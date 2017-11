Résultats de la soirée

NEW YORK – Les champions sont tombés comme des mouches samedi avant que Georges St-Pierre ne tente à son tour sa chance dans l’octogone du Madison Square Garden.

Conspué par la foule et ridiculisé par son adversaire, le poids coq T.J. Dillashaw a savouré une douce revanche en endormant Cody Garbrandt en demi-finale de l’UFC 217.

Sauvé par la cloche au premier round, Dillashaw (15-3) a fait preuve d’une impressionnante résilience en terrassant le champion à deux reprises au deuxième. Garbrandt a survécu à la première frappe, un coup de pied à la tête qui lui a valu le respect immédiat de son rival.



Mais Dillashaw n’a pas raté sa deuxième chance. Après avoir couché Garbrandt avec une droite, il a complété son effort jusqu’à ce l’arbitre ne classe le dossier.

Jubilant, Dillashaw a planté ses pieds dans l’ombre de Garbrandt et lui a gueulé sa joie au visage avant de retraiter vers ses entraîneurs, en liesse.

L’élève de Duane Ludwig, accusé de traitrise par l’équipe Alpha Male dont Garbrandt est le plus beau joyau, a ainsi repris possession de la ceinture qu’il avait détenue de 2014 à 2016.

Après sa victoire, le nouveau champion a lancé un défi Demetrious Johnson, son homologue dans la catégorie des poids mouches.

Garbrandt (11-1) ne sera donc pas parvenu à défendre la ceinture qu’il avait prise à Dominick Cruz en décembre dernier. ​

« J’étais le meilleur combattant dans cette cage, a maintenu Garbrandt en conférence de presse. Il a été capable de capitaliser avec une petite gauche et une droite. Je le félicite pour sa victoire, mais je suis le meilleur combattant et je vais le prouver dans le combat revanche. »​

Jedrzejczyk non plus n'est plus invaincue

Rose Namajunas n’avait presque pas placé un mot de la semaine, la championne à laquelle elle s’attaquait étant trop occupée à accaparer l’attention avec ses menaces et ses prédictions.

Mais Rose a parlé samedi soir. Oh, qu’elle a parlé.

Namajunas (7-3) a détrôné la championne des poids pailles Joanna Jedrzejczyk dans le premier des trois combats de championnat à l’affiche de l’UFC 217. La Polonaise a abandonné sous les coups de l’aspirante après avoir été terrassée par un éblouissant crochet de gauche au milieu du premier round.

Flairant l’opportunité d’en finir, Namajunas s’est ruée sur sa proie pour la poivrer avec son poing droit. Sans issue, Jedrzejczyk a tapé au sol pour signifier qu’elle hissait le drapeau blanc, semant l’hystérie et l’incrédulité à l’intérieur du MSG.

Namajunas détrône Jedrzejczyk

La victoire de Namajunas a été confirmée à 3:03 de la première reprise.

« Pour une raison que j’ignore, je visualisais toujours une victoire au troisième round, mais je vais la prendre au premier! » a dit Namajunas.

« J’ai appris beaucoup dans les semaines menant au combat. Joanna m’a montré comment être une championne, mais elle m’a aussi montré les comportements à éviter. J’espère que ce soir son opinion à mon sujet a changé. »​

Jedrzejczyk (14-1), qui avait à peine été inquiétée depuis la durée de son règne, a été vaincue alors qu’elle tentait d’égaler un record appartenant à Ronda Rousey en défendant son titre pour la sixième fois.

« Wonderboy » revient sur le droit chemin

Pour Stephen Thompson, il fait bon de ne plus affronter Tyron Woodley.

Après deux tentatives infructueuses de s’emparer du titre de la division des mi-moyens, « Wonderboy » est revenu sur le droit chemin avec une convaincante victoire aux dépens de Jorge Masvidal.

Un cogneur né, Thompson (14-2) a laissé parler son talent contre un adversaire bien intentionné, mais trop limité pour pouvoir espérer se faire justice. Masvidal a passé la majorité de la soirée à lancer ses coups à l’unité tandis que l’athlète raffiné qui lui faisait face modifiait ses angles d’attaque, changeait sa main arrière et mitraillait les combinaisons.

La plus sérieuse menace de Masvidal (32-13) est survenue au début du deuxième round, lorsqu'une tentative d’amenée au sol lui a permis de décocher une rafale vers le visage de sa cible. Thompson a toutefois tout essuyé sans subir de conséquence avant de coucher son assaillant avec sa propre main arrière. Le moment marquait le véritable début d’une bataille inégale.

Au troisième assaut, Thompson s’est mis à viser la tête et le corps en alternance, son arsenal diversifié perçant la garde de sa victime avec de plus en plus de régularité. Inévitablement, la résignation s’est invitée dans le regard de Masvidal.

Thompson, qui avait enduré un nul et une défaite en l’espace de quatre mois contre Woodley, a reçu un pointage de 30-26 et deux autres de 30-27. Il a célébré pour la première fois depuis sa victoire contre Rory MacDonald en juin 2016.

Hendricks terrassé par Costa

S’il s’agissait du dernier combat de Johny Hendricks, il aura quitté l’arène sur son bouclier en faisant la démonstration que son cœur était à l’image de tout ce qui se fait au Texas : format géant.

Hendricks a fait preuve d’un admirable courage en ouverture de la carte principale de l’UFC 217, mais ce ne fut pas suffisant pour freiner l’élan de Paulo Costa. Bâti comme du dieu grec, le jeune Brésilien a fait la démonstration d’un talent aussi impressionnant que son physique en remportant une troisième victoire par K.-O. en autant de sorties à l’UFC.

Ça ne s'arrange pas pour Hendricks

Costa a fait tomber Hendricks pour de bon à 1:29 du deuxième round.

On ne pourra reprocher à « Bigg Rigg » de ne pas avoir essayé. Revigoré par un camp d’entraînement au sein de l’équipe de Greg Jackson et Mike Winklejohn au Nouveau-Mexique, l’ancien champion de la division des mi-moyens s’est tenu debout dès le son de la première cloche malgré les assauts insistants de son rival. Selon Fight Metric, Hendricks a encaissé 49 frappes significatives, une offensive se déclinant ainsi : des mains droites, des genoux au corps et des coups de pieds à la tête lancés dans le désordre et dégainés avec une puissance ahurissante.

L’Américain a même trouvé la force de répliquer, poussant sa bonne vieille main gauche en combinaison avec de bons coups aux jambes. Mais rapidement, le volume de coups de son adversaire s’est avéré trop intense.

Hendricks (18-8) a maintenant perdu cinq de ses six derniers combats. Il montre une fiche de 1-2 depuis son passage chez les poids moyens.

Costa (11-0) est toujours invaincu et promet de faire du bruit chez les 185 livres. ​

