Les réflecteurs seront tous braqués sur Ronda Rousey (12-1-0) vendredi soir à Las Vegas alors que l’ex-championne des 135 livres de l’UFC du côté féminin fait son grand retour après plus d’un an d’absence. Pour l’occasion, « Rowdy » fera face à la nouvelle reine de la division, la très dangereuse Brésilienne Amanda Nunes (13-4-0). Il s’agit d’un très gros défi pour Rousey à son retour étant donné la manière dont les choses se sont déroulées pour elle lors de son dernier combat face à Holly Holm en novembre 2015. En effet, la championne actuelle est tout aussi dangereuse que Holm en position debout en plus d’être vraiment plus complète que la seule à avoir défait Rousey.

Un combat intrigant

On se souvient tous à quel point Rousey avait été dominante lors de son parcours parfait de douze combats sans défaites. Grâce à ses techniques exceptionnelles en judo et l’ajout d’habiletés en jiu-jitsu brésilien, la jeune femme de Santa Monica en Californie a complètement décimé la division féminine des 135 livres de l’UFC, remportant 11 de ses 12 premiers combats dès le premier round. Au cours de ce parcours, elle a amélioré plusieurs de ses armes, dont sa boxe et son kickboxing, à un point tel que sa confiance en ces éléments de son jeu est devenue quasi inébranlable. Et c’est justement ça qui, selon moi, lui a coûté son combat contre Holm. Rousey n’a jamais réussi dans ce combat à imposer le style qui avait fait d’elle la plus grande athlète féminine de l’histoire de notre sport et elle s’est alors rabattue sur sa boxe et son kickboxing face à une adversaire qui lui était nettement supérieure à ce niveau. Rousey aurait assurément eu avantage à continuer de tenter d’amener le combat dans son monde.

Ce qui rend le choc Rousey/Nunes si intrigant est l’élément complet du style de la Brésilienne. En plus de frapper très fort des deux mains, la nouvelle championne a aussi de très bons coups de pieds et elle excelle en jiu-jitsu brésilien. La grande question sera de savoir si le jiu-jitsu brésilien de Nunes est d’assez haut niveau advenant le cas où Rousey parvient à l’amener au sol. Autre gros point d’interrogation : est-ce que Rousey aura plus de succès à tenter d’amener le combat au corps à corps qu’elle en a eu face à Holm? Nunes est passionnée de son sport et la ceinture qu’elle a chèrement acquise face à Miesha Tate lui tient à cœur plus que tout au monde donc on ne peut douter de son désir de vaincre, alors que dans le cas de Rousey, nous sommes plusieurs à nous poser la même question : est-ce que Ronda Rousey a encore le cœur et la tête à la compétition? Elle est tellement secrète depuis des mois qu’il est difficile pour l’instant d’avoir une réponse et c’est seulement dans l’octogone vendredi soir que nous aurons toutes ces réponses. Ma prédiction pour ce combat : victoire par soumission de Ronda Rousey dès le premier round.

De l’animosité à souhait

Malgré que tous les réflecteurs soient sur la finale de la soirée, le combat qui m’intéresse le plus est sans aucun doute le duel entre l’aspirant Cody Garbrandt (10-0-0) et le champion des 135 livres Dominick Cruz (22-1-0). J’adore le style flamboyant et spectaculaire de Garbrandt et il s’agira vendredi du combat le plus important de sa carrière. Non seulement il obtient la chance de devenir champion du monde à 25 ans seulement, mais il se retrouve aussi face à son adversaire le plus significatif en carrière. Le champion Dominick Cruz est un athlète exceptionnel, rapide et très expérimenté. C’est aussi un athlète que j’aime beaucoup et c’est justement ce qui rend cet affrontement si intéressant. L’avantage sera marqué en faveur de Cruz au niveau de l’expérience et de la vitesse, mais Garbrandt aura l’avantage au niveau de la puissance de ses coups ainsi que du côté de la force physique. Cruz, en début de combat, voudra certainement éviter le chasseur que sera Garbrandt, et avec son jeu de pied unique, le champion sera sûrement en mesure d’éviter la tempête initiale. C’est à ce moment que l’on verra si le jeune Garbrandt a l’étoffe d’un champion puisqu’il devra user de patience et être efficace pendant plusieurs rounds. Il ne faut pas oublier qu’il a gagné 7 de ses 10 combats en carrière dès le premier round et qu’il a seulement vu un troisième round à deux reprises.

Le champion aura un plan de match assez évident : beaucoup de jeux de pieds, des déplacements et de la rapidité alors que son objectif sera de frustrer son adversaire et le forcer à commettre des erreurs. Cruz passera une bonne partie de la soirée à tendre des pièges à son redoutable adversaire mais il devra être prudent et précis dans tout ce qu’il fera puisqu’avec la force de frappe dévastatrice de son adversaire, un seul coup de poing et il pourrait se retrouver au pays des rêves. Ma prédiction : victoire de Dominick Cruz par décision des juges.

Autres notes sur le gala

- Toujours chez les 135 livres, l’affrontement entre T.J. Dillashaw (13-3-0) et John Lineker (29-7-0) devrait nous offrir tout un spectacle. Il s’agira soit d’un retour vers le sommet pour Dillashaw ou bien du combat qui permettra à Lineker d’obtenir un combat de championnat. Un duel à surveiller.

- Un autre combat qui promet : l’affrontement entre le Français Tarec Saffiedine (16-5-0) et le Sud-Coréen Dong Hyun Kim (21-3-1), deux athlètes qui donnent toujours un excellent spectacle et un combat qui pourrait avoir une signification importante pour la suite des choses dans la division des 170 livres de l’UFC.

- Johny Hendricks (17-5-0), qui a perdu trois de ses quatre derniers combats, voudra certainement rebondir, mais il fera face à un défi important face à un adversaire qui possède un physique qui pourrait lui causer beaucoup de maux de tête. Neil Magny (18-5-0) a perdu son dernier combat et il voit en ce combat face à l’ancien monarque de la division une occasion en or de se faire pardonner.

- En combat préliminaire, il s’agira de la dernière chance pour l’excellent Brandon Thatch (11-4-0), lui qui a perdu ses trois derniers combats. Athlète prometteur voué à un avenir incroyable, Thatch a perdu successivement face à Benson Henderson, Gunnar Nelson et Siyar Bahadurzada, et advenant une défaite, il sera sûrement remercié par l’UFC. Pour ce combat d’une importance capitale, il affrontera un jeune homme de 27 ans toujours invaincu en arts martiaux mixtes, l’Américain Niko Price (8-0-0). Price est un solide cogneur qui en sera à son premier combat à l’UFC. Il a remporté six de ses huit combats par K.-O., et six fois il l’a emporté dès le premier round, un peu à l’image de Thatch lorsque ce dernier s’est joint à l’UFC.