects.

Compte à rebours vers l'UFC 216

Je pense que Tony Ferguson est plus complet. Il va avoir un avantage sur la portée et un gros avantage au sol. Pour sa part, Lee est peut-être supérieur au niveau de la force physique et de la lutte. Au sol, Ferguson est vraiment plaisant à regarder car il prend beaucoup de chances et c’est ce qui le rend excitant. Ça ne marchera peut-être pas toujours, mais trois fois sur quatre ça va fonctionner et c’est pour ça qu’il est sur une bonne lancée.

Le président de l’organisation Dana White a déjà mentionné qu’il n’est pas assuré que le vainqueur aura un combat de championnat contre Conor McGregor, qui pourrait être tenté de compléter une trilogie face à Nate Diaz. C’est un peu nébuleux dans cette division, tout est un peu sur pause à cause du fait que The Notorious s'est absenté pour aller boxer contre Floyd Mayweather. On refait donc encore une fois un combat intérimaire, chose qu’on a déjà fait à plusieurs reprises dans d’autres divisions de poids. Les gens commencent à être un peu tannés de ces ceintures intérimaires.

En bout de ligne, on va analyser l’argent que chaque option peut générer. Si on veut faire une trilogie avec Nate Diaz, il va falloir bien payer ce dernier. Diaz a dit qu’il ne s’embarquerait pas dans un autre combat sans être garanti d'empocher quelques millions. Il faut d’abord régler ce dossier-là. Pour l’UFC, c’est sûr que c’est plus rentable de faire une trilogie qu’un combat contre le vainqueur de samedi, quel qu’il soit. C’est évident.

Les unifications de titres devraient être la priorité, mais le sport a tellement changé. Ce n’est plus les performances sportives qui comptent, c’est le spectacle et l’argent. Surtout quand on pense aux nouveaux propriétaires qui ont payé cher pour acheter l’UFC, ils doivent renflouer les coffres. Dans cet objectif, un McGregor-Diaz III aiderait leur cause.

Juste auparavant samedi, Ray Borg tentera de surprendre Demetrious Johnson. C’était censé être le combat principal à Edmonton il y a quelques semaines, mais finalement Borg s’est retiré à trois jours de celui-ci car il serait tombé malade. On espère juste que cette fois ça va bel et bien avoir lieu, même s’il ne s’agit pas de la finale. Johnson a beau être champion depuis des lunes, il n’est pas le plus vendeur même si tout le monde s’entend pour dire que c’est le meilleur livre pour livre. Au niveau technique, il n’y a pas grand monde qui puisse accoter Johnson.

Il est victime de sa catégorie. À 125 livres, c’est beaucoup moins vendeur même s’il tentera de devenir le détenteur du record pour le nombre de défenses de titre. Il se trouve présentement à égalité avec Anderson Silva grâce à 10 réussites. Sur papier, je ne vois pas quoi que ce soit qui pourrait embêter Mighty Mouse. C’est sûr que dans un combat, tout est possible. D'ailleurs, quand Johnson s'est mesuré à Tim Elliott, personne ne donnait cher de sa peau. Pourtant, Elliott venait de gagner la série The Ultimate Fighter 24 et c’est lui qui lui a donné le plus de fil à retordre dans ses 10 dernières sorties.

Tout peut arriver, mais quand on regarde ça logiquement sur papier… je ne veux pas dire que ça va être une balade dans le parc parce que ce n’est jamais facile, mais ça ne devrait pas être trop compliqué pour le champion.

Dans un autre duel intéressant lors de ce gala, Fabricio Werdum fera face à Derrick Lewis.

Même s’il a 40 ans, Werdum est un ancien champion UFC qui a fait sa marque un peu partout. C’est un gars qui a tellement d’expérience.

Il s'agit d'un combat dangereux pour lui. Chez les poids lourds, plus on vieillit, moins on est résistant. La stratégie de Derrick Lewis n’est pas compliquée : il possède une grosse main droite et une grosse main arrière. Ce n’est pas lui qui a le meilleur cardio, mais s’il vous touche, ça va faire mal.

Au niveau des qualités athlétiques, je me range plus du côté de Werdum, mais quand on est un gros cogneur comme Lewis, chez les poids lourds, on ne peut jamais le compter pour battu.

*Propos recueillis par Audrey Roy