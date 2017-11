C’est le Lavallois Aiemann Zahabi (7-0) qui aura l’honneur d’ouvrir la carte de l’UFC 217 au Madison Square Garden de New York. Le jeune coéquipier de Georges St-Pierre tentera de demeurer invaincu alors qu’il sera confronté au Brésilien Ricardo Ramos.

Réservé pour l’UFC Fight Pass aux États-Unis, le combat sera exceptionnellement diffusé au Québec sur RDS.ca et RDS GO à compter de 18 h 55.

Le duel de poids lourds entre l'Ukrainien Aleksei Oleinik et l'Américain Curtis Blaydes suivra celui de Zahabi sur notre webdiffusion.

À 20 h, les préliminaires se déplaceront sur RDS2 avec la présentation des quatre combats qui précéderont la carte principale. L’Irlandais Joe Duffy (16-2), qui a fait de Montréal sa ville d’adoption il y a deux ans, y visera une cinquième victoire en six sorties contre le longiligne James Vick (11-1).

La portion de l’événement diffusée sur la télé à la carte réserve trois combats de championnat du monde. En plus du choc principal impliquant Bisping et St-Pierre, les poids coqs Cody Garbrandt et T.J. Dillashaw, deux anciens coéquipiers chez Team Alpha Male, règleront leurs différends en demi-finale de la soirée. Garbrandt (11-0) ne s’est pas battu depuis son éclatante performance contre le champion déchu Dominick Cruz il y a presqu’un an. Dillashaw (14-3) était le monarque de la division avant d’être vaincu par ce même Cruz en janvier 2016.

La Polonaise Joanna Jedrzejczyk (14-0) mettra elle aussi son titre à l’enjeu alors qu’elle accueillera sur son terrain l’aspirante Rose Namajunas (6-3). Jedrzejczyk vise une sixième défense de sa ceinture, un exploit que Ronda Rousey est présentement la seule à pouvoir revendiquer.

Programme de la soirée UFC 217 :