BJ Penn va effectuer son grand retour dans l’octogone dimanche après deux ans et demi d’absence.

Qui plus est, il aura la lourde tâche de se mesurer à Yair Rodriguez en finale du gala Fight Night présenté à Phoenix, en Arizona.

On se demande vraiment pourquoi « The Prodigy » a décidé de revenir et qu’est-ce qu’il a à gagner là-dedans. C’est un ancien champion UFC, ce n’est pas un gars qui a vraiment besoin d’argent, car sa famille est assez à l’aise financièrement à Hawaï. C’est une légende du sport, c’est un gars que tout le monde connaît, mais sa dernière victoire remonte à 2010, ça fait quand même longtemps qu’il coure après.

Il devait revenir au gala UFC à Manille, mais malheureusement cette carte n’a finalement jamais eu lieu après son retrait en raison d’une blessure aux côtes. Il revient en fin de compte contre un gars qui est considéré comme une étoile montante et je pense que ça va être vraiment compliqué pour Penn.

Déjà deux fois champion dans deux catégories différentes (mi-moyen et léger), Benn prétend vouloir porter son exploit à trois. Cependant, à 145 livres, ça va être difficile. Surtout quand on pense à sa dernière performance qui n’a pas été extraordinaire alors qu'il s’est fait passer le K.-O. au troisième round par Frankie Edgar, en 2014. Il a changé beaucoup de choses autour de lui depuis, c’est sûr, mais quand même. Ça fait longtemps qu’il ne s’est pas battu et il va revenir face à un gars qui a un style unique et compliqué, et qui est sur une belle séquence. Rodriguez, à 24 ans, souffle un vent de nouveauté dans sa catégorie. Il est vraiment, vraiment spectaculaire debout. Si ça va au sol, l’avantage va aller à BJ Penn, mais ça va être difficile d’amener le combat à ce niveau.

Rodriguez est une sur une lancée de sept gains consécutifs. Pour lui, c’est certain que battre BJ Penn ne va pas le faire monter beaucoup au classement, mais c’est toujours bon d’ajouter un gros nom comme celui de Penn sur ta fiche de victoires. C’est évident que s’il bat BJ Penn, on va le connaître encore plus. Nous on le connaît bien parce qu’on trempe dans ce milieu, mais le nom de Yair Rodriguez n’est pas encore tellement répandu. Beaucoup de personnes encore vont vouloir écouter ce combat-là à cause de Penn, à cause de sa réputation. C’est une chance pour le Mexicain de se faire connaître.

Avec une défaite, je ne pense pas qu’on va revoir Penn, ça devrait véritablement être la fin. C’est un vétéran, il a tellement d’expérience, il s’est battu contre les meilleurs et a battu les meilleurs… Il a été champion et il sait ce que c’est que de disputer des combats d’importance, mais ça fait quatre duels qu’il échappe et ça va être compliqué pour lui.

Par ailleurs, c’est également le retour de Ben Saunders dans l’UFC après avoir effectué un combat à l’extérieur contre Jacob Volkmann en raison de problèmes contractuels. Il connaît bien son prochain adversaire, Court McGee, car ils se sont déjà entraînés ensemble. Saunders est un grand bonhomme et un gaucher qui est très bon au sol, surtout sur son dos. McGee, lui, est un gars vraiment actif. Ça risque d’être un très bon combat, un combat spectaculaire même.

Sinon, il y a sur cette carte beaucoup de vedettes montantes qui peuvent faire écarquiller les yeux. Il y a le frère d’Anthony Pettis, Sergio (no 15), qui va affronter John Moraga (no 8). Ils sont tous les deux dans le top-15 mondial chez les poids mouches, et ils vont lancer les hostilités sur la carte principale.

Quant à Joe Lauzon, il est l’un de mes combattants préférés. Il va affronter Marcin Held, un gars qui est assez bon lui aussi.

Enfin, Nina Ansaroff, la copine de la championne poids coq Amanda Nunes, sera en action chez les plume. Elle va faire face à Jocelyn Jones-Lybarger. Ce n’est pas le même calibre de combattantes, mais probablement qu’Amanda Nunes va être dans son coin pour la supporter. Ansaroff totalise six victoires contre cinq défaites, c’est très loin de sa copine. Ça lui fait à tout le moins une bonne partenaire d’entraînement, avec American Top Team, mais il y a un grand écart entre les deux. En termes de talent, ça ne se ressemble pas.