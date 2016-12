L’UFC a mis le paquet pour les combats de sa dernière carte de l’année 2016, l’UFC 207, mais pour la promotion, il y a beaucoup de favoritisme à l’endroit de Ronda Rousey.

L’organisation veut produire le plus gros évènement de télé à la carte de l’année. Mais pour ce faire, il faut une bonne campagne de publicité et de la promotion. Rousey n’a pas voulu donner beaucoup d’entrevues durant les mois menant à l’UFC 207. Elle n’a pas participé à la conférence de presse officielle qui se tenait mercredi.

Au départ, elle ne voulait même pas que les médias soient présents à la pesée. Et elle ne voulait pas participer celle devant le public qui a lieu jeudi soir. La Commission athlétique du Nevada a cependant mis son pied à terre. Elle a exigé qu’elle se présente.

Rousey est l’une des grandes vedettes et l’UFC veut son bien. Mais le favoritisme de l’UFC paraît beaucoup et je comprends la championne Amanda Nunes d’être en furie.

Rousey avait beaucoup d’attitude quand elle était championne et elle s’est attiré les foudres de beaucoup de gens. Elle a une image de femme forte. Elle est un modèle pour les jeunes filles qui prennent exemple sur elle.

Elle aurait pu avoir exactement la même image en revenant après sa défaite. Elle aurait pu parler de tout le travail qu’elle a mis pour se relever après son revers. Elle aurait pu véhiculer cette image de résilience et attirer la sympathie des gens.

C’est pour cette raison que ce combat me laisse un goût amer en raison de l’attitude de Rousey. De plus en plus, les gens se retournent un peu contre elle parce que toute la promotion de ce combat est faite autour de l’aspirante et non de la championne. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de monde qui sait que la nouvelle championne est Nunes.

Du côté du combat en tant que tel, tout va dépendre de la manière dont Ronda Rousey se sent psychologiquement. Ça fait plus d’un an qu’elle n’est pas remontée dans l’octogone depuis sa défaite face à Holly Holm. Elle est descendue de son piédestal.

On va avoir une bonne idée de comment elle se sent quand elle va encaisser un premier coup de poing sur le menton. Si elle essaie de boxer ou d’avoir le même plan de match que contre Holm, elle va se faire démolir encore une fois. Nunes est plus puissante en position debout que Holm. Je commence à pencher de plus en plus vers Nunes qui défendra son titre pour la première fois.

Un 2e combat de championnat

Avec toute la promotion autour de Rousey, le combat entre le champion des poids coqs, Dominick Cruz, et Cody Garbrandt passe un peu inaperçu.

Les deux ne s’aiment vraiment pas et se sont envoyé des flèches via les médias. On peut donner l’avantage à Cruz là-dessus parce qu’il a souvent fermé le clapet de Garbrandt.

Ce dernier a gagné 90 % de ses victoires par knock-out. Il frappe très solidement. Il a toutefois rarement dépassé le premier round. On se demande aussi s’il a l’expérience nécessaire pour affronter un combattant comme Cruz. Le champion n’a qu’une défaite en carrière, mais c’était contre l’entraîneur de ce dernier, Urijah Faber.

Le problème pour Garbrandt, c’est que ça lui prend une cible assez fixe pour être capable de déployer sa puissance. La grande force de Cruz, c’est qu’il est toujours en train de bouger. Il a un jeu de jambes incroyable. Ce sera le plus grand défi de l’aspirant qui devra tenter de placer ses coups en puissance face à un adversaire qui se déplacera énormément.

Un copier-coller

Sean Shelby, le nouvel homme qui décide des affrontements à l’UFC, a affirmé que le gagnant du combat entre TJ Dillashaw et John Lineker n’était pas assuré d’avoir le prochain duel face au champion des poids coqs.

Dillashaw est impliqué dans l'Association des athlètes d'arts martiaux mixtes et il croit peut-être que cela lui nuit dans sa relation avec l’UFC. Il a indiqué qu’il croyait que l’UFC voulait lui faire payer sa participation à ce projet en ne voulant pas l’assurer d’un combat de championnat s’il l’emporte.

Ce combat est quasiment un copier-coller de celui entre Cruz et Garbrandt. Dillashaw bouge énormément et Lineker, qui a gagné ses six derniers combats, a les deux pieds plantés au sol et lance des bombes.

Si le Brésilien est capable de le toucher, il pourrait lui faire mal. Mais il devra être en mesure de l’attraper.

Le dernier tour de piste de Hendricks?

L’UFC 207 commencera avec une carte préliminaire très relevée que nous vous présenterons à RDS2.

Avant de passer à la télé à la carte, le dernier duel mettra aux prises Johny Hendricks et Neil Magny. Hendricks a dit qu’une défaite pourrait signifier sa retraite des arts martiaux mixtes.

Magny a connu une séquence de huit victoires consécutives avant de s’incliner face à Demian Maia. Par la suite, il a commencé une nouvelle série victorieuse de trois combats avant de se faire passer le knock-out par Lorenz Larkin, au premier round, à sa dernière sortie dans l’octogone.

Ce dernier a toujours demandé d’être impliqué dans des combats importants, mais quand c’était le temps de performer, il a échoué même s’il était sur une belle séquence. Il n’a pas bien paru contre Larkin.

Son affrontement face à Hendricks, un ancien champion du monde, est sa chance de redorer son blason.

Hendricks n’est cependant plus le même combattant qu’avant. Je n’accuse personne et je ne veux pas insinuer qu’il consommait des produits dopants dans le passé, mais quand on regarde les combattants qui ont changé depuis l’instauration d’une politique antidopage, il fait partie de ce groupe.

Encore une fois, je ne veux pas lancer d’accusation. Ce n’est peut-être qu’une coïncidence que ses performances ne sont plus du tout comme dans le passé depuis l’arrivée de l’Agence américaine antidopage à l’UFC.

Garcia en action

Alex Garcia, un combattant qui s’entraîne au Tristar Gym à Montréal, disputera un premier combat depuis sa défaite par knock-out face à Sean Strickland.

Il s’est fait ébranler à plusieurs reprises avant de se faire passer le K.-O. au troisième round.

Il affronte un vétéran en Mike Pyle qui est âgé de 41 ans et qui en a vu d’autre. Par contre, l’Américain a ralenti énormément. Si Alex Garcia est en pleine possession de ses moyens, je crois bien qu’il pourra aller chercher la victoire.

Une victoire face à un vétéran connu est toujours une bonne chose pour se faire connaître. Pour Garcia, ce serait un bon nom à ajouter à sa fiche.

*Propos recueillis par Christian L-Dufresne